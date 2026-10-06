وقوع زلزله ۳.۶ ریشتری در شاهرود؛ خسارتی گزارش نشده است

مهدی آقابراری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وقوع زمین‌لرزه در شاهرود، اظهار داشت: این زمین‌لرزه ساعت ۱۵:۲۶ امروز سه‌شنبه به وقوع پیوست.

وی افزود: بر اساس اعلام مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، کانون این زمین‌لرزه در محدوده امیریه، واقع در شمال شاهرود و مرز بین استان سمنان و گلستان، اعلام شده است.

سرپرست فرمانداری ویژه شاهرود و معاون سیاسی استاندار سمنان با بیان اینکه گروه‌های ارزیاب دهیاری‌ها بررسی‌های اولیه را انجام داده‌اند، گفت: خوشبختانه این زمین‌لرزه قدرت تخریبی نداشته و تاکنون گزارشی از خسارت یا مصدومیت دریافت نشده است.

آقابراری تأکید کرد: روند بررسی و ارزیابی وضعیت مناطق تحت تأثیر زمین‌لرزه انجام شده و تاکنون موردی از خسارت یا آسیب انسانی گزارش نشده است.

گفتنی است این زمین‌لرزه در عمق هشت کیلومتری زمین رخ داده است.