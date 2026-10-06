اجرای ۹۰ کیلومتر روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، امیرهوشنگ حبیبی اظهار کرد: در شهریورماه امسال با هدف بهسازی، نگهداری و ارتقای ایمنی راه‌های استان، ۹۰ کیلومتر باند روکش آسفالت و ۵۵ کیلومتر باند خط‌کشی در محورهای مواصلاتی قزوین اجرا شد.

وی افزود: در همین مدت ۸۰۰ متر طول نیوجرسی در محورهای استان نصب و ۹ هزار متر طول گاردریل آسیب‌دیده نیز تعمیر و مرمت شد؛ همچنین ۶۵۰ متر طول گاردریل جدید در محورهای مواصلاتی نصب شده است.

سرپرست معاونت راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قزوین ادامه داد: در بخش تجهیزات ایمنی نیز ۳۶ مترمربع تابلوی اطلاعاتی، ۱۰۰ تابلوی اخطاری و انتظامی و ۱۱ دستگاه چراغ چشمک‌زن در محورهای استان نصب شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش ایمنی نقاط حادثه‌خیز بیان کرد: سه مورد ایمن‌سازی تقاطع‌ها و دوربرگردان‌ها و همچنین اقدامات اضطراری ایمن‌سازی در محورهای مواصلاتی استان انجام شده است.

حبیبی همچنین از اجرای عملیات تعمیر و نگهداری ابنیه فنی راه‌ها خبر داد و گفت: در شهریورماه سه دهانه پل تعمیر و مرمت و ۵۰ متر طول هندریل پل‌ها نیز تعمیر و نصب شد.

وی با اشاره به آماده‌سازی راه‌های استان برای فصل سرما خاطرنشان کرد: در شهریورماه ۱۰۰ تن نمک و سه هزار تن ماسه خریداری و حمل شد تا ذخایر مورد نیاز برای اجرای عملیات راهداری زمستانی و خدمات‌رسانی در فصل سرما تأمین شود.