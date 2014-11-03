تجمع بزرگ تاسوعای حسینی در اردبیل برگزار شد/ اعلام انزجار از یزیدیان زمان

به گزارش خبرنگارمهر، در این تجمع عظیم عزاداری که در زیر بارش برف و سرمای شدید هوا برگزار شد، دستجات عزاداری، اقشار مردم و مسئولان استانی و میهمانانی از سایر استانها حضور داشتند.

این مراسم باشکوه همزمان با ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین (ع) در نهمین روز از ماه محرم و در روزی که بنام سقای کربلا خوانده می شود، در مقابل سقاخانه تاریخی حضرت ابوالفضل (ع) و جوار بقعه تاریخی شیخ صفی الدین اردبیلی واقع در میدان عالی قاپو برگزار شد.

در تجمع عظیم تاسوعائیان اردبیلی که از ظهر امروز دوشنبه آغاز و دقایقی پیش خاتمه یافت، مداحان و ذاکران نامی اهل بیت (ع) کشور و استان در عزای جانسوز امام حسین (ع) و ابوالفضل العباس (ع) نوحه خوانی کردند.

حسینیان حاضر در این تجمع نیز با سردادن شعارهای "لبیک حسین (ع) لبیک ،لبیک یا ابوالفضل، حسینیم وای حسینیم وای، هانسی گروهین بله مولاسی وار- شیعه لرین حضرت عباسی وار و هیهات منه ذله" ارادت قلبی خود را به ساحت مقدس امام حسین (ع) و حضرت ابوالفضل العباس (ع) رساندند.

همچنین عزاداران با شور و شعور بی نظیر در این تجمع گسترده پیام خشم و نفرت خود را از دشمنان اسلام و یزیدیان ملعون زمانه به جهانیان اعلام کردند.

در این تجمع دسته‌های سینه‌زنی در صفوفی بهم پیوسته و با قلبی آکنده از عشق به امام حسین (ع)، بر سینه‌ها می‌زدند تا نهضت حسینی تا قیام قیامت همچنان سینه به سینه، نسل به نسل جاودان بماند چراکه عشق به حسین (ع) فراموش ناشدنی است.

این تجمع باشکوه معنوی در راستای افزایش بینش و آگاهی در خصوص قیام عاشورا و با هدف تعظیم شعائر و زنده نگه داشتن اصول اساسی دین در اردبیل و سایر شهرستانهای این استان برگزار شد.