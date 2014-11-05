430 هکتار از اراضی ملی در گیلان رفع تصرف شد

داود زارع در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: استان گیلان با داشتن اکوسیستم های منحصر بفرد، چشم اندازهای طبیعی و بسیار دیدنی، تنوع فراوان زیستی گونه های گیاهی، جانوری و در خور توجه منطقه ای خوش آب و هوا را در کشور به وجود آورده است.

وی اظهارداشت: این ثروت های طبیعی و خدادادی که به گیلان ارزانی شده و شرایط ویژه زیست محیطی و ارزش اقتصادی این استان را از دیگر مناطق کشور متمایز می کند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان گفت: حساسیت و اهمیت این عرصه ها به حدی بوده که مسئولان استان را بر آن داشته تا با اتخاذ تدابیر و تمهیدات لازم و همچنین اقدامات پیشگیرانه نسبت به جلوگیری از تصرفات غیرقانون به این عرصه ها اهتمام جدی داشته باشند.

زارع اظهارداشت: با توجه به حساسیت و اهمیت فراوان اراضی ملی استان گیلان علاوه بر انجام وظایف محوله سازمانی که شامل حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری از عرصه های منابع طبیعی است، اقدامات پیشگیرانه برای حفظ و صیانت از این عرصه ها از اولویت ویژه ای برخوردار است.

وی در ادامه اخذ سند مالکیت اراضی ملی به نام دولت را یکی از اقدامات اساسی در خصوص تثبیت مالکیت دولت بر روی این اراضی دانست و اذعان داشت: با سند دار شدن اراضی ملی به نام دولت همگان شاهد جلوگیری و کاهش دخل و تصرف به این اراضی خواهند بود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان به بهره مندی از تمام ظرفیت های موجود در مراتع به کمک مردم و آزادسازی جنگل از دست سودجویان اشاره کرد و گفت: گیلان افزون بر یک میلیون و 17 هزار هکتار جنگل، مرتع و اراضی ساحلی دارد که از این مساحت 560 هزار هکتار مربوط به اراضی جنگلی و 220 هزار هکتار مربوط به مراتع است.

وی افزود با تعریف طرح های اقتصادی و مشارکت های مردمی می توان از این نعمت های الهی بیشترین بهره را برد.

زارع همچنین ظرفیت مراتع استان گیلان را بی بدیل دانست و اظهارداشت: طرح های مرتعداری به منظور حفظ وضعیت فعلی مرتع، بالا بردن پوشش گیاهی و تولید علوفه بیشتر انجام می شود.

وی با تاکید بر اینکه مراتع نباید ضرردهی داشته باشند، افزود: مراتع در مقام يكي از منابع طبيعي تجديدپذير، داراي نقش هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي هستند به شرط برنامه ريزي معقول و منطقي همراه با مديريت مناسب در بهر ه برداري از مراتع، اين منابع طبيعي مي توانند در امر توسعه پايدار محيطي موثر واقع شوند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در ادامه با اشاره به اینکه میزان تخریب جنگل نسبت با سالیان گذشته در استان کاهش داشته است، یادآورشد: در شش ماهه نخست امسال 430 هکتار از اراضی ملی در گیلان رفع تصرف شد ه است و این روند همچنان ادامه دارد.