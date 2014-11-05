برپایی «همایش اقتصاد هنر در ایران» اسفندماه در فرهنگستان هنر

به گزارش خبرگزاری مهر، در فراخوان «همايش اقتصاد هنر» موضوعاتی چون «سياست‌های فرهنگی و نظام مديريتی مطلوب در رونق بخشی به اقتصاد هنر»، «قوانين و نظام حقوقی تسهيل كننده بازار هنر، بودجه‌ها»، «حمايت‌ها و يارانه‌های هنری»، «نظام بانكی و سياست‌های وام برای گردش سرمايه در بازار هنر»، «درآمدزايی بنگاه‌های كوچک هنری»، «بازار كارآفرينان و تولیدكنندگان هنر»، «قيمت‌گذاری آثار هنری و ارزش‌گذاری آثار»، «مخاطبان، خريداران و مصرف كنندگان هنر»، «واسطه فروش نمايشگاه گردان‌ها و مجموعه داران هنر در بازار»، «صنايع خلاق و اقتصاد هنر بنيان»، «كپی‌رايت و الزامات تجارت جهانی هنر»، «حراجی‌ها و بازارهای بين‌المللی هنر» به عنوان محورهای همایش یاد شده است.

همچنين در اين همايش به موقعيت اقتصاد هنر ايران و چالش‌های آن پرداخته خواهد شد و از پژوهشگران براي توسعه مباحث نظری و مطالعات ميدا‌نی در اقتصاد هنر ايران در حوزه‌های مختلف به ويژه اقتصاد هنرهای تجسمی با تاكيد بر محورهای مورد نظر دعوت به ارائه مقاله شده است.

«همايش اقتصاد هنر در ايران» اسفندماه 93 در فرهنگستان هنر برگزار خواهد شد و آخرين فرصت ارسال چكيده مقالات به همايش 30 آذرماه و زمان برگزاری همايش اسفندماه 93 خواهد بود.

پژوهشگران برای ارسال اصل مقالات تا 10 بهمن‌ماه فرصت دارند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای دريافت اطلاعات بيشتر به پایگاه اینترنتی همایش www.arteconomics.ir مراجعه کنند.