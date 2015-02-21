به گزارش خبرگزاری مهر، همایش تخصصی «اقتصاد هنر ایران» اولین همایش در سطح كلان در مورد موضوعات و مسایل مرتبط با هنر و اقتصاد است كه موقعیت اقتصاد هنر ایران و چالش‌های آن، توسط كارشناسان و استادان این حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

پروفسور هانس ابینگ كه سال‌ها در این حوزه فعالیت داشته از جمله سخنرانان اصلی این همایش خواهد بود.

وی عكاس، نقاش و استاد هنر دانشکده فرهنگ و هنر دانشگاه اراسموس رتردام و مولف كتاب «چرا هنرمندان فقیرند؟؛ درآمدی به اقتصاد استثنایی هنر» است كه در سال 1995 جایزه (werkbeurs) را از بنیاد هنرهای زیبای هلند برای کارهای نقاشی و جایزه (basisstipendium) بنیاد هنرهای تجسمی به خاطر کارهای عکاسی‌اش دریافت كرده است.

همایش «اقتصاد هنر ایران» روز شنبه 9 اسفند در فرهنگستان هنر به نشانی خیابان ولی‌عصر (عج)، پایین‌تر از چهارراه طالقانی در تهران و روز یكشنبه 10 اسفند در شیراز برگزار می‌شود.