محمد رضا خلعتبری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دیدار هفته گذشته سپاهان مقابل استقلال اهواز اظهار داشت: متاسفانه در این دیدار محروم بودم ولی بازیکنان سپاهان در این دیدار بسیار خوب بازی کرده و توانستند بازی را به نفع خود به پایان برسانند؛ سپاهان در این دیدار محکوم به برد بود به این دلیل که فقط برد می توانست تیم را در جمع مدعیان نگاه دارد.

وی درباره دیدار آینده تیمش مقابل تیم قعر جدولی نفت مسجد سلیمان بیان داشت: تیم نفت مسجد سلیمان در قعر جدول قرار دارد ولی نمی‌توان به این دیدار به دید راحتی نگاه کرد به این دلیل که نفت با تغییر در کادر خود توانسته در این چند هفته اخیر نتایج خوبی را بگیرد و می‌توان گفته که این دیدار برای ما سخت خواهد بود ولی ما نیز سپاهانیم و برای برد به این دیدار می رویم.

مهاجم تیم ملی فوتبال کشور در پاسخ سئوالی درباره شایعات حضور کرانچار در تیم ملی و اینکه آیا او می‌تواند به تیم ملی امید کمک کند یا خیر، تصریح کرد: کرانچار یک مربی جوان گرایی بوده و ثابت کرده که با جوانان می‌تواند بسیار خوب نتیجه بگیرد و با توجه به تجربه‌هایی که من با این مربی داشته‌ام می توانم بگویم از نظر تاکتیک بسیار حرفه‌ای بوده و بدون شک وجود این مربی در تیم ملی امید می تواند به این تیم کمک بسیار زیادی کند.

خلعتبری درباره برخی شایعات مبنی بر اینکه برخی بازیکنان نمی‌خواهند حسین فرکی نتیجه بگیرد، خاطرنشان کرد: این صحبت‌ها را تنها در رسانه‌ها می‌شنویم و من این مسئله را تکذیب می‌کنم.

وی گفت: تمام باشگاه سعی در این دارد که تیم سپاهان نتیجه بگیرد و حسین فرکی نیز را نیز حمایت خواهیم کرد و این را بدانید که اگر در برخی بازی‌ها تیم نتیجه نگرفته، دلیلش خوب نبودن بازیکنان و بدشانسی بوده ولی همه در تلاش هستند تیم در این فصل بهترین نتیجه را کسب کند.