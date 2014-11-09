به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری اعلام برنامه‌های نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در بیست و دومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، با حضور محمد اللهیاری فومنی دبیر ستاد هفته کتاب نهاد کتابخانه‌ها و معاون توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی برگزار خواهد شد.

همزمان با این برنامه، نشست خبری دومین جشنواره دوسالانه بین‌المللی کارتون کتاب هم با حضور مسعود شجاعی طباطبایی برگزار خواهد شد.

این برنامه روز سه‌شنبه 20 آبان از ساعت 10 صبح در ساختمان مرکزی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور وقع در بلوار کشاورز، ابتدای خیابان فلسطین جنوبی، کوچه ذاکری، شماره 9 برگزار می‌شود.