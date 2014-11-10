به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون حضور 330 شرکت داخلی و خارجی از جمهوری اسلامی ایران و 11 کشور خارجی در بیستمین نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواد اوليه، منسوجات خانگي، ماشين‌هاي گلدوزي و محصولات نساجي ایران قطعی شده است.

از این تعداد شرکت، 170 شرکت داخلی و 160 شرکت خارجی و از کشورهای كره جنوبي ، اسپانيا، ايتاليا ، تركيه ، هندوستان ، هلند، روسیه، چين، تایوان ، آلمان و ژاپن هستند.

بیستمین نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواد اوليه و محصولات نساجي در فضایی بالغ بر 25 هزار متر مربع و در سالنهای 8-9 -10-11-12-13-14و 27 و همچنین فضای باز محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار خواهد شد.

در حاشیه این نمایشگاه، امسال برای اولین بار پاویون کشورهای هندوستان و چین در صنعت نساجی، برگزار خواهد شد

در این نمایشگاه انواع تجهیزات، صنایع و خدمات مربوطه از جمله ماشین آلات نساجی ، قطعات ، چرخ خیاطی ، ماشینهای گلدوزی و دوخت و برش،انواع منسوجات خانگی شامل: پتو، پارچه های رومبلی وپرده ای،روتختی، ملحفه و روبالشی، تشک خواب، حوله، رومیزی ، ترمه، بالش، لحاف ، کوسن، لوردراپه، پرده ، کرکره و لوازم و قطعات وابسته ،پارچه ، پوشاک ، انواع نخ ، الیاف ، رنگ ، مواد تعاونی و انواع مواد اولیه صنایع نساجی،انواع نخ و مواد اولیه نساجی، مشاوره و خدمات مهندسی، منسوجات خانگی از جمله پتو، پارچه رومبلی و پرده ای، روتختی، ملحفه و روبالشی، کرکره، لوازم و قطعات، سرویس های آشپزخانه، حمام و دستشویی، انواع پوشاک (زنانه، مردانه و بچگانه) و انواع پارچه جهت تولید پوشاک عرضه و به نمایش گذاشته می شود.

برگزاری 15 کارگاه علمی و دو همایش تخصصی با حضور متخصصان و استادان دانشگاه‌ها و همچنین برنامه ریزی برای بازدید چهار هیئت تجاری و بازرگانی خارجی؛ برخی از برنامه های جانبی بیستمین نمايشگاه بين المللي ماشين آلات ، مواد اوليه و محصولات نساجي ایران است.

معرفی دستاوردها ، ظرفیت‌ها و توانمندی‌های کارخانه‌ها، شرکت‌ها ، نهادها و سازمان‌های داخلی، توسعه صادرات و یافتن بازارهای جدید صادراتی، ارائه پتانسیل‌ها و توانمندي‌هاي صنعت نساجی کشور، نمایش آخرین تحولات و دستاوردهای علمی، فنی و صنعتی داخلی و خارجی این حوزه ، فراهم آوردن بستر مناسب برای انتقال بيشتر فناوري‌هاي روز به كشورمان ، ایجاد ارتباط‌های تجاری جدید و تقویت روابط قبلی، انتقال دانش، تکنولوژی و تجربیات ، آشنایی با الگوهای موفق جهانی درعرصه صنعت نساجی، فراهم کردن زمینه های لازم برای سرمایه گذاری شرکت های داخلی و خارجی و کار آفرینی و اشتغال پایدار ؛ مهمترین اهداف برگزاری این نمایشگاه است.