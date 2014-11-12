پیروز ارجمند مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد صبح امروز چهارشنبه 21 آبانماه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات با ارائه گزارشی از سفر چند هفته گذشته خود به کشور اسپانیا که به منظور شرکت در نمایشگاه «ومکس» صورت گرفته بود به خبرنگار مهر توضیح داد: این نمایشگاه جزو 2 نمایشگاه معتبر صنایع موسیقی و تولیدکنندگان گروه های موسیقی در دنیا است که متاسفانه موسیقی کشور ما طی سال های اخیر در آن حضور جدی نداشته در حالی که بسیاری از کشورهای دیگر حتی کشورهای شرقی نیز در این رویداد معتبر بین المللی حضور داشته اند.

وی افزود: متاسفانه ما امروز در بخش کپی رایت جهانی بسیاری از موارد را رعایت نمی کنیم کما اینکه در بحث کپی رایت داخلی نیز به این موضوع هیچگونه توجهی نداریم و همین امر موجب شده که مورد اعتراض کشورهای دیگر نیز واقع شویم. نهایتا حضور در این نمایشگاه فرصت بسیار خوبی برای دیدن و آشنا شدن با تجربیات کمپانی های معتبر بین المللی بود.

وی ادامه داد: با توجه به مسائل اقتصادی و مباحث خاصی که در کشورمان وجود دارد در حال حاضر پیوستن به کپی رایت جهانی نیز دور از دسترس است که این امر به مصلحت ما نیست. این موضوع جای کارشناسی دارد و زمان آن فرا رسیده که هم در بحث کپی رایت جهانی و هم در بحث کپی رایت داخلی به نقطه مطلوبی برسیم.

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد با بیان اینکه موسیقیدانان ایرانی در کشورهای اروپایی حضور خوبی دارند، بیان کرد: خوشبختانه با توجه به تلاش هایی که توسط هنرمندان ایرانی صورت گرفته گروه ها و کنسرت های موسیقایی خارج از کشور به صورت خودجوش نسبت به معرفی موسیقی ایران و سازهای ایرانی اقداماتی انجام داده اند اما متاسفانه ماهیت این سازهای ایرانی مشخص نیست.

ارجمند یادآور شد: این در حالی است که کشور آذربایجان هم اکنون تلاش زیادی برای معرفی کردن موسیقی خود کرده است که این حضور موثر در نمایشگاه «ومکس» اسپانیا کاملا مشهود بود در حالی که موسیقی ایرانی هیچ جایگاه موثر و مطلوبی را از آن خود نکرده است.

ارجمند در ادامه صحبت های خود گفت: طبق برنامه ریزی هایی که انجام دادیم برای حضور در نمایشگاه موسیقی «میدم» فرانسه به عنوان یکی از معتبرترین رویدادهای بین المللی حوزه موسیقی برنامه ریزی هایی را انجام دادیم که بتوانیم در این رویداد قابلیتها و ظرفیت های موسیقی ایرانی را بیشتر نشان دهیم. در این زمینه وزارت ارشاد نیز پیش قدم شده و امیدواریم تا ناشران ایرانی را نیز برای حضور در این رویداد هماهنگ کنیم.

وی بیان کرد: جشنواره موسیقی فجر با عنوان بین المللی بیش از 30 سال است که به فعالیت خود ادامه می دهد و نشان داده که جشنواره بسیار بادوام و مستمری است اما نکته تاسف برانگیز ماجرا در این است که در نمایشگاه «ومکس» اسپانیا کسی از برگزاری این رویداد هنری خبر نداشت و این موضوع بسیار مهمی است که باید بیشتر از اینها به آن توجه کنیم.

وی ادامه داد: طبق بررسی هایی که انجام شده ایران چند حضور در رویدادهای بین المللی و نمایشگاهی داشته است اما چون ما بازاریابی سنجیده ای در این زمینه نداشتیم، نتوانستیم به اهداف بلندمدت خود دست پیدا کنیم. معتقدم این آسیب بسیار جدی است که هم به دولت برمی گردد و هم به بخش خصوصی. بنابراین جا دارد بخش دولتی و بخش خصوصی با هم پوشانی هم از ظرفیت یکدیگر استفاده کرده و موسیقی ایران را به کشورهای دیگر معرفی کنند.

این مدیر هنری ابراز کرد: موسیقی ایران حتی در کشورهای همسایه هم به طور کامل معرفی نشده است. به معنای دقیقتر این بخشی از وظایف ما و البته سازمان میراث فرهنگی و گردشگری است که باید به کمک دفتر موسیقی بیایند و در معرفی این هنر ارزشمند به جامعه جهانی تلاش هایی را انجام دهد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا یانی برای برگزاری کنسرت خود پیش شرط برگزاری کنسرت در تخت جمشید را مطرح کرده است یا خیر توضیح داد: آقای یانی به طور خاص شرطی را برای برگزاری کنسرت خود در تخت جمشید به ما ارائه نداده است اما به نظر من تخت جمشید نیز یکی از اماکن بسیار مهم و دارای هویت ملی است که می تواند به عنوان یکی از مکان های بااهمیت و دارای جذابیت ملی ما برای برگزاری کنسرت مورد استفاده و بهره برداری قرار گیرد اما تا به امروز هیچ شرطی از طرف یانی و مدیر برنامه هایش برای برگزاری کنسرت در تخت جمشید به ما ارائه نشده است که امیدواریم طی هفته های آینده با حضور مدیر برنامه های وی در ایران بتوانیم به توافقی نهایی و عقد قرارداد برای برگزاری کنسرت در تهران و کیش دست پیدا کنیم.

مدیر دفتر موسیقی وزارت ارشاد در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به تاریخ و زمان راه اندازی رسمی ارکسترهای سمفونیک و ملی تاکید کرد: با اطمینان می گویم که در جشنواره موسیقی فجر امسال شاهد اجرای آثاری از ارکستر ملی و سمفونیک خواهیم بود. خوشبختانه بودجه از سوی رییس جمهور محترم ابلاغ شده و همه کارها نیز در حال انجام است و به زودی علاقه مندان به موسیقی شاهد شنیدن خبرهای خوبی از این دو مجموعه موسیقایی خواهند بود. کما اینکه من طبق وعده ای که در نشست خبری سال گذشته خود داده بودم، قرار است هم قبل از جشنواره و هم در حین برگزاری جشنواره موسیقی فجر سرود ملی جمهوری اسلامی ایران توسط ارکستر ملی ایران نواخته می شود.

این هنرمند در پایان صحبتهایش متذکر شد: برای اولین بار نیز برنامه ریزی سالیانه ارکسترها را به زودی چاپ و منتشر می کنیم و طبق قاعده و سیستم ارکسترهای دنیا تمامی برنامه های این دو مجموعه موسیقایی به اطلاع مخاطبان خواهد رسید. از سوی دیگر با توجه به حضور رهبران مهمان ارکسترها نیز با دو هنرمند جهانی و بین المللی از جمله علی رهبری و شهرداد روحانی مذاکره کردیم و به زودی می توانیم شاهد اجرای زنده ارکستر سمفونیک به رهبری میهمان این دو هنرمند شایسته موسیقی باشیم.