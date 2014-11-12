تغییرات اقلیمی از عوامل مهم بروز بیماری دیابت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر موسوی‌موحدی ظهر چهارشنبه در همایش منطقه ای تغییر اقلیم و گرمایش زمین افزود: ۱۱.۵ درصد مردم ایران به دیابت مبتلا هستند در حالی که متوسط جهانی ۲.۵ درصد است.

وی اظهار داشت: عوامل بسیاری در بیماری قند موثر هستند که شاخص ترین آنها استرس، اشعه، تغذیه نامناسب و سیگارو مصرف لوازم آرایشی و بهداشتی می باشند.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: مصرف قند به خودی خود کمتر افراد را به بیماری دبایت مبتلا می کند.

موسوی موحدی تاکید کرد: طبق تحقیقات انجام گرفته استرس عامل مهم بیماری دیابت است.

وی در ادامه گفت: استفاده از مواد غذایی که در آن‏ها سوربات پتاسیم و همچنین بنزوات سدیم وجود دارد از جمله عوامل مهم استرس‎زا هستند که میزان ابتلا به دیابت نوع دوم را افزایش می‎دهد.

عضو هیئت علمی دانشگاه تهران گفت: ۹۵ درصد از بیماران به دیابت نوع دوم مبتلا هستند.

موسوی موحدی یاد آورشد: استفاده از مواد غذایی که دارای اسید هستند در کاهش ابتلاء بیماری دیابت موثر است که در این راستا مصرف انار برای بیماران دیابتی بسیار موثر است و افراد باید این مصرف غذایی را در برنامه غذایی خود داشته باشند.

عامل ۹۰ درصد گرم شدن زمین گازهای گلخانه ای است

سرپرست دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان گفت: عامل ۹۰ درصد گرم شدن جهان در چند دهه اخیر گازهای گلخانه ای است.

محمدرضا خالصی فرد گفت: این همایش برای دومین بار در استان زنجان آغاز می شود و سال گذشته هم این همایش به خوبی برگزار شد.

وی اظهار داشت: دمای سطح آب و زمین در یک قرن اخیر به وضوح افزایش پیدا کرده است.

سرپرست تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان گفت: از سال ۱۸۸۰ تا ۲۰۱۳ دمای زمین ۹. ۰ درجه افزایش پیدا کرده که بیش از ۷۰ درصد این افزایش از دهه ۱۹۸۰ اتفاق افتاده است.

خالصی فرد تاکید کرد: کشور ایران جزو کشورهای مناطق خشک کره زمین است و مسلما بی آبی و خشکسالی وجود دارد.

وی گفت: سهم انسانها از گرمایش زمین بی آبی و خشکسالی است.

سرپرست تحصیلات تکمیلی علوم پایه استان زنجان تصریح کرد: بالا آمدن سطح آب دریاها و اقیانوس ها، تغییر نظام و مقدار بارش و گسترش بیابانها از پیامدهای افزایش دمای زمین است.