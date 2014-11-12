وجود 97 نقطه حادثه خیز در آذربایجان غربی/ضرورت تخصیص اعتبارات مورد نیاز

خلیل محبت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر ضرورت حذف نقاط حادثه خیز در استان اظهارداشت: اولويت بندي اصلاح نقاط پرحادثه براساس ميزان تصادفات و آشكارسازي اين نقاط با طرح هاي زودبازده از جمله اقداماتي هستند كه براي افزايش ضريب ايمني و كاهش 20 درصدي تصادفات در جاده هاي استان انجام شده است.

وی با اعلام اينكه اروميه با 21 نقطه پرحادثه در محورهاي ارتباطي در رده اول قرار دارند عنوان کرد: مهاباد با 9 نقطه، مياندوآب 8 نقطه، نقده 6 نقطه و سلماس 5 نقطه حادثه خيز در رده هاي بعدي جدول نقاط حادثه خيز محورهاي ارتباطي قرار گرفته اند كه اين در حالي است كه در محورهاي اروميه - سلماس، اروميه- اشنويه و اروميه - بند زيوه نيز بيشترين تعداد تصادفات رخ مي دهد.

محبت خواه در محور اروميه - سلماس، پيچ هاي كريم آباد، شريف آباد و كهريز،‌ در محور شهيد كلانتري تقاطع طلاتپه و المهدي، در محور امامزاده نقطه اوچ قبرلو، محور اشنويه - بالانح سه راهي شمس حاجيان و در محور اروميه- مهاباد سه راهي ميرشكارلو گردنه جبل را پرحادثه ترين نقاط بر اساس تصادفات رخ داده دانست.

وی در ادامه از از آسفالت 400 كيلومتر راه روستايي تا پايان سال مالي 93 خبر داد و گفت: تاكنون بهسازي و آسفالت 100 كيلومتر از تعهدات امسال اداره كل راه و شهرسازي استان در جهت آسفالت راههاي روستايي به اتمام رسيده است.

محبت خواه با بيان اينكه آذربايجان غربي با سه كشور يك هزار و 400 كيلومتر راه مشترك مرزي دارد و توسعه جاده هاي ترانزيتي از اهميت ويژه اي برخوردار بوده، افزود: مطالعه تعريض محور خوي- قطور- رازي و ارتقاي اين محور به راه اصلي به اتمام رسيده و در صورت تامين اعتبار استانداردسازي اين محور ترانزيتي عملياتي مي شود.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی ادامه داد: سرعت اجراي طرح هاي ساخت آزادراه تبريز- بازرگان و بزرگراه نقده- پيرانشهر- تمرچين به عنوان محورهاي ترانزيتي آذربايجان غربي با جذب سرمايه گذار افزايش يافته است.

محبت خواه یاد آور شد: احداث كمربندي مرز تمرچين با فعاليت سرمايه گذار بخش خصوصي آغاز شده و مراحل آزادسازي ساخت بزرگراه نقده- پيرانشهر- تمرچين در حال اجراست.

مديركل راه و شهرسازي آذربايجان غربي از اجراي روكش و لكه گيري آسفالت در 100 كيلومتر از راههاي اصلي، فرعي و روستايي استان خبر داد و عنوان کرد: تخريب آسفالت راههاي روستايي در اثر تردد ماشين آلات سنگين حامل مصالح معدني، يكي از معضلات حوزه راهداري و نگهداري جاده هاي استان است.