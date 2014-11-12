به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد تیمورزاده دبیر ستاد بیست و دومین هفته کتاب انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان با اعلام این برنامه‌ها گفت: 75 عضو فعال انجمن فرهنگی با پیشینه 23 سال فعالیت گروهی و مجموع بیش از 15 قرن فعالیت حرفه‌ای نشر و با احساس مسئوولیت نسبت به اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی برنامه‌های متنوعی در این هفته برای دوستی بیشتر کودکان و نوجوانان با کتاب در نظر گرفته‌اند.

وی افزود: طرح اهدای 110 هزار جلد کتاب کودک و نوجوان به بهای بیش از 3 میلیارد ریال به کتابخانه‌های عمومی روستایی با مشارکت اجرایی معاونت توسعه کتابخانه‌ها و کتابخوانی نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور، برگزاری همایش یک روزه بررسی اقتصاد نشر کتاب کودک و نوجوان تحت عنوان «حسابِ کتاب» و برگزاری چندین مراسم رونمایی کتاب کودک و نوجوان بخشی از برنامه‌های انجمن در هفته کتاب است که تمامی منابع مالی طرح‌های یاده شده به وسیله اعضای انجمن فرهنگی تأمین شده است.

تیمورزاده گفت: مراسم رونمایی کتاب‌های این حوزه از 24 تا 29 آبان ماه در سالن اجتماعات انجمن فرهنگی همه روزه از ساعت 17 تا 19 با حضور نویسندگان، تصویرگران، ناشران و علاقمندان برگزار خواهد شد.

دبیر ستاد بیست و دومین هفته کتاب انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان ادامه داد: سایر طرح‌های پیشنهادی انجمن فرهنگی عبارتند از جشن کتاب، کودک، صنعت و کشاورزی،110 نمایشگاه در 110 کارخانه، جشن کتابخوانی در سراهای محله، برگزاری 110 نمایشگاه کتاب در 110 سرای محله (با نصب استند های کتاب) و کارگاه آموزشی بازاریابی کتاب کودک و نوجوان که برای اجرایی شدن نیاز به همراهی مسئولین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارند. طرح برگزاری نمایشگاه اختصاصی کتاب کودک و نوجوان یکی از مهمترین طرح‌هایی است که برای سال جاری در نظر گرفته شده است. این طرح نیز در صورت حمایت مسئولین وزارت ارشاد از سوی انجمن فرهنگی به بار خواهد نشست.

وی در پایان گفت: اعضای انجمن فرهنگی با پیام «با کودکان و کتاب مهربان باشیم» فعالیت خود در هفته کتاب را آغاز کرده و چشم انتظار حضور و همراهی همگان هستند.