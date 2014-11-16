خبرگزاری مهرـ گروه هنر: موضوع تغییر ریاست صداوسیما به عنوان سازمانی که از آن با نام رسانه ملی یاد می‌شود، به قدری اهمیت دارد که افراد در هر حوزه و با هر سمتی می‌توانند درباره آن اظهار نظر کنند. به ویژه که این رسانه به قدری گسترده است و کارکردهای مختلفی دارد که به نوعی در ارتباط با تمامی‌ مشاغل، عناوین، افراد و سِمت‌های گوناگون است. امروزه نیز رادیو و تلویزیون علاوه بر کارکردهای معمول، به تعبیر رییس جدیدش «به منزله قدرت نرمی‌ است که قدرت اصلی حاکمیت از مجرای آن اعمال می‌شود.»

از این رو با گذشت کمتر از یک هفته از مراسم تکریم سیدعزت‌الله ضرغامی‌ و معارفه محمد سرافراز به عنوان رییس رسانه ملی حضور چهره‌های گوناگون سیاسی، فرهنگی، هنری، اجتماعی، ورزشی و... در غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها این مجال را پیش روی ما گذاشت تا در فرصتی هفت روزه گزارشی با اظهارنظر طیف‌های مختلف تهیه کنیم. در آنچه خواهید خواند از نظرات وزرا و معاونانشان مطلع می شویم تا اعضای شورای شهر، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، نمایندگان مجلس، فرمانداری و شهرداری تهران، سازمان سنجش، هنرمندان و البته برخی از اعضای صداوسیما از معاون گرفته تا تهیه‌کننده و مجری و بازیگر.

نظرات گوناگونی که در این عرصه وجود دارد، می‌تواند برای مدیریت جدید رسانه ملی کارگشا باشد و با میانگین گرفتن اظهارنظرهای نمایندگانی از طیف‌های مختلف، نتایجی حاصل می‌شود که به کار بردنشان رضایتمندی گستره عظیمی‌ از مخاطبان را به دنبال خواهد داشت.

معاونت‌های سیاسی و سیما پاشنه‌ آشیل رسانه ملی

سید رمضان شجاعی کیاسری نماینده مجلس حضور رییس جدید در سازمان صداوسیما را مثبت ارزیابی و اظهار کرد: محمد سرافراز بهترین گزینه‌ای است که می‌توانست در این شرایط قبول مسئولیت کند به این دلیل که صداوسیما مجموعه‌ای از حساس‌ترین تصمیم‌گیری‌ها است و کسی که در حوزه سیاسی همه حساسیت‌ها را پشت سر گذاشته و حساسیت کار رسانه‌ای را می‌داند به راحتی می‌تواند در داخل کشور، شبکه‌های داخلی را مدیریت کند.

وی ادامه داد: ۲۰ سال سابقه سرافراز بسیار خوب است و او به ابعاد و اجزای سازمان صداوسیما آشنایی دارد. در دوره قبل هم اشکالاتی وجود داشت که امیدواریم با حضور سرافراز برطرف شود. اشکالاتی که باید اصلاح شود در حوزه معاونت سیاسی و معاونت سیما است. باید تجدید نظری در این دو معاونت صورت بگیرد، چرا که صداوسیما بیشتر در این دو حوزه تعریف می‌شود.

نایب رییس شورای نظارت بر صدا و سیما درباره مناظره‌ها تصریح کرد: آقای ضرغامی‌ ریسک کرد و باب مناظره‌ها را گشود. چون مناظره‌ها قانون مشخصی ندارد و حساسیت‌های بسیاری دارد اما خوب است ادامه پیدا کند. ضرغامی‌ آدم علاقمندی است که کار کرد و زحمت کشید و این زحمت‌ها بسیار قابل تقدیر است، البته در کار تیمی‌ معاونان او همراهی لازم را نداشتند. همانطور که گفتم در دو حوزه سیاسی و سیما نقدهایی وجود دارد که سرافراز باید این موارد را اصلاح کند رسانه ملی بتواند بهتر از گذشته به نقش آفرینی‌اش ادامه دهد.

رسانه ملی فراجناحی باشد

کیاسری درباره ارتباط رسانه ملی و دولت نیز تاکید کرد: صداوسیما رسانه‌ای فراجناحی است و در قانون اساسی پیش بینی شده که شورای نظارت بر آن ترکیبی از سه قوه باشد یعنی هیچ یک از قوا نمی‌توانند بر آن سیطره و غلبه داشته باشند، رسانه باید راه را برای انجام ماموریت‌های محوله هموار کند و درگیر شدن و حاشیه درست کردن به صلاح نیست.

عضو ناظر مجلس در صدا و سیما در پایان گفت: رسانه نماینده افکار عمومی‌ است و اگر اشکالی در هر کدام از این قوای سه گانه دید باید آنها را بیان کند. زیرا نماینده مردم و افکار عمومی‌ است و باید برخی چیزها که مغفول مانده را احیا کند. رسانه را نمی‌توان خرید، رسانه باید نقد منصفانه کند. تخریب با نقد خیلی فرق می‌کند. امیدوارم سرافراز فراجناحی عمل کند و رسانه ملی را ملی اداره کند نه میلی!

افزایش کمی کافی است به محتوا بپردازید

بیژن نوباوه عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نیز معتقد است: رسانه باید دارای جریان رو به جلو باشد. رسانه ایستا پاسخگوی نیازهای مردم نیست. خوشبختانه صداوسیما در این سالها به خوبی حرکت کرده اما بیش از این جای کار دارد. ابتدا باید نیاز مخاطبان در داخل و خارج از کشور مرتفع شود و دیگر اینکه با دشمنان مقابله شود. صداوسیما باید با برنامه‌ریزی بهتر جلو برود. افزایش کمی شبکه‌ها انجام شده اما کفایت نمی کند. باید محتوا نیز افزایش پیدا کند تا طیف وسیعی از مخاطبان پوشش داده شوند.

وی افزود: سرافراز خوشبختانه به خوبی به کار آشنا است. تاسیس شبکه‌هایی چون پرس تی‌وی، العالم، هیسپان تی‌وی و... بسیار ارزشمند است و سرافراز نشان داده فردی نوگرا است. من باور نداشتم شبکه‌ای با زبان انگلیسی بتواند با حفظ معیار اسلامی دشمن را بترساند. اگر این نگاه نوگرایانه‌ در بخش‌های داخلی گسترش پیدا کند خوب است.

این نماینده مجلس با اشاره به ضعف هنرمندان در مسائل مادی و معیشتی تأکید کرد: بخشی از هنرمندان ما به نسبت وضع خوبی دارند اما خیلی‌ها وضعشان خوب نیست. بخشی از کار باید این باشد که ما به سمتی رویم که این افراد را تقویت کنیم تا محتوا تقویت شود، نویسنده‌ها بهتر بنویسند و از عوامل ساخت یک اثر هنرمندانه حمایت به عمل بیاید.

رسانه ملی به سمت جذب مخاطب حرکت کند

یکی از چهره‌هایی که از او درباره افق پیش روی رسانه ملی پرسیدیم، محمد غرضی است. وی که در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری جزو نامزدها بود در این زمینه گفت: رسانه ملی باید بتواند مخاطب جذب کند. مشکل مدیریت قبلی این بود که نمی‌توانستند مخاطب جذب کنند، دائم شبکه اضافه می‌کردند! با اضافه کردن شبکه، مخاطب جذب نمی‌شود. رسانه ملی باید فکری برای جذب مخاطبان داشته باشد.

وی افزود: نمودهایی مبنی بر اینکه صداوسیما به سمت جریان جذب مخاطب می‌رود دیده می‌شود. اینکه آقای جدیدی که آمده از خود بدنه سازمان صداوسیما است تاییدی بر این موضوع است. کسانی که پیش از این مدیر بودند مثل محمد‌هاشمی‌ و علی لاریجانی از خارج سازمان می‌آمدند و این‌ها با علم الاجتماع و جریان شبکه‌ها چندان آشنا نبودند.

انتظار ورزشی‌ها از رابطه فدراسیون با صداوسیما

از میان ورزشی‌‌ها با محمود شیعی مدیرعامل باشگاه پیکان گپ زدیم و او در سخنانی گفت: سیاست‌های رسانه ملی تعریف شده و در چهارچوب ماموریت‌های محوله رهبر معظم انقلاب حرکت می‌کند و حتما مشاوران رسانه ملی خط مشی آن را مشخص می‌کنند اما آنچه برای ما ورزشی‌ها جای بحث دارد، تبلیغات محیطی و رابطه فدراسیون فوتبال با صداوسیما است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با این تغییرات و دیدگاه‌های جدید بتوانیم شاهد حاکم شدن منطق در این روابط باشیم و همه چیز بین صداوسیما و فدراسیون فوتبال قانونمند شود. حق و حقوق باشگاه‌ها هم حیف و میل نشود و از بین نرود.

انقلاب اسلامی را به دنیا معرفی کنید

عباسعلی کدخدایی مشاور عالی دبیر شورای نگهبان گفت: به جناب دکتر سرافراز برادر عزیزمان که به عنوان یک خدمتگزار بی ادعا در عرصه رسانه‌ای ما سال‌ها است مشغول به خدمت است تبریک می‌گویم و برای او آرزوی موفقیت دارم. به آقای ضرغامی‌ هم خداقوت و خسته نباشید می‌گویم. آنچه برای رسانه ملی ما مطرح است این است که ما در بُعد جهانی بتوانیم فعالیت‌هایمان را بیشتر کنیم و در جهت معرفی انقلاب اسلامی‌ و نظام جمهوری اسلامی‌ ایران و هجمه‌هایی که به نظاممان می‌شود بهتر پاسخگو باشیم.

وی تصریح کرد: من قطعا این اطمینان را دارم چون سرافراز در بخش برون مرزی بوده، در این جهت هم گام‌های جدی برخواهد داشت تا بتواند معرفی جامعی از نظام ما در عرصه بین المللی داشته باشد.

رییس جدید متعلق به جناح خاصی نیست

عیسی فرهادی فرماندار تهران نیز تأکید کرد: ما در کشورمان تنها صداوسیما را به عنوان رسانه ملی داریم و در بخش خصوصی رسانه‌ای وجود ندارد. رسالت صداوسیما به ویژه امروز که در سطح دنیا جنگ رسانه‌ای جایگزین جنگ‌های نظامی‌ شده و در جریان است، بسیار بزرگ است. اطلاع رسانی شفاف، مدیریت افکار عمومی‌ جامعه و عبور نکردن از خط قرمزها، فعالیت در چارچوب اعتقادات یک ملت در میان میلیون‌ها سایت و رسانه‌هایی که تخریب کننده هستند و بعضا به ریشه می‌زنند کار بسیار دشواری است.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم امروز سخت‌تر از کار در رسانه وجود ندارد، به شرطی که هدف، رعایت کردن آن موارد باشد. کار فوق العاده سنگین است. رییس جدید هم از یک سری شاخصه‌های مثبت برخوردار است؛ ۲۰ سال در شبکه‌ها کار کرده، مستقیم در کار راه اندازی شبکه‌ها و تولید بوده است و یکی دیگر از امتیازات رییس جدید کار با رسانه‌های خارجی و شناخت آن‌ها است. خوشبختانه سرافراز افکار عمومی‌ دنیا را به خوبی می‌شناسد و تحصیلات خوبی دارد و مولفه‌های شخصی او مثل تسلط بر زبان‌های عربی و انگلیسی و... شایسته است.

فرماندار تهران خاطرنشان کرد: امتیاز دیگر او این است که در بحث جریانات سیاسی معروفیتی ندارد که مثلا با یک جریان و جناح شناخته شود و عملکرد متعادل او را همه قبول دارند. این مولفه‌ها می‌تواند امتیازات خوبی در مدیریت جدید صداوسیما باشد. مهندس ضرغامی‌ هم خدمات شایسته و بزرگی انجام داد و توسعه صداوسیما از نظر کمی‌ و کیفی کار سنگینی بود که انجام شد. سرافراز اگر بتواند یک سازمان چابک، متخصص و همراهی درست کند اتفاقات خوبی رخ خواهد داد.

صداوسیما آسیب‌های اجتماعی را به مردم منتقل نکند

یکی دیگر از افرادی که نظر او را پرسیدیم، حسن بیادی دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی است که گفت: تغییر مدیریت صداوسیما بر اساس قانون است و اصولا از ابتدای انقلاب مدیران سازمان طبق نظر رهبری تغییر کرده است. سازمان صداوسیما دارای برنامه استراتژیک بلندمدت است و هرکسی که بیاید آن برنامه را ادامه می‌دهد. قضاوت درباره اینکه در اجرا هرکس چقدر موفقیت دارد باید در آینده انجام گیرد.

وی تأکید کرد: به نظر من صداوسیما باید روی بخش تربیت بیشتر توجه کند تا بخش آموزش. بیشتر رویکرد صداوسیما آموزشی است تا تربیتی. پارامترهای این دو فرق می‌کند اما متاسفانه در صداوسیما بیشتر پارامترهای تربیتی را آموزشی فرض می‌کنند و برخی از آسیب‌های اجتماعی از طریق صداوسیما به مردم منتقل می‌شود. گرچه عکس این هم اتفاق می‌افتد.

سبک دینی را به رفتار تبدیل نکنیم باخته‌ایم

عضو و نایب رییس دوره دوم و سوم شورای شهر تهران متذکر شد: بسیاری از آثار مثبت صداوسیما و عملکرد کارمندان خوبش کاملا مشهود است و من فکر می‌کنم از طریق فیلم و سریال می‌توان کاری کرد تا در سبک زندگی مردم که آسیب‌های جدی دیده است و خلاف تصور مسئولان نظام تهاجم فرهنگی روی همه اثر گذاشته و به یک تفکر تبدیل شده است، ورود کرد. اگر ما نتوانیم سبک دینی را تبدیل به رفتار کنیم حتما باختیم اما صداوسیما می‌تواند نقش مهمی‌ در این زمینه داشته باشد.

تغییر انشالله منجر به تحول می‌شود

در این میان حسينعلی اميری قائم مقام وزير كشور معتقد است: همیشه تغییر انشالله منجر به تحول می‌شود و وقتی تغییری رخ می‌دهد فکر و ایده‌های نو و افراد تازه نفس می‌آیند. درباره تغییر سازمان صداوسیما نیز ضمن اینکه باید به زحمات ۱۰ ساله مهندس ضرغامی‌ احترام بگذاریم و از آنها تقدیر کنیم اما چون نیروی تازه نفسی با ایده‌های نو و انرژی بیشتری این صحنه را آماده به دست گرفته امیدواریم رسانه ملی افق خوبی مقابل خود داشته باشد.

روی کیفیت کار شود

محمدرضا صادق مشاور رسانه‌ای رییس جمهور فرد دیگری است که درباره تغییر رییس سازمان صداوسیما اظهار کرد: من در مراسم تودیع و معارفه رییس صدا و سیما شرکت کردم و سخنان محمد سرافراز را شنیدم. چارچوب‌هایی که وی برای توسعه کار در صدا و سیما مطرح کرده بود و تحولاتی که مورد نظرش بود به نظر من بسیار خوب بود. ما خوشبین و آرزومند هستیم که رییس جدید رسانه ملی در کارش موفق باشد. رسانه ملی به همگان تعلق دارد و همه باید به آن کمک کنند و من برای وی آرزوی توفیق دارم.

وی افزود: به نظرم همانطور که سرافراز در سخنانش بر مباحث کیفیتی در صداوسیما تاکید کرد بهتر است روی کیفیت در حوزه‌های مختلف کار شود مخصوصا در حوزه سیاسی توجه به نگاهی که مبتنی بر مردم است و همچنین جنبه‌های اعتدالی و حرفه‌ای متناسب با کارکردی که رسانه ملی دارد می‌تواند رونق افزا باشد.

انتظار برای تغییر جدی در مرکز موسیقی صداوسیما

پیروز ارجمند مدیر مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی توصیه‌های جدی برای رییس جدید سازمان صداوسیما داشت: در عرصه موسیقی اتفاقی که باید رخ بدهد این است که واحد موسیقی سازمان بازنگری اساسی در بخش مدیریت، سیاست‌ها و تولید داشته باشد. مرکز موسیقی و سرود صداوسیما بزرگترین مرکز تولید موسیقی در کشور است اما متاسفانه امروزه به یک مرکز کوچک سفارشی موسیقی تبدیل شده است و من فکر می‌کنم تحول بسیار بزرگی در سازمان در بخش موسیقی باید اتفاق بیفتد چرا که در حال حاضر واحد موسیقی صداوسیما کمترین نقش را در تولید محتوای موسیقی برای کشور دارد.

مسیر انیمیشن در تلویزیون باید اصلاح شود

همچنین علیرضا گلپایگانی تهیه‌کننده باسابقه آثار انیمیشن در سخنانی به مهر گفت: ما به اصلاح مسیری که کج و بالا و پایین شده نیاز داریم. برخی از سلیقه‌های فردی در مدیریت‌های قبلی تاثیر منفی روی کار گذاشته است؛ انتخاب افرادی که شایستگی حضور در انیمیشن را نداشتند، به این عرصه صدمه زده است. حضور پول در برخی قسمت‌ها نه تنها کمک نکرده بلکه فسادهایی ایجاد کرده، واسطه‌ها را افزایش داده و تولیدکنندگان واقعی را دلسرد کرده است.

وی تأکید کرد: البته این درباره مدیریت‌های مرکز صبا و به بیش از دو سال قبل برمی‌گردد. اگر قرار بود مدیریت جدید سازمان در آینده مدیران را تغییر دهد این تغییرات به حیطه کار ما کمکی نمی‌کند، چون در گذشته تا ما با خلق و خوی یک مدیر آشنا می‌شدیم و از سلایق و تفکراتش اطلاع پیدا می‌کردیم، زمان رفتن آن مدیر می‌رسید و ما مجددا به نقطه اول برمی‌گشتیم تا اعتماد مدیر جدید را جلب کنیم. نگرانی من به عنوان یک تهیه کننده انیمیشن درباره تغییرات آینده است و امیدوارم این تغییرات آنی نباشد، مدیران سریع و با سلیقه‌های فردی عوض نشوند و با توجه به فعالیت‌های کاری یا به پستشان ادامه دهند یا در جایگاه بهتری از آنها استفاده کنند.

به مدیریت فعلی انیمیشن فرصت داده شود

بهروز یغمائیان انیماتور مطرح کشور نیز باور به بچه‌های انیمیشن را راهی برای پیشرفت دانست و اظهار کرد: شرایط فعلی خوب است و بعد از یک دوره بسیار بسیار ناآرام به دوره آرام فعلی رسیده‌ایم که جهت گیری‌های مثبتی در آن وجود دارد. امیدوارم به این مدیریت فرصت داده شود تا آنچه کاشته درو کند. باید به بچه‌های انیمیشن اعتماد کنیم و به یاد تنوع و رقابت باشیم. انیمیشن ایران فنر متراکمی‌ است که متاسفانه روی آن محدودیت‌ها و سنگ‌های بزرگی گذاشته شده اما اگر این محدودیت‌ها برداشته شود همانطور که در گذشته توانستیم خارج از مرزها در آسیا برویم باز هم می‌توانیم پیشرفت کنیم. این فنر توانایی جهش دارد اما باید اجازه دهیم بچه‌ها توانایی خودشان را نشان دهند.

سازنده‌ انیمیشن‌های داستان زندگی پیامبران با صراحت گفت: در گذشته در انیمیشن ما در یک جوی باریک سرمایه بسیار بسیار زیادی آمد که موجب نشد انیمیشن از نظر کمی‌ و کیفی رشد کند و سرمایه به جای اینکه به بدنه انیمیشن برسد، واسطه‌ها را به میان آورد و سطح تولیدات را پایین آورد. حالا دو دوره است این اتفاق نیفتاده و به سمت و سوی بهتری می‌رویم. امیدوارم با آمدن سرافراز شرایطی پیش بیاید که بچه‌ها خودشان را باور کنند و بتوانیم فضای بهتری را بسازیم. ما قطعا می‌توانیم.

چابک سازی و تعاملی کردن رسانه ملی

محسن شریف زاده مدیر رادیو فرهنگ نیز به عنوان یکی از همکاران سرافراز گفت: من ۵ سال مدیرکل رادیوهای برون مرزی بودم، چند سال هم مدیریت شبکه سحر و رادیو برون مرزی را بر عهده داشتم که این مسئولیت‌ها در دوره آقای سرافراز بود. او با پیشینه بیش از دو دهه کار در رسانه ملی شناخت و اشراف خوبی به رسانه دارد. با توجه به شناخت مقوله رسانه و مخاطب انشالله ریل گذاری بهینه‌ای برای پویاتر و فعال‌تر شدن سازمان انجام خواهد شد. خود سرافراز هم بر چابک سازی و تعاملی شدن سازمان تاکید کرد و بحث ضرورت پرداختن به حوزه رسانه در مقوله پردازش و ارتباطات نوآوری و خلاقیت و ابتکار در ارائه سرویس‌های برنامه‌ای جزو سرفصل‌هایی بود که اشاره کرد.

وی افزود: امیدوارم در افق رسانه و جلسات، این سیاست‌ها جزئی‌تر و دقیق‌تر تشریح شود. سرافراز با اقبال و نگاه مثبت و حسن شهرتی که دارد، می‌تواند این سیاست‌ها را اعمال کند. از ایشان می‌خواهم هوای کارکنان را داشته باشد. گرانبهاترین سرمایه هر دستگاهی، نیروی انسانی است و هر چه برای تعالی سطح دانش و اطلاعات عمومی‌ و انگیزه و تسهیلات دفاعی سرمایه شود، راندمان کار او در خدمت سازمان خواهد شد.

هوای رادیویی‌ها را داشته باشید

مدیر پیشین شبکه جهانی صدای آشنا تأکید کرد: درخواست جزئی‌ترم هم این است که هوای رادیو را داشته باشند که اینگونه خواهد شد چون اولین انتصاب ایشان به عنوان جانشین خودش در معاونت برون مرزی از بین بچه‌های رادیو برون مرزی است و ما این موضوع را به فال نیک می‌گیریم که او نگاه مثبتی در حوزه رادیو به حوزه معاونت صدا هم داشته باشد.

تولیدات صداوسیما نیازمند نگاه ویژه دولت و مجلس

به گفته حجت‌الله طلایی قائم‌مقام رییس مرکز صبا با آمدن رییس جدید رویکرد جدیدی ارائه می‌شود و شناختی از سرافراز و سابقه کاری او در معاونت برون مرزی، نشان دهنده حرکت برنامه‌های صداوسیما به سمت تولیدات اسلامی‌ با نگاه جهانی خواهد رفت.

وی افزود: ما در مرکز صبا هم باید نگاه جهانی داشته باشیم. خردسال، کودک و نوجوان علاقه زیادی به انیمیشن نشان می‌دهند حتی بزرگسالان هم به انیمیشن علاقمند هستند. بنابراین باید نگاه جهانی خود و اسلام ناب محمدی را در قالب کارهای هنری و قصه‌هایی که هنرمندانه نوشته شده، به جهانیان عرضه کنیم.

طلایی با اشاره به برخی سخنان سرافراز در مراسم معارفه تأکید کرد: خداراشکر در سال‌های اخیر در مدیریت دکتر ساری برون سپاری در مرکز صبا انجام شده و ۹۹ درصد آثار خارج از مرکز تولید می‌شوند. البته اگر بخواهیم جهانی حرف بزنیم به بودجه نیاز داریم. امروزه دولت اگر بخواهد شغل آفرینی کند برای هر شغل ۵۰ تا ۷۰ میلیون تومان هزینه کند و اگر بخواهد هزار شغل ایجاد کند ببینید به چه مبلغی میرسیم. مرکز صبا این بستر را ایجاد کرده اما برای ادامه کار به بودجه نیاز داریم. دولت و مجلس باید نگاه ویژه‌ای به تولیدات صداوسیما خصوصا انیمیشن داشته باشند تا با نگاهی اسلامی‌ کار کنیم وگرنه به هدف نهایی نخواهیم رسید.

ایفای نقش رسانه ملی در زمینه فرهنگسازی

هادی ذاکری شهردار منطقه ۱۳ نیز در گفتگو با مهر گفت: از زحمات مهندس ضرغامی‌ طی سالهایی که مسئولیت صداوسیما را داشتند تشکر می‌کنم و برای سرافراز آرزوی توفیق و بهروزی دارم. صداوسیما نقش بسیار بسیار مهمی‌ می‌تواند در زمینه فرهنگسازی داشته باشد. موضوعات مختلف شهری و معضلات زیادی که در شهر هست با آموزش به مردم می‌تواند رفع شود.

وی اذعان کرد: در حوزه‌هایی چون جمع کردن زباله‌ها، ترافیک، فضای سبز، ساخت و ساز و... بدون شک نقش رسانه ملی اساسی است. در سال‌های گذشته زحمات بسیار زیادی کشیده شده و توقع این است در این حوزه با نگاه فرهنگسازی و ترویج سبک زندگی اسلامی‌ ایرانی، صداوسیما همچون گذشته نقش موثری را ایفا کند.

رسانه ملی صدای حق را به جهانیان برساند

سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی سازمان صداوسیما حرکت صداوسیما را حرکتی رو به جلو دانست و گفت: رسانه ملی باید بتواند خودش را با شرایط جدید رسانه‌ها تطبیق بدهد، جایگاه و نقش خود را بازتعریف کند و همچنان حرکت تاثیرگذار خود را ادامه دهد.

وی رسانه ملی را صدای انقلاب اسلامی‌ معرفی کرد و افزود: اکنون که در دنیا صداهای مختلفی شنیده می‌شود و صداهای بدلی بیشتر شده است. با عناوین اسلامی‌ و جهاد حرکت‌هایی توسط گروه‌های تکفیری و تروریستی شکل می‌گیرد و آنها نام حرکت خود را جهادی گذاشته‌اند. حرکت‌های لیبرالیستی غربی هم صدای دیگری است که شنیده می‌شود. در این فضا و عرصه رسانه ملی باید افق و دورنمای خود را اینطور ببیند که هم صدای حق و صدای ناب محمدی را عرضه کند و هم با فطرت انسان‌ها سخن بگوید.

میرتاجدینی یادآور شد: صدای رسانه ملی باید به دیار غرب و انسان‌هایی که در مکاتب دیگر هستند برسد. صداوسیما باید در میان مسلمانان زلال تفکر و اندیشه اسلامی‌ را تبیین کند، پیام اصلی انقلاب اسلامی‌ که پیام آزادی بخشی و دفاع از محرومان و مستضعفان را به دنیا برساند و هم حرکت‌های بدلی و جعلی مثل تکفیری‌ها و داعش و دیگران را افشا کند. این یک حرکت سنگین در آینده صداوسیما است.

هرکه روایت‌هایش را به خانه‌ مردم وارد کند بازی را می‌بَرد

حسن خجسته معاون نظارت و برنامه‌ریزی صداوسیما در این باره گفت: سرافراز از دل کارزار ضد ایده و ضد روایت می‌آید. یعنی در مقابل ایده انقلاب ایده‌های ضدی وجود دارد که حتی همین ایده مثلث استراتژیک جهانی ضد ما است. در مقابل روایتی که آنها از پدیده‌ها می‌دهند نیز می‌توان به اعدام ریحانه جباری اشاره کرد که دلیل اعدام او روشن بود اما مفهوم روایت آنها این بود که جمهوری اسلامی‌ ضد زن است و حقوق بشر را رعایت نمی‌کند. حتی ما یک قاچاقچی را هم که اعدام می‌کنیم آنها می‌گویند آزادی‌خواهان را در ایران کشته‌اند!

وی افزود: اتاق فکر آمریکایی در ۲۰۰۴ اعلام کرد که ما در رسانه درگیر دو جنگ هستیم جنگ ایده و روایت. هرکس روایت خودش را در طول ۲۴ ساعت وارد خانه‌ها کند بازی را برده است. سرافراز از این کارزار آمده است و بنابراین معرفت عینی خوبی به حوزه و فضای رسانه‌ای بین‌الملل دارد. اینکه او از داخل سیستم سازمان آمده، ظرفیت خوبی است. آثار حضور او در گونه‌های مختلف تولیدی مشخص است و در نحوه گسترش سازمان هم تاثیرگذار خواهد بود.

صداو سیما در انتظار تحولی دیگر

محمدحسین صوفی معاون صدای سازمان صداوسیما نیز انتصاب محمد سرافراز را مبارک دانست و گفت: هر آنچه مقام معظم رهبری تشخیص بدهند، بسیار شایسته است و آنچه ما از آقای سرافراز سراغ داریم، مدیر متخصص و متعهدی است که رسانه را به خوبی می‌شناسد و از وضعیت اطلاع رسانی در جهان به خوبی مطلع است. سرافراز ظرفیت بالایی دارد، حساسیت‌های رسانه را می‌داند و در عین حال یک رشد تدریجی در رسانه داشته است؛ مدارج و مشاغل مختلف در رسانه را طی کرده و اکنون این افتخار را دارد که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان رییس سازمان صداوسیما منصوب شود.

وی افزود: سرافراز باید سیاست‌هایی را که مقام معظم رهبری برایش معین کرده با تشکیل اتاق فکر، جلسات و شوراهای مختلف اجرایی و عملیاتی کند و ما منتظر ابلاغ برای اجرایی کردن این سیاست‌ها هستیم. دوره جدیدی در سازمان آغاز شده و صداوسیما در انتظار تحول دیگری است که متناسب با سیاست‌های سرافراز خواهد بود.

نقش اساسی صداوسیما در راهنمایی داوطلبان کنکور

نظر مردی را که بیشتر در روزهای برگزاری آزمون کنکور سراسری تصویرش را در تلویزیون می‌بینیم نیز پرسیده‌ایم. حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش تأکید کرد: سازمان سنجش و آموزش کشور با توجه به مسئولیتی که به عهده دارد و معمولا با داوطلبان یعنی جوانان کشور سرو کار دارد و خانواده‌ها هم به این جمعیت اضافه می‌شوند، سعی کردیم بعد از انقلاب از صداوسیما برای اطلاع رسانی به داوطلبان استفاده کند. چون بهترین و عادلانه‌ترین شیوه است.

وی افزود: در گذشته ما فقط در شبکه آموزش برنامه داشتیم و داوطلبان را راهنمایی می‌کردیم. من فکر می‌کنم بیشترین نقش در این زمینه را صداوسیما دارد و ما در سال‌های بعد با ایجاد امکانات و شبکه‌های بیشتر و رقابت‌هایی که بین شبکه‌ها بود توانستیم امکانات بیشتری در خدمت بگیریم و اطلاعات بیشتری به داوطلبان ارائه کنیم.

توکلی یادآور شد: همواره همکاری صمیمانه‌ای بین صداوسیما و سازمان سنجش وجود داشته و به هر حال آنها هم داوطلبان را فرزندان خود دانسته و خود را موظف می‌دانند هر نوع امکاناتی که لازم است در اختیار ما قرار دهند. از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. همکاری مسئولان گذشته خیلی خوب بوده و امیدوارم مسئولان جدید هم در این جهت برنامه ریزی داشته باشند و این کار را با جدیت پیگیری کنند. ما هم در سازمان سنجش از رهنمودهایشان بهره می‌بریم.

ضرورت مقابله با امپریالیسم خبری و رسانه‌ای

حسین شمسایی فعال فرهنگی مذهبی و مسئول ارتباطات دفتر رییس جمهور در دوران جنگ و سازندگی نیز سرافراز را از مدیران قدیمی‌ صداوسیما معرفی کرد و گفت: او سالها است در معاونت برون مرزی حضور دارد و جزو مدیران موفقی است که آی فیلم و پرس تی وی را تاسیس کرد و دورنمای خوبی در ذهنش از رسانه ملی دارد. اگر دست او باز باشد می‌تواند کارهای بلندمدتی انجام دهند که برای بخش‌های رسانه‌ای استراتژیک باشد. مخصوصا صداوسیما که به گفته امام عزیز باید دانشگاه باشد این شایستگی را دارد.

رییس هیات مدیره موسسه موزه های بنیاد مستضعفان ادامه داد: امیدوارم با توجه به شناختی که او دارد از اساتید قدیمی‌ که قبلا بودند و افرادی که در جامعه هستند و فکر رسانه‌ای دارند استفاده کند و با بهره از ظرفیت‌های کشور مجموعه‌ای را به عنوان اتاق فکر به کار بگیرد تا کارهای مختلف دنیا را رصد کنند.

شمسایی تأکید کرد: ما باید با مسائل جهانی، امپریالیسم خبری، امپریالیسم رسانه‌ای و دنیای تبلیغات خارج از کشور که در گستره وسیعی کار می‌کنند، رویارویی کنیم. آنها یک لحظه از کار نمی‌ایستند و سرافراز با توجه به اشراف کاملی که به مسائل جهانی دارد امیدوارم بتواند با استفاده از تمام نیروهای واجد شرایط مجموعه خوبی تدارک ببیند و کارهای بزرگی انجام دهد.

لزوم برقراری تعامل بین مردم و حاکمیت توسط رسانه ملی

محمدرضا عارف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز دراین باره اظهار کرد: امیدوارم یک نگاه ملی در افق سیاست گذاری‌های رسانه ملی در نظر گرفته شود و جایگاه این رسانه در کشور مدنظر قرار گیرد. ضمن اینکه امیدوارم رسانه ملی بتواند تعامل ارزشمندی بین مردم و حاکمیت برقرار کند که اگر این اتفاق رخ دهد بسیار خوب خواهد بود.

صداوسیما سلامت ایرانیان را ارتقا بدهد

همچنین حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت در این زمینه گفت: نگاه صداوسیما با تغییر رییس سازمان به سلامت ایرانیان تغییری پیدا نمی‌کند و این نگاه کاهش پیدا نخواهد کرد. مهندس ضرغامی‌ در این حوزه کمک‌های بسیاری کردند که جای تشکر دارد. رسانه ملی انتقاداتی را که به نوعی زبان و درد مردم بود منتقل کرد و هم همکاران خدمتگزار ما را تشویق کرد.

وی ادامه داد: روزانه بیش از ۴۰ ساعت برنامه در حوزه سلامت در صداوسیما پخش می‌شود و در جهت ارتقا آگاهی و بهداشت عمومی‌ کشور تلاش می‌شود. شک ندارم دکتر سرافراز هم همین مسیر را ادامه می‌دهد و با توجه به ارتقا تکنولوژی به حوزه سلامت در صداوسیما کمک می‌کند.

هاشمی درباره آنچه ضروری است رسانه ملی در حوزه بهداشت به آن بپردازد، گفت: بیماری‌های غیرواگیر، سبک زندگی، خورد و خوراک مردم و رفتارشان نسبت به هم که در حوزه روان می‌آید، در صداوسیما جای کار دارد. خود برنامه‌های صداوسیما هم باید پیوست سلامت داشته باشند. چرا که این دستگاه انسان ساز است و تبلیغ نابجا می‌تواند مخرب باشد.

رسانه ملی بی طرف باشد

توصیه‌هایی که رمضانعلی سبحانی‌فر نماینده مجلس برای رسانه ملی در دوره جدید دارد، از این قرار است: من فکر می‌کنم رسانه ملی هرچه بیشتر به واقعیت‌ها توجه داشته باشد و از برنامه‌های کلیشه‌ای دوری کند می‌تواند مخاطب بیشتری داشته باشد. برنامه‌های رسانه ملی باید بی طرفانه ساخته شوند و در فیلم‌ها نیز باید به واقعیت‌های زندگی و جامعه توجه شود.

وی افزود: برنامه‌ها بیشتر به عنوان سرگرمی‌ ساخته می‌شوند و مردم آنها را رها می‌کنند. اما باید برنامه‌هایی هدفمند با واقعیت‌های زندگی مردم و جامعه ساخته شوند. اگر رادیو و تلویزیون بخواهند جامعه را به سمتی جهت بدهند موفق نخواهند شد و باید بی طرف باشند. برنامه‌های مناظره‌ و پایش نیز بسیار خوب است. همچنین ۲۰:۳۰ و برنامه ۲۰ شبکه خبر از این جهت مخاطب بیشتری دارد که بدون سانسور واقعیت‌ها را می‌گوید.

جای خالی برنامه هفتگی هنرهای تجسمی در تلویزیون

از میان هنرمندان مسعود شجاعی طباطبایی هنرمند کاریکاتوریست و رییس خانه کاریکاتور ایران تأکید کرد: جای خالی یک سری برنامه‌های خاص در حوزه تجسمی‌ احساس می‌شود که بخشی از آن مربوط به کاریکاتور است و خلاء بسیار بزرگی است که ما یک مجله هفتگی در این باره نداریم. متاسفانه نگاهی به مجلات، کتاب‌ها و اتفاقات حوزه تجسمی‌ و نگاهی به فعالیت‌های این حوزه در تلویزیون وجود ندارد.

وی افزود: در عرصه فوتبال برنامه ۹۰ جای خود را پیدا کرده، در سینما برنامه هفت داریم اما با این همه هنرمند و تنوع رشته‌های تجسمی‌ جای خالی برنامه‌ای مختص به آن در رسانه ملی احساس می‌شود. البته حرکت‌هایی مثل پخش «دو قدم مانده به صبح» انجام شد اما جرقه‌هایی بود و اتفاقات کوچکی که استمرار نداشت.

داور مسابقات بین المللی کاریکاتور یادآور شد: جای خالی این برنامه‌ها در تلویزیون احساس می‌شود. به ویژه که بضاعت کاریکاتور آنقدر بالا است که می‌توان برنامه هفتگی به شکل مستمر فقط در این باره داشته باشیم. در شبکه‌های خارجی بسیاری از برنامه‌های خبری توجه ویژه‌ای به کاریکاتورها دارند اما ما که پتانسیل بالاتری داریم، نگاه خاصی به این هنر در تلویزیون نداریم. به ویژه در حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی‌ کارهای زیادی هست که می‌توان به آن پرداخت از عکاسی گرفته تا دیگر هنرهای تجسمی.

سرافراز برنامه‌های مشارکتی را تعطیل کند

سیدعلی احمدی رییس فرهنگسرای رسانه که البته به عنوان تهیه‌کننده برنامه‌هایی چون «آینه خانه» و «استوا» او را می‌شناسیم، درباره انتخاب محمد سرافراز گفت: از نظر من اتفاق میمون و خجسته‌ای رخ داده است. سرافراز دارای تجربه طولانی مدت مدیریت در رسانه ملی آن هم در حوزه‌ای بین المللی است و همه تهدیدها را در برون مرزی به فرصت تبدیل کرده است. وی فرد کاربلد، دقیق و دین‌داری است و می‌تواند با کمک مدیران دیگر اتفاقات خوبی را رقم بزند. گرچه متاسفانه آفتی که وجود دارد این است که وقتی فردی در حوزه‌ای کار می‌کند با ورود به حوزه کلان‌تر می‌خواهد همان نگاه دقیق و موشکافانه را داشته باشد که این لطمه می‌زند. اما امروز زمان استفاده از کوله بار تجربه‌ها و اعتماد کردن به بدنه است.

وی افزود: دولت کمک کند مشکلات مالی سازمان رفع شود. پیشنهاد جدی که به سرافراز دارم این است که برنامه‌های مشارکتی کاملا تعطیل شوند. این برنامه‌ها آفت بزرگی هستند که هم حیثیت حرفه‌ای را زیر سوال می‌برند و هم خواهی نخواهی مفسده دارند. در این مفسده هم مدیران و تهیه‌کننده‌ها درگیر می‌شوند و این اتفاق خوبی نیست. انشالله که سرافراز این موضوع را تعطیل کند. به ویژه اینکه رقمی‌ هم که به شبکه‌ها کمک می‌شود آنقدر نیست که ارزش مخدوش شدن حیثیت رسانه ملی را داشته باشد. انشالله لطمه‌هایی که به قامت رسانه خورده در این دوران درست شود.

دولت منابع مالی رسانه ملی را تأمین کند

ابراهیم طاهری مدیر کل نغمات آیینی صداوسیما نیز معتقد است: نفس تغییر می‌تواند برای سازمان خوب باشد و قطعا فرد جدید می‌تواند براساس پایه قوی که نفر قبل گذاشته مدیریت را بنا بر مشورت با فرهیختگان آن عرصه جلوتر ببرد. انشالله که این اتفاق بیفتد و معمولا اگر هر مدیری فکر کند که تلاش‌ها به اندازه کافی شده به نقطه افول مجموعه‌اش می‌رسد. هیچگاه نباید از تلاش راضی باشیم همچنان که مهندس ضرغامی‌ متواضعانه گفت به خودش نمره خوبی نمی‌دهد.

وی افزود: در حالی که او در سازمان در عرصه‌های مختلفی تحول و شبکه‌های گوناگونی ایجاد کرد. سیستم دیجیتال و پوشش شبکه‌ها در سراسر کشور را گسترش داد و شبکه‌های برون مرزی ایجاد شد. در رادیو و تلویزیون و تولید آثار نمایشی و مسائل فنی و... موفق بود اما می‌گفت نمره خوبی به خودش نمی‌دهد. البته با او در زمینه‌هایی چون منابع مالی و بحث بودجه همکاری لازم صورت نگرفت. اما حضور یکی از معاونان باسابقه سازمان موثر است و او با توجه به تجربه‌هایی که دارد روی پایه‌های قوی که ضرغامی‌ گذاشته، آینده روشنی را ترسیم می‌کند. اگر دولت منابع مالی را تأمین کند مردم نیز بهره‌مند خواهند شد.

اتفاقات مثبتی پیش روی سازمان است

احسان ارغوانی تهیه‌کننده جوان تلویزیون نیز گفت: همه تغییرات را به فال نیک گرفتند. جا دارد به ضرغامی‌ خسته نباشید گفت که جزو مدیران مثمر ثمر بود و در عملکرد ۱۰ ساله نمره خوبی گرفت. با حضور سرافراز نیز همه امیدواریم اتفاقات مثبتی در سازمان بیفتد و طبق پتانسیلی که از سرافراز می‌شناسیم اتفاقات مثبت و خوبی پیش روی سازمان است.

منتظر توسعه کیفی سازمان هستیم

همچنین سردار مرتضی طلایی نایب رییس شورای اسلامی تأکید کرد: به سهم خودم از مهندس ضرغامی‌ تشکر می‌کنم که با در نظر گرفتن همه محدودیت‌ها، منابع و چالش‌هایی که فراروی سازمان بود موفق عمل کرد و در بُعد کمی‌ کارهای گسترده‌ای در صداوسیما انجام شد. اگر بپذیریم در دوره مدیریت مهندس ضرغامی‌ صداوسیما توسعه کمی‌ داشت، انتظارمان این است که در دوره جدید صداوسیما توسعه کیفی داشته باشد.

وی ادامه داد: صداوسیما باید بتواند آن دسته از شهروندانی را که به هر دلیلی برای پاسخ به نیازهایشان به رسانه‌های بیگانه مراجعه می‌کنند به سمت صداوسیمای خودمان بیاورند. رهبر معظم انقلاب نیز در حکم سرافراز همین درخواست را داشته‌اند. نکته مهم این است که همه باید کمک کنند و صداوسیما با این بودجه نمی‌تواند به توسعه کیفی برسد. اگر ۱۰ درصد از بودجه‌ای که در اختیار برخی شبکه‌های خارجی است، دست رسانه ملی باشد، ۱۰۰ برابر می‌تواند کار کند اما محدودیت منابع دست رؤسا را بسته‌ است.

طلایی یادآور شد: در خود صداوسیما استعدادهای بالقوه و بالفعل فراوانی وجود دارد که می‌تواند بهینه سازی شود و در صداوسیما تحول ایجاد کند. برخی از برنامه‌های ژورنالیستی صداوسیما مثل «ویتامین۳»، «خندوانه» و «بعضیا» می‌توانند مخاطبان بسیاری جذب کنند و مردم ما علاقمند به برنامه‌هایی هستند که به شبهات ذهنی‌شان پاسخ می‌دهند.

نگذاریم نگاه بچه‌ها را شبکه‌های نامحرم بدزدند

از میان تهیه‌کنندگان عرصه کودک که چندی است در رسانه ملی برنامه ندارند، مسلم آقاجانزاده اظهار کرد: منتظر هستیم در دوره جدید در حوزه کودک اتفاقات خوب و جدیدی بیفتد و نگاه رسانه ملی به کودکان قدری مهربان‌تر باشد. شاید اولویت دوستان در مدیریت قبلی کودک نبود و جزو اولویت‌های سوم و چهارمشان بود. اما اگر قرار باشد رسانه ملی اسلامی‌ باشد باید کودکان را در نظر بگیریم. باید قبول کنیم که بچه‌ها آینده‌سازان نظام هستند و اتفاقات بزرگ را این کودکان شکل می‌دهند.

وی با صراحت گفت: انتظار ما این است که شبکه ملی سراسری کودک داشته باشیم. پویا شبکه دیجیتال صرفا کارتون است اما شبکه‌ای با برنامه‌ها، مسابقات و دیگر گونه‌های مختلف برنامه‌سازی در حوزه کودک می‌تواند به اسلامی‌ بودن رسانه ملی کمک کند. نباید بگذاریم نگاه معصوم بچه‌ها را شبکه‌های نامحرم غربی بدزدند. امیدوارم چشم بچه‌ها به رسانه ملی باشد و با آن تربیت و بزرگ شوند.

نگرانی برای کودکان فقط در مصاحبه‌ها نباشد

امیرمحمد متقیان بازیگر برنامه عمو پورنگ نیز آرزو کرد: امیدوارم تغییر رییس سازمان صداوسیما به صلاح کودکان ایرانی و کسانی که برای کودک کار می‌کنند، باشد. اینگونه نباشد که فقط در مصاحبه‌ها برای کودکان ابراز نگرانی کنند بلکه در عمل هم شاهد فعالیت‌هایی در راستای کودکان از سوی مدیران باشیم.

به مردم دروغ بگوییم قهر می‌کنند

از میان بازیگران عباس غزالی در گفتگو با مهر تأکید کرد: ما مردمی‌ داریم که همه جوره طرفدار بازیگران و سریال‌ها هستند اما برخی سمت ماهواره رفتند چون ما خوراک خوب جلوی آنها نمی‌گذاریم. خود من عاشق کار کردن و پر از انرژی‌ام اما فیلمنامه‌های خوبی نوشته نمی‌شود. شاید قدری نویسنده و کارگردان‌های ما محدود شده‌اند و فقط خط قرمز پیش پای آنها گذاشته شده است. فکر نمی‌کنم فرد ایرانی باشد که بخواهد ضد کشور یا مردمش سریال بسازد.

وی با بیان اینکه ما باید معضلات را نشان دهیم، خاطرنشان کرد: من نقش یک معتاد را در «وضعیت سفید» بازی می‌کردم اما به من می‌گفتند نباید سیگار بکشی. مردم باهوش هستند و اگر احساس کنند به آنها دروغ گفته می‌شود قهر می‌کنند. من مطمئنم مردم عاشق بازیگر، تلویزیون و کشورشان هستند و باید خواست آنها اجرا شود. امیدوارم مدیران با ارزیابی نقاط ضعف قبلی، از راه‌های درست وارد عمل شوند و امیدوارم محمد سرافراز تلویزیون ایران را سرافراز کند.

رییس جدید مثل اسمش سرافراز باشد

همچنین عبدالله روا مجری تلویزیون اظهار کرد: من دوسه سال آخر فعالیت مهندس ضرغامی‌ در شبکه‌های سراسری اجرا می‌کردم. برای من یک دقیقه در رسانه ملی برنامه اجرا کردن افتخار است چه در دوره ضرغامی‌ و چه سرافراز. امیدوارم رییس جدید مثل اسمشان سرافراز باشند.

افت مخاطبان، افت سریال‌سازی و حاکمیت تبلیغات

کوروش سلیمانی دیگر بازیگر تئاتر و تلویزیون نیز معتقد است: هر گروهی و طیفی که می‌آید قطعا هم کارهای خوبی دارد و هم ایراداتی متوجه آنها است. در دوران ضرغامی‌ اتفاقات مثبت و منفی در کنار هم بود. رییس جدید که خودش در بدنه سازمان بوده باید با شناسایی نقاط قوت به سمت آنها برود و از نقاط ضعف بکاهد.

وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم اگر آسیب شناسی انجام شود که چرا مخاطبان کمتر شده‌اند و فیلم و سریال و برنامه‌سازی افت کرده و چرا تبلیغات تا این حد حاکم شده می‌شود به نتایج مثبتی رسید. این‌ها سه معضل اساسی هستند که باید حل شوند. همه ما دلمان برای این تلویزیون و مملکت می‌سوزد و همه‌مان می‌دانیم افت کیفی برنامه‌ها یکی از دلایل است و اگر آثار باکیفیت باشند مخاطبان دوباره برخواهند گشت.

رسانه باید لذیذ باشد

محمدرضا حسینیان مجری نیز در گفتگو با مهر بیان کرد: دوره ضرغامی‌ بسیار سخت بود و او در دوره اول با غول بزرگی به اسم ماهواره و در نیمه دوم با غول بزرگی به اسم اینترنت جنگید. چرا که در دهه گذشته میزان گرایش مردم بی تعارف به ماهواره و اینترنت افزایش پیدا کرده است. اتفاقات سیاسی هم افتاده است و دوران سختی بود اما استراتژی ضرغامی‌ در توسعه کمی‌ شبکه‌ها، تقویت‌ زیرساخت‌ها و... خوب بود و بستری که او فراهم کرده می‌تواند برای دولت آقای سرافراز مفید باشد و ما شاهد کارهای خوبی باشیم.

وی تأکید کرد: مردم اکنون کاملا آماده‌اند که به آغوش رسانه ملی برگردند و امیدوارم با تدبیری که سرافراز می‌اندیشد این اتفاق بیفتد. در حوزه مجریان بازگشت به گذشته و استفاده از مجموعه‌ای از همکارانی که مردم با صدا و تصویرشان و موی سفیدشان خاطره دارد می‌تواند کمک کند. اکنون بسیاری از همکاران خوبمان را در قاب تصویر نداریم و این ضرر بزرگی است. ضمن اینکه علت گرایش مردم به رسانه سرگرمی، فان و لذت است. رسانه باید لذیذ و برای مردم دل باب باشد و این در کنار تمام رسالت‌های رسانه در عرصه سیاسی و اجتماعی و... ارزشمند است و در کنار این می‌توان به انتقال پیام به آنها نیز پرداخت.

نیاز شبکه‌های داخلی به راهبرد زیبایی شناسانه

منوچهر محمدی تهیه‌کننده نیز معتقد است: آمدن آقای سرافراز را یک انتخاب درست و به جا می‌دانم و به دلایلی فکر می‌کنم آینده روشنی در انتظار صدا و سیما خواهد بود. تجربه او در حوزه معاونت برون مرزی بسیار بااهمیت است؛ ابتدا به این دلیل که برنامه سازی برای مخاطب خارج از ایران و انتقال مفاهیم به آنها نوعی ورزیدگی و خبرگی را برای ما به دنبال می‌آورد که طبیعتا شبکه‌هایی که در دوره سرافراز تاسیس شد و خروجی آنها به این خبرگی اشاره دارد.

تهیه‌کننده «بوسیدن روی ماه» ادامه داد: اینکه یک مدیر بتواند با مخاطب غیر ایرانی ارتباط خوب برقرار کند و ضمنا در تقابل و رقابت با رسانه‌های خارجی عقب نیفتد و هم‌تراز با آنها حرکت کند به گمان من امتیاز مثبتی است که ما را امیدوار می‌کند که سرافراز چه به لحاظ زیبایی شناسی و چه از لحاظ محتوا و افکار راهبردی بتواند همان تجربیاتی که در حوزه رسانه در خارج از کشور داشت در شبکه‌های داخلی اعمال کند.

تهیه کننده «میهمان داریم» تصریح کرد: شبکه‌های داخلی از نوعی بی‌سلیقگی رنج می‌برند و اساسا فاقد یک راهبرد زیبایی شناسی بصری هستند و من امیدوارم آقای سرافراز احترام جدی به مخاطب را مجددا احیا کند و شبکه‌های داخلی در حدی شوند که برازنده مخاطب ایرانی باشد. رسانه ملی برای این ارتقا باید به همه بخش‌های خود توجه جدی داشته باشد. وقتی ما از رادیو و تلویزیون ملی صحبت می‌کنیم یعنی رسانه‌ای که باید به روز باشد و بتواند مخاطب را از رفتن به سوی رسانه بیگانه بی نیاز کند.

برنامه‌سازی برای کودک جدی گرفته شود

داریوش فرضیایی معروف به عمو پورنگ نیز اظهار امیدواری کرد: نسبت به قبل در حوزه برنامه‌های کودک توجه بیشتری صورت بگیرد و شاهد کارهای بهتری باشیم. من دوست دارم کار کودک بیش از پیش جدی گرفته شود و این باید در تمام حوزه‌های مختلف مرتبط با کودک انجام شود یعنی ما طنزهای جدی و برنامه‌های شاد، برنامه‌های ورزشی و آموزشی مختص کودکان داشته باشیم. با توجه به فضایی که امروزه وجود دارد می‌توان فهمید که کودکان چقدر به این برنامه‌ها نیاز دارند بنابراین تاکید می‌کنم که برنامه‌سازی برای کودک باید جدی گرفته شود.

اظهارامیدواری برای ارتقای کیفی برنامه‌ها

یکی دیگر از مجریانی که با او گپ زدیم رسالت بوذری گفت: ابتدا باید به آقای ضرغامی خسته نباشید گفت. ما انتقادهایی به او داشتیم اما وی باز هم در نهایت با همه تعامل داشت و البته باید دانست که انتقاد کردن کار آسان، سبک و بی دردسری است و زمانی که به میدان عمل می‌رسید، می‌بینید که به طور مثال با وجود مشکلات صداوسیما و کمبودهای مالی و بودجه‌ای اداره این سازمان بسیار سخت است. سوابق ضرغامی در کارهایی همچون معاونت سینمایی باعث شده که بتواند عده بسیاری را با سلایق مختلف دور یک میز جمع کند. به نظرم دوره وی علی رغم کاستی‌ها نقاط مثبت زیادی داشت و او با توجه به کمبود منابع توانست کشتی رسانه را جلو ببرد.

بوذری افزود: حالا ما خوشحال هستیم از میان گزینه‌هایی که شنیده می‌شد این سکان را کسی به دست گرفته که از دل خود سازمان صداوسیما برآمده و مدیریت قاطع وی مشخص شده است. او کسی است که قرار نیست کارآموزی کند و یک مدیر موفق رسانه‌ای استخوان خرد کرده است. نکته مهم این است که تعامل آقای سرافراز با برنامه‌سازان و هنرمندان با توجه به اینکه خودش از جنس رادیو و تلویزیون است باید بیش از پیش باشد و امیدوارم سازمان صداوسیما در دوره او ارتقای کیفی جدی در برنامه‌ها و تولیدات خود داشته باشد و من به شدت نسبت به مدیریت وی خوشبینم.

مشکل کسری بودجه حل شود

مجید مظفری نیز در این باره گفت: در چند سال اخیر ماجراهای بودجه‌بندی بسیاری از هنرمندان و کارکنان و از جمله خود آقای ضرغامی را اذیت کرد و فکر می‌کنم رییس جدید صداوسیما بهتر است به موارد بودجه‌ای در سال های آینده توجه داشته باشد. آقای سرافراز سال‌ها است که در شبکه‌های برون مرزی فعال است و من اطمینان دارم که به خوبی نسبت به صداوسیما و مسایل آن شناخت دارد و مسایل رسانه را می‌داند.

وی تصریح کرد: فکر می‌کنم به دلیل مسایل و مشکلات بودجه‌ای ما کمی از ساخت سریال‌های خوب عقب ماندیم. تجربه به ما ثابت کرده است که اگر سریال‌های خوب ساخته شود مردم آنها را از سریال‌های تُرک بیشتر دوست دارند.

مظفری ادامه داد: باید بگویم حیف شد که آقای ضرغامی رفت اما از طرف دیگر خوشحال هم هستیم که آقای سرافراز آمد. محمد سرافراز خودش هم و غم زیادی دارد و اطمینان دارم که راه قبلی را ادامه می‌دهد. ضرغامی هم نسبت به هنرمندان سینما و تلویزیون و طیف‌های مختلف هنری آگاهی داشت و تنها به لحاظ بودجه کمی دچار مشکل شد. در دوره ضرغامی چند سریال عظیم مثل «مختارنامه»، «در چشم باد» و ... ساخته شد و بودجه‌ها برای ساخت این آثار هزینه شدند چرا که او علاقه زیادی داشت که سریال‌های خوب ساخته شود. خود من از صداوسیما طلبکار هستم اما می دانم به دلیل کسری بودجه ها نتوانستند این بدهی ها را پرداخت کنند و امیدوارم سرافراز بتواند این مسایل را حل کند.

به سمت نو شدن قدم برداریم

از جمله دیگر بازیگران باسابقه عبدالرضا اکبری نیز معتقد است: محورهای زیادی هستند که لازم است در رسانه ملی درباره آنها برنامه ریزی شود. به نظر می‌رسد مدیریت جدید رسانه ملی باید به طور متوازن به همه آنها توجه داشته باشد. نیاز است تیم‌هایی قوی متشکل از متخصصان و کارشناسان برنامه‌ریزی مناسبی برای کلیت برنامه‌های رسانه ملی داشته باشند تا برنامه‌های صداوسیما از یکنواختی خارج شود. این تیم‌های مشاوره ای باید فعالیت کنند تا در زمینه‌های مختلف فیلمنامه نویسی، آثار نمایشی و سایر برنامه‌ها و همچنین کارهای فنی، به سمت نو شدن قدم برداریم.

اکبری تصریح کرد: البته باید دید اهداف و دیدگاه‌های خود آقای سرافراز چیست. با این حال آنچه که اهمیت دارد این است که تلویزیون یک رسانه همه گیر و ملی است و باید بتواند سلیقه‌های مختلف را پوشش دهد و طیف‌های متنوعی از مردم را راضی نگه دارد، مخصوصا در زمانی که ما شبکه‌های متعددی در رسانه ملی داریم که نیاز است دائم به روز شوند و در حوزه‌های مختلف فرهنگی، هنری و علمی برنامه تولید و به پخش برسانند.

صداوسیما در آستانه تحولی نو

اسماعیل آذر مجری کارشناس برنامه مشاعره درباره تغییر ریاست سازمان صداوسیما این نظر را داشت: بزرگترین ویژگی ضرغامی ادب او بود. ویژگی رفتاری او در ادب ورزی و احترام به همکاران و همه کسانی که با او مواجه می‌شدند بسیار قابل توجه بود. وی در انجام وظایف خود تا جایی که از عهده‌اش برمی‌آمد فروگذار نکرد. ضمن اینکه درباره برنامه‌های ادبی تا جایی که به من مربوط می‌شود، او هر کاری از دستش ساخته بود انجام می‌داد.

وی تأکید کرد: محمد سرافراز رییس جدید سازمان صداوسیما نیز شخصی پاکدل، پاکدست و پاک نهاد است و با برنامه‌هایی که سرافراز در دست دارد، انشالله تحولی نو در صداوسیما پدید می‌آورد. حضور سرافراز را تبریک می‌گویم و از خدای بزرگ می‌خواهم رییس جدید با بهره‌گیری از رهنمودهای حضرت رهبری انشالله نقشی خوشرنگ و تاثیرگذار از خود باقی بگذارد.

رییس جدید رسانه ملی از موسیقی حمایت کند

مجری- کارشناس برنامه موسیقی‌محور «دستان» با اشاره به تغییر رییس صداوسیما و رویکرد تلویزیون در آینده به موسیقی بیان کرد: امیدوارم سیاستگذاری های جدید هم در راستای حمایت از موسیقی باشد. این نخستین برنامه تخصصی موسیقی بود که حاصل تدبیر خود آقای ضرغامی بود و توقع ما از آقای سرافراز این است که واقع بینانه به موسیقی نگاه کند. البته با شناختی که از دیدگاه وی داریم می دانیم که وضعیت موسیقی بسامان می شود.

سید عباس سجادی همچنین بیان کرد: امیدوارم جای پرداخت بیشتری برای موسیقی وجود داشته باشد و حتی بعضی از مسایلی که خط قرمزی هستند بتوانند در یک برنامه تخصصی مثل «دستان» بیان شود چون مباحث ما در این برنامه تحلیلی و محتوایی است و باید بتوانیم بعضی از آثاری را که حتی ممنوع هستند به عنوان نمونه و آنالیز پخش کنیم.

وی در پایان گفت: موسیقی بدتر از اتفاقاتی چون مواد مخدر نیست که ما در مستندی مثل «شوک» بسیاری از موارد را نشان می دهیم و فکر می کنم اشکالی نداشته باشد که در موسیقی هم بخشی به نام شوک داشته باشیم تا بتوانیم به شکلی تخصصی به موارد مورد نیاز و ضروری بپردازیم

گزارش از مریم عرفانیان