به گزارش خبرنگار مهر، " در کجای دنیا جایی را مثل اصفهان پیدا می‌کنید که چند روز پیش ۳۷۰ شهیدش را تشییع کردند" ؛ این جمله غرورآفرین رهبر کبیر انقلاب اسلامی در وصف حماسه آفرینی مردم تاریخ ساز اصفهان است، زمانی که پس از عملیات غرور آفرین محرم، در روز ۲۵ آبان سال ۶۱ تعداد ۳۷۰ نفر از شهدای این عملیات بر روی دستان امت شهید پرور اصفهان تشییع و در گلستان شهدا به خاک سپرده شدند.

و چه زیبا این روز را روز حماسه و ایثار شهر اصفهان نامگذاری کردند چرا که پس از این حماسه عظیم نه تنها خلل و سستی در اراده پولادین مردم شهید پرور اصفهان ایجاد نشد بلکه با عزمی جزم تر در دفاع از اسلام و دین و مملکت خود استوارتر از پیش، بند بند وجود آرش هایشان را نذر سلامتی وطن کردند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مردم اصفهان در سالروز این حماسه عظیم فرمودند: " در آن روز عظیم، مردم اصفهان همزمان با تشییع ۳۷۰ شهید، هزاران نفر دیگر از جوانان رشید خود را راهی جبهه‌ها کردند و نماد برجسته ای از ایثار و سرافرازی آفریدند."

نقش بی بدیل دانش آموزان اصفهانی در حماسه ۲۵ آبان

در این باره سید جواد پورحسینی معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان اصفهان با بیان اینکه روز ۲۵ آبان روز نماد حماسه و ایثار در استان اصفهان است اظهار داشت: کشور ایران پیشینه‌ای غنی برای خود دارد که شناخت این هویت به ویژه از خودگذشتگی ها و ایثارگری‌های برای جوانان هر عصری ضروری است.

وی با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب که می فرمایند: "جوانان به الگو نیاز دارند وچه الگویی بهتر از شهدا "، بیان داشت: امروز بازخوانی سرگذشت، وصایا و مشی شهدا و اقتدا به آنها و معرفی این الگوی بی بدیل به جوانان وظیفه ماست.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش با اشاره به اینکه در عملیات محرم حدود ۷۰۰ شهید متعلق به اصفهان بود که ۳۷۰ تن از آنها در یک شب تشییع شدند، بیان داشت: بخشی از شهدای این عملیات را دانش آموزان اصفهانی تشکیل می دادند که متعلق به دبیرستان شهدای هاتف بودند.

وی ابراز داشت: روز ۲۵ آبان که قرار بود پیکر این ۱۵ شهید دانش آموز از مدرسه شهدای هاتف تشییع شوند، روز بسیار عجیبی بود، تصویر ۱۵ تابوت درمحوطه مدرسه شهید هاتف و مردمی که برای تشییع این شهدا گرد آمده بودند درتاریخ این واحد آموزشی ماندگار خواهد بود.

پورحسینی با اشاره به نقش دانش آموزان در دوران دفاع مقدس اضافه کرد: دانش آموزان کم سن و سال دهه ۶۰ ، بصیر، فهیم و آگاه به مقتضیات زمانه خود بودند و درست و به جا به وظیفه خود عمل کرده و در تاریخ کشور ایران نقشی ماندگار از حماسه و از خودگذشتگی برجا نهادند.

افتخارآفرینی رزمندگان عملیات محرم

در همین باره سردار سید احمد موسوی مسئول محور شناسایی لشکر۱۴ امام حسین (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در عملیات محرم ۱۵ گردان حضور داشتند و در کنار هر سه گروهان از نیروهای بسیج و سپاه ،یک گروهان از گروه های ارتش قرار داشت.

وی افزود: در این عملیات لشکر ۱۴ امام حسین (ع)، لشکر ۸ نجف اشرف، تیپ ۴۴ قمر بنی هاشم (ع)، گروه توپخانه ای ۱۵ خرداد، جهادسازندگی استان اصفهان، پایگاه هشتم شکاری ارتش و تعدادی از یگان های توپخانه ارتش از جمله یگان های استان اصفهان شرکت داشتند.

مسئول محور شناسایی لشکر ۱۴ امام حسین (ع) تاکید کرد: از افتخارات اصفهان این است که در یک ۲۴ ساعت ۳۷۰ شهید در اصفهان تشییع شده است.

وی با اشاره به نتایج این عملیات ابراز داشت: باز پس‌گیری ۳۵ چاه نفت از نیروهای بعثی عراق، آزادسازی ۷۰۰ کیلومتر مربع از زمین های کشورمان که به اشغال نیروهای عراق درآمده بود توسط لشکر ۱۴ امام حسین(ع) ، ۲ هزار و ۳۰۰ نفر اسیر از دستاوردهای این عملیات بود.

موسوی تاکید کرد: همچمنین تامین امنیت شهرهای موسیان، دهلران، پادگان عین خوش، دشت اژیه و دهکده های اطراف، تامین قسمتی از مرز به طول ۵۰ کیلومتر، خارج شدن جاده عین خوش - دهلران به طول ۱۰۰ کیلومتر از زیر دید و تیر دشمن، به خطر انداختن جاده ارتباطی طیب، غربی و جاده بغداد – عماره، آزادسازی منابع نفتی موسیان و حوضچه های نفتی زبیدات، تلمبه خانه و ۷۰ حلقه چاه نفتی از نتایج این عملیات بوده است.

وی اضافه کرد: در این عملیات یگان های سپاه پاسداران شامل لشکر ۱۴ امام حسین (ع) ۸ نجف اشرف و ۱۷ علی بن ابیطالب (ع) از رودخانه فصلی دویرج و چیخواب و موانعی همچون میدان مین، بشکه های ناپالم با سیم های خاردار فرشی و کانال های مین گذاری شده عبور کرده و خطوط دشمن را شکستند.

مسئول محور شناسایی لشکر۱۴ امام حسین (ع) با بیان اینکه در این عملیات حدود ۲۶۰ تانک و نفربر دشمن برای اولین بار در طول دفاع مقدس توسط گردان های موتور سوار سپاه، معروف به شکارچیان تانک شکار شده و تعداد ۲۳۰ دستگاه خودرو منهدم شد، ابراز داشت: همچنین حدود ۱۶۰ تانک تی ۵۷ لیزری که عراق تازه از اتریش خریداری و با نام گردان های تانک صدام نامگذاری کرده بودند سالم به دست رزمندگان اسلام افتاد.

وی بیان داشت: رزمندگان اسلام توانستند در این عملیات تعداد زیادی از تیپ های پیاده زرهی ارتش عراق شامل تیپ ۲۴ مکانیزه گردان های مخصوص و پنج گردان کماندویی، گردان الحریر و گردان های تانک صدام بودند را کاملا منهدم کردند و بیش از ۷ هزار نفر از دشمنان بعثی به هلاکت رسیدند.

موسوی گفت: البته علی رغم شناسایی و بررسی های انجام شده برای عبور از رودخانه دویرج، به جهت بارش شدید باران در شب عملیات و بالا آمدن آب تا سه متر، تعداد زیادی از نیروهای لشکر امام حسین(ع) در این عملیات به شهادت رسیدند و به علت طغیان رودخانه در شب ما بیشترین تلفات را در عملیات محرم داشتیم.

به گزارش مهر، از میان ۱۲۵۰ شهید عملیات محرم حدود بیش از ۷۰۰ نفر مربوط به شهر اصفهان بودند که ۳۷۰ تن از شهدای این عملیات روز ۲۵ آبان بر روی دستان امت شهید پرور اصفهان تشییع و در گلستان شهدا به خاک سپرده شدند و به همین مناسب روز ۲۵ آبان در تاریخ کشورمان به نام روز حماسه و ایثار شهر اصفهان نامگذاری شده است.