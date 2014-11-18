پیش نشست همایش "حکیم طهران" در دانشگاه شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شیراز پیش از ظهر سه شنبه در پیش نشست همایش "حکیم طهران"، گفت: چند سالی است که مجمع عالی حکمت اسلامی در قم فعال شده که بزرگان علم عقلی و نقلی در آن عضو هستند و آیت الله جوادی و آیت الله مصباح نیز بر آن نظارت دارند.

حجت الاسلام قاسم کاکایی افزود: احیا مکتب های فلسفی مختلف از جمله شیراز، تهران، خراسان و اصفهان در دستور کار این مجمع قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: در بخش مکتب شیراز باید به این نکته توجه داشت که این مکتب از قطب الدین شیرازی شروع شده و بر این اساس مکتب شیراز متقدم بر فلسفه ملاصدرا است زیرا ملاصدرا پرورش یافته مکتب شیراز است.

رئیس دانشکده الهیات و معارف دانشگاه شیراز ادامه داد: اما مکتب طهران از دوران قاجاریه شروع شد و امروز هم برخی از شاگردان شاگردان بزرگان آن دوران در حیات هستند.

حجت الاسلام کاکایی یادآور شد: احیا این مکتب را مجمع عالی حکمت اسلامی شروع کرده و پیش همایش هایی نیز در حال برگزاری است که شیراز نیز میزبان یکی از این پیش همایش شد.

طبق اعلام قبلی حداد عادل و حجت الاسلام رضا پور میهمان این پیش نشست بودند که حداد عادل به دلیل حضور در مجلس و حجت الاسلام رضاپور به دلیل تاخیر در پرواز به این نشست نرسیدند.