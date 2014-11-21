به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شاملو عصر پنجشنبه در بازدید از طرح‌های عمران روستایی بنیاد مسکن تنگستان اظهار داشت: توسعه مسکن و طرح‌های هادی یکی از مهمترین برنامه‌هایی است که با جدیت توسط این بنیاد اجرا می‌شود و طرح‌های بسیار مهمی در سطح کشور در دست اجرا داریم.

وی به تلاش و برنامه‌ریزی دولت برای توسعه روستاهای هدف گردشگری در سطح کشور بر اساس برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: این برنامه ریزی برای ۱۵۰ روستا صورت گرفته است که تاکنون برای ۶۰ روستا انجام شده است.

معاون عمرانی بنیاد مسکن کشور به توجه ویژه دولت یازدهم به اجرای طرح‌های مختلف در سطح روستاها اشاره کرد و بیان داشت: تصمیم‌گیری های خوبی نیز به منظور توسعه روستاها صورت گرفته است و شاهد اجرای بسیاری از این طرح ها هستیم.

لزوم استفاده از مصالح بومی مقاوم بر اساس معماری و شیوه ساخت و ساز

وی با تاکید بر لزوم استفاده از مصالح بومی مقاوم بر اساس معماری و شیوه ساخت و ساز در روستاها تاکید کرد و ادامه داد: یک مرکز توانمند و یک شورای عالی برای توسعه روستاها باید تشکیل شود.

شاملو بر لزوم رسیدگی و پیگیری مشکلات و نیازهای روستاها در سطوح ملی، استانی و محلی تاکید کرد و افزود: هدایت بافت فیزیکی روستا برای توسعه پیشنهادی طرح هادی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

مهدی احمدی منفرد رییس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شهرستان تنگستان نی از اجرای ۱۷ طرح هادی و هفت طرح عمرانی ورزشی با اعتباری ۳۰ میلیارد ریال در شهرستان تنگستان خبر داد و افزود: افزایش اعتبارات مناسب برای توسعه روستاهای تنگستان امری ضروری است.