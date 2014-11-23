زاکانی : دانشگاه آزاد بنگاه داری اقتصادی می کند/ هروی: هزینه نیم میلیاردی برای تحقیق و تفحص

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه نگاه یک این هفته با حضور دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی برگزار شد در این برنامه دو تن از نمایندگان دیدگاه موافق و مخالف خود را در موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی ارایه دادند.

اختصاص اعتباری بالغ بر نیم میلیارد تومان ویژه تحقیق و تفحص

در ابتدا جواد هروی -نماینده قائنات در مجلس شورای اسلامی موضوع تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد اسلامی را با وجود دیگر مسائل موجود در کشور دارای اولویت ندانست و گفت: این تحقیق دارای هزینه عظیم، بالغ بر نیم میلیارد تومان، کلی و فراتر از زمان تعیین شده بود.

وی ضمن تاکید بر نقش دانشگاه آزاد در توسعه آموزش عالی به ویژه در مناطق دوردست، افزود: آیا کمیته تحقیق و تفحص سخنان اعضای هیات علمی و کارکنان دانشگاه آزاد را هم شنیده است؟

رشد دانشگاه آزاد براساس سلایق شخصی

علیرضا زاکانی،‌ نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که دانشگاه آزاد با اهدافی عالی تاسیس شد اما در مسیر خود کمتر به این اهداف توجه کرده است، گفت: دانشگاه آزاد بر مبنای سلایق شخصی رشد کرد که این امر آسیب های زیادی را به همراه داشت.

وی افزود: این دانشگاه بنگاه داری اقتصادی می کند و کسی که در این موضوع آسیب می بیند خانواده ها و کارمندان این دانشگاه هستند.

مجلس هفتم سرآغاز تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

زاکانی سرآغاز تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد را مجلس هفتم و بررسی آموزش و پ‍ژوهش کشور ذکر کرد و گفت: وقتی تحقیق از آموزش عالی کشور در سال 83 به تصویب رسید به جهت دوری از سیاسی شدن، آن را به بعد از انتخابات موکول کردیم البته بنابر آیین نامه فرصت تحقیق شش ماهه بود ولی شش ماه هم فرصت تمدید داشتیم.

وی افزود: خروجی این تحقیق و تفحص 43 جلد گزارش بود که 13 جلد آن مربوط به دانشگاه آزاد می شد ضمن آن که این مجلدات پیش از ارائه به مجلس، به مسئولان دانشگاه آزاد ارائه شد.

این نماینده مجلس در پاسخ به اولویت دار نبودن این تحقیق و تفحص گفت: مجلس در آبان 91 مصوبه ای داشت که تحقیق و تفحص صورت گرفت اما چرا از دانشگاه آزاد تحقیق و تفحص نشود؟ نمی توانیم اگر این مجموعه 5 میلیون فارغ التحصیل داشته از اتفاقات رخ داده در آن بگذریم.

دانشگاه آزاد محصول خلاقیت نه بنگاه داری

درادامه هروی دانشگاه آزاد را محصول خلاقیت و نه بنگاه داری دانست و گفت: دانشگاه آزاد محصول خرد جمعی و در آن کارهای فرهنگی انجام شده است.

وی افزود: گزارش 57 صفحه ای کمیته دارای غلط های املایی و اشتباهات عدیده است ضمن آن که در شرایط کنونی کشور و بحران آب این موضوع ماهها اعضای کمیسیون را به خود مشغول کرد از این گذشته ایرادهای ذکر شده در گزارش تحقیق و تفحص، به دیگر دانشگاه ها نیز وارد است.

عدم وجود یک کلمه تعریف از دانشگاه آزاد در گزارش

هروی تصریح کرد: در تمام گزارش یک کلمه هم در تعریف از خدمات دانشگاه آزاد دیده نمی شود.

زاکانی در پاسخ گفت: ما در کمیسیون آموزش به مسائل مرتبط کار داریم و مگر می شود به دانشگاه آزاد که 40 درصد آموزش عالی را در اختیار دارد بی تفاوت باشیم؟

وی افزود: شهریه دانشگاه آزاد در مقایسه با دانشگاه های غیر انتفاعی در رشته های مشترک 7 تا 155 درصد بیشتر است در حالی که این دانشگاه از امکانات دولتی استفاده می کند از جمله این که در جیرفت 5 هزار هکتار زمین رایگان به دانشگاه داده می شود.

عدم سرانجام گزارش دستگاه های نظارتی از دانشگاه آزاد

نماینده مردم تهران گفت: دستگاه های نظارتی هم گزارش هایی درباره دانشگاه آزاد داشتند که به علت اعمال نفوذ دانشگاه هیچ کدام از این گزارش ها به سرانجام نرسیده بود.

وی افزود: در سال 82-83، پنج پرونده فروش سوالات واقعی دانشگاه آزاد تشکیل شد اما غیر از یک مورد آن هم با پیگیری های ما به نتیجه نرسید.

هروی در پاسخ، نگاه زاکانی را به دانشگاه آزاد منفی دانست و گفت: آنچه شما می گویید موضوع شهریه ای یا حق کارمندان در گزارش نیامده است ضمن این که شما دانشگاهی را زیر سوال می برید که سرمایه نظام است و نمی توان گفت این دانشگاه متعلق به شخص خاصی است.

افزایش 16 برابری ظرفیت رشته محل های دکتری دانشگاه آزاد

زاکانی در ادامه گفت: امسال ظرفیت در برخی رشته محل ها در مقطع دکترا بیش از 8 برابر رشد داشت، موضوعی که من به آن اشاره کردم ولی تکذیب کردند ولی وقتی اطلاعاتم را تکمیل کردم به افزایش 16 برابری هم پی بردم.

وی افزود: امسال با داشتن مجوز 2 رشته محل، 32 رشته محل دانشجوی دکترای برق گرفتند که این کار بازی کردن با علم است، یا در رشته حقوق 19 رشته محل مقطع دکتری مجوز داشتند ولی 82 رشته محل اعلام کردند و به عبارتی 63 رشته محل به این بخش افزوده شده است.

عدم اشاره به وقایع دو سه سال اخیر درگزارش تحقیق و تفحص

هروی گفت: گزارش شما در آبان 93 ارائه شده اما چرا قضایای دو سه سال اخیر را در این گزارش نیاوردید؟ این یک تفصیل تاریخی و نه بررسی شرایط موجود است و اگر این گزارش دقیق و به روز است چرا از دو سه سال اخیر یک کلام در گزارش خود نیاورده اید.

وی افزود: یکی از نکاتی که در گزارش روی آن بحث شده، بی ضابطه بودن جذب دانشجو است، اگر دانشگاه آزاد این قدر بی ضابطه است و 33 سال هم به جلو آمده باید برای آموزش عالی کشور نگران باشیم.

هروی تصریح کرد: براساس برنامه توسعه پنجم، ظرفیت تکمیلی باید 20 درصد افزوده شود و با احتساب افزایش هایی که اشاره شد هنوز با این رقم فاصله داریم.

وی گفت: دانشگاه قرار است امسال 5000 هزار عضو هیئت علمی جدید جذب کند که این تعداد در 4 سال به 20 هزار عضو خواهد رسید، شماری که نیاز به هیئت علمی و موضوع پایان نامه ها را پوشش خواهد داد.

دانشگاه آزاد زیرساخت لازم را ندارد

زاکانی در پاسخ گفت: دانشگاه زیر ساخت لازم را ندارد و نمی تواند با هیئت علمی که قرار است گرفته شود، دانشجو جذب کند ولی هم اکنون اقدام به پذیرش دانشجوی دکتری کرده است.

وی در ادامه افزود: قرار بود رشد کمی دانشگاه از سال 74 بنابر گفته رئیس دانشگاه آزاد متوقف و رشد کیفی پیگیری شود ولی ما شاهد توسعه 160 واحد بودیم.

زاکانی به بخش برون مرزی دانشگاه آزاد هم اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد در آکسفورد اقدام به برقراری کلاس زبان کرده است و من معتقدم خروج از مرزها برای دانشگاه آزاد مضر بوده است.

بررسی اساسنامه دانشگاه های غیردولتی و همچنین شهریه ها

در ادامه این بحث موضوع تعیین شهریه دانشگاه مطرح شد و هروی گفت: کار مجلس در این حوزه ها است و ما 2 نکته شامل اساسنامه دانشگاه های غیرانتفاعی و غیردولتی و همچنین شهریه ها را در دست بررسی داریم که به زودی تکمیل می شود.

زاکانی گفت: دراین باره قانون داریم که اجرا نمی شود چرا که بر مبنای اساسنامه شهریه را باید هیئت امنا اعلام و برای تایید به آموزش عالی ارائه کند ولی دانشگاه آزاد خود را مستثنا دانسته و هیئت امنا راه خود را می رود.