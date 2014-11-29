عجله ای برای ساخت «بی صدا» ندارم/ تولید فیلمی در ایران و انگلستان

حسین شهابی کارگردان سینما با اشاره به اینکه نباید برای ساخت یک فیلم سینمایی عجله کرد، به خبرنگار مهر گفت: هرچند مدتی است که پروانه ساخت «بی صدا» را دریافت کرده ام، اما نمی خواهم برای رساندن این فیلم به جشنواره فیلم فجر به هر قیمتی که شده آن را جلوی دوربین ببرم. نزدیک به 3 ماه است که با گروه بازیگران فیلم در حال تمرین هستم، همچنین منتظرم تا تعدادی دیگر از بازیگران که در حال حاضر مشغول بازی در فیلم های دیگر هستند، کارشان تمام شده و فیلمبرداری را شروع کنیم.

وی ادامه داد: هرچند بازیگران اصلی این فیلم قطعی شده اند اما منتظر هستیم تا بتوانیم با 2 بازیگر جوان زن و یک بازیگر جوان مرد سینمای ایران نیز به توافق نهایی برسیم تا لیست بازیگران ما برای این فیلم کامل شود.

کارگردان فیلم «روز روشن» درباره زمان آغاز فیلمبرداری این فیلم سینمایی بیان کرد: نمی توانم بگویم چه زمانی «بی صدا» جلوی دوربین می رود، چرا که هیچ عجله ای برای ساخت آن ندارم، در حال حاضر مشغول تمرین با بازیگران فیلم هستم تا بدون هیچ مشکلی و با شناخت کافی، بازیگران جلوی دوربین بروند، به همین دلیل حتی ممکن است که تا 6 ماه دیگر نیز با بازیگران فیلم تمرین کنم.

وی بیان کرد: «بی صدا» نسخه اول فیلم دو اپیزودی است که نسخه دوم آن بعد از تولید قسمت اول درکشور انگستان و درشهر لندن جلوی دوربین می رود.

شهابی در پایان صحبت‌هایش درباره داستان فیلم گفت: «بی صدا» داستان زندگی مرد جوانی است که بعد از جدایی از همسرش دچار مشکلات روحی روانی شده و درنهایت زمانی تصمیم می گیرد به زندگی قبلی خود برگردد که همسرش ناامید از بازگشت او همراه مرد دیگری به کشور انگستان عزیمت کرده است. او بهدنبال همسرش راهی کشور انگلستان می شود و...

دیگر عوامل این فیلم سینمایی عبارتند از: تهیه کننده، نویسنده و کارگردان: حسین شهابی، مدیر تولید: محمد رضا نجفی، مجری طرح: خانه فیلم باران، فیلمبردار: امین جعفری، برنامه ریز: نرجس ابراهیمی، دستیار برنامه ریز: فریبا طاهری، مشاور هنری پروژه : بهاره انصاری، دستیاراول کارگردان: سیاوش شهابی، طراح گریم: محمد قومی، صدابردار: بابک اردلان، تصویربردار پشت صحنه: مهدی بختیار نژاد و عکاس مهدی سلیمانی.

حسین شهابی که مرداد ماه سال جاری فیلم سینمایی «حراج» را روی پرده سینماهای کشور داشت، تاکنون ساخت فیلمهای بلند «روز روشن»، «حراج»، «به خاطر مهدی»، «جنگ و گنج»، «عکسها»، «شبح»، «تونل 18»، و فیلمهای تجربی «صد برابر صد است»، «آسانسور»، «سایه روشن»، «رد پای نور»، «نذری»، «پژواک»، «درخت بارانی» و «حرف آخر» را درکارنامه دارد که برای تعدادی از آنها از جشنواره ها داخلی و خارجی جوایزی دریافت کرده است.