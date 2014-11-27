تلاش می کنیم فضای فیزیکی مناسب برای شرکت های دانش بنیان فراهم کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر رضا برومند پس از بازدید از پارک علم و فناوری در جمع شرکت های دانش بنیان گفت: ظرفیت های موجود استان در حوزه علم و فناوری باید مورد توجه قرار گیرد از این رو یکی از دغدغه های مورد توجه این حوزه کمبود فضای فیزیکی است.

وی با بیان اینکه استانداری هرمزگان نیز در راستای حمایت از شرکت های دانش بنیان تلاش خواهد کرد تا فضای فیزیکی لازم را برای شرکت های دانش بنیان فراهم آورد، افزود: یکی از راهکارهای تامین فضای فیزیکی برای شرکت های دانش بنیان متمرکز کردن آنها در یک مجموعه است.

به گفته وی، با اجرای این طرح تمامی شرکت های دانش بنیان وابسته به پارک های علم و فناوری، جهاد دانشگاهی و بنیاد نخبگان در یکجا متمرکز می شوند و رسیدگی به مشکلات شان راحت تر ممکن می شود.

برومند ابراز امیدواری کرد، در بلندمدت تلاش می کنیم فضایی آبرومند برای شرکت های دانش بنیان فراهم آوریم تا تمامی مراکز فناوری زیر یک چتر گرد هم آیند.

وی در ادامه به فضای فعلی پارک علم و فناوری هرمزگان اشاره کرد و بیان داشت: این فضا با همکاری اداره کل راه و شهرسازی برای شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری اختصاص یافته است که تلاش می کنیم با رایزنی بتوانیم فضای بیشتری را از این مجموعه بگیریم تا بخشی از مشکلات فضای فیزیکی حل شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری هرمزگان همچنین در ادامه به مشکلات شرکت های دانش بنیان در دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: باور ما این است که باید از شرکت های دانش بنیان حمایت شود و در این راه هرجا که لازم باشد نشست های مشترک با بانک ها برگزار می کنیم تا موانع پیش رو نیز از سر راه برداشته شود.

وی از شرکت های دانش بنیان خواست در مسیر خود ثابت قدم باشند و زود ناامید نشوند چرا که آینده خوبی پیش روی آنهاست.

برومند همچنين با قدرداني از فعاليت هاي صورت گرفته در پارك علم و فناوري استان هرمزگان ابراز اميدواري كرد با حمايت هاي دولت بتوان زمينه گسترش شركت هاي دانش بنيان را فراهم آورد.

در این جلسه همچنین علی فتی رئیس پارک علم و فناوری استان هرمزگان گفت: در حال حاضر 43 شرکت دانش بنیان در پارک علم و فناوری هرمزگان حضور دارند که کمبود فضای فیزیکی باعث شده تا این شرکت ها نتوانند از امکاناتی که در قانون برای آنها در نظر گرفته شده استفاده کنند.

وی ابراز امیدواری کرد، با حمایت استانداری بتوان گامی موثر در تامین زیرساخت های شرکت های دانش بنیان در هرمزگان بر داشت.

فتی همچنین نبود فضاهایی همچون آزمایشگاه و کارگاه را از دیگر موانع توسعه شرکت های دانش بنیان عنوان کرد و افزود: این موانع باعث شده تا برخی از شرکت ها نتوانند ایده هایشان را تبدیل به پول کنند.

در این جلسه که دکتر زینلی پور معاون پژوهشی فناوری دانشگاه هرمزگان، دکتر نجاتی زاده معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی هرمزگان و دکتر داوود صمصام پور رئیس بنیاد نخبگان استان حضور داشتند، شرکت های دانش بنیان پارک علم و فناوری به بیان مشکلات پیش روی خود پرداختند.