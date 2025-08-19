به گزارش خبرنگار مهر، تورج امرایی پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به استان کردستان و دیدار با فعالان حوزه علم و فناوری اظهار داشت: کردستان از نظر نیروی انسانی، دانش‌آموختگان برجسته و پژوهشگران جایگاه مناسبی دارد، اما زیرساخت‌های لازم برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان کافی نیست.

وی افزود: کمبود فضای فیزیکی برای استقرار شرکت‌های دانش‌بنیان و محدودیت زیرساخت‌های پارک علم و فناوری، از مهم‌ترین مشکلات استان در این حوزه است.

امرایی با اشاره به سیاست‌های دولت در توسعه متوازن کشور گفت: حمایت‌های معاونت علمی به سمت استان‌های کمتر برخوردار همچون کردستان سوق داده شده و تلاش داریم با توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فعال‌سازی ظرفیت‌های قانون جهش دانش‌بنیان، شرایط رشد شرکت‌ها را فراهم کنیم.

وی تصریح کرد: مشکلات موجود یک شبه ایجاد نشده و بخشی از چالش‌ها با تسهیل‌گری و هماهنگی میان دستگاه‌های متولی قابل حل است و معاونت علمی در این مسیر آماده همکاری است.

معاون توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان ادامه داد: در جلسه مشترک با پارک علم و فناوری و استانداری کردستان، مقرر شد مشکلات شرکت‌ها به‌صورت مکتوب و اولویت‌بندی جمع‌آوری و برای پیگیری به معاونت علمی ارسال شود تا اقدامات لازم انجام شود.

وی در پایان با تأکید بر نگاه حمایتی دستگاه‌های استانی اظهار داشت: سازمان‌های مرتبط مانند اداره مالیات، بیمه اجتماعی و استانداری باید توجه ویژه‌ای به شرکت‌های دانش‌بنیان داشته باشند و معاونت علمی نیز خود را موظف به تقویت زیرساخت‌های علم و فناوری استان می‌داند.