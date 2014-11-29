مل بروکس به دراکولاهای ترانسیلوانیا پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، مل بروکس برنده جایزه امی، گرمی، اسکار و تونی 40 سال پس از این که در فیلم «فرانکشتین جوان» بازی کرد، اکنون در انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا 2» در نقش پدر دراکولا حضور می یابد.

«هتل ترانسیلوانیا 2» ادامه ای بر انیمیشن قسمت اول به همین نام و محصولی از سونی پیکچرز است.

در این انیمیشن بروکس در نقش ولاد پدر باستانی، نامیرا و بدخلق شخصیت دراکولا نقش آفرینی می کند. این در حالی است که آدام سندلر صدای شخصیت دراکولا را بیان می کند.

داستان این انیمیشن در ادامه انیمشن سال 2012 است و قصه ورود ولاد به هتل را برای گردهمایی خانوادگی تصویر می کند.

بروکس درباره نقشش در این انیمیشن گفت: با شخصیت ولاد ساعت‌های خوشی را می گذرانم. او خیلی کهنسال است و آدم پیچیده بامزه‌ای است. در حقیقت او خودم را به یادم می آورد.

در عرصه بین المللی سونی می خواهد از ستارگان محلی برای صداآفرینی در نسخه های غیرانگلیسی استفاده کند.

طبق برنامه ریزی‌ها «هتل ترانسیلوانیا» 25 سپتامبر 2015 در سینماها اکران می‌شود. سندلر در نقش تهیه کننده نیز حضور دارد و رابرت اسمیگل با همراهی آلن کوورت و بن ویزبرن فیلمنامه این فیلم انیمیشن را نوشته اند. گندی تارتاکوفسکی ادامه این انیمیشن را مثل قسمت اول کارگردانی کرده است.

«هتل ترانسیلوانیا» با بودجه 58 میلیون دلار، به فروشی 358.4 میلیون دلاری در جهان دست یافت.

فیلم کمدی انیمیشن «هتل ترانسیلوانیا» به شیوه سه‌بعدی توسط سونی پیکچرز انیمیشن تهیه شد و کلمبیا پیکچرز توزیع‌کننده آن بود. کارگردان این فیلم گِندی تارتاکوفسکی سازنده «جک سامورایی»، «آزمایشگاه دکستر» و «تایتان» هم هست.

در فیلم اول آدام سندلر، سلنا گومز، اندی سمبرگ، کوین جیمز، فران دریچر، جان لوویتز، سی لو گرین، استیو بوسکمی، مدلی شائون و دیوید اسپید صداپیشگان بودند.

داستان فیلم اول درباره یک دراکولا است که صاحب هتل ترانسیلوانیاست؛ هتل پنج‌ستاره‌ای که همواره میزبان تمام هیولاهای دنیاست. او به مناسبت تولد ۱۱۸ سالگی دخترش به نام مِیوِس (با صداپیشگی گومز) می‌خواهد مهمانی بگیرد. در این هنگام یک جوان معمولی که هیولا نیست به نام جاناتان (با صداپیشگی سمبرگ) وارد هتل می شود. دراکولا موظف است که از دخترش محافظت کند و اجازه ندهد در عشق پسر غرق شود.

مل بروکس (زاده ۲۸ ژوئن ۱۹۲۶) کارگردان، بازیگر کمدی، نویسنده و تهیه‌کننده آمریکایی برنده جایزه اسکار است. او به خاطر نوشتن فیلمنامه «تهیه‌کننده‌ها» (ساخته خودش، ۱۹۶۸) جایزه اسکار بهترین فیلمنامه غیراقتباسی را به‌دست آورد. آبان ماه امسال بزرگداشت او با یادآوری بازی‌اش در فیلم «فرانکشتین جوان» از سوی کمپانی فوکس قرن بیستم برگزار شد.