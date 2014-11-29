به گزارش خبرگزاری مهر، آلفونس گابریل که جغرافیدان، پژوهشگر، پزشک و سفرنامهنویس اتریشی بود به همراه همسرش ۳ بار به ایران سفر کرده است. سفر اول در ۱۹۲۸ و سفر دوم و سوم او در ۱۹۳۳ و ۱۹۳۷ روی داد که گزارش آن با عنوان «در شرق دور از دنیا» منتشر شد.
وی ۵ کتاب دربارهی کویرهای ایران نوشت و در یک بررسی علمی آنها را از نظر جغرافیایی، زمینشناسی، گیاهشناسی و جانورشناسی مورد مطالعه قرار داد. کتاب «عبور از صحاری ایران» گابریل به قلم فرامرز نجدسمیعی به فارسی ترجمه شده است.
در روز سهشنبه یازدهم آذر ساعت ۱۵ نشست ویژهای برای بررسی آثار آلفونس گابریل در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار میشود که در این نشست، مهندس برنهارد ویدر ـ معمار و نویسنده اتریشی درباره آثار آلفونس گابریل سخن میگوید.
گفتوگو با مسعود سعدسلمان
مجتبی عبداللهنژاد در فرصتی مناسب به دیدار مسعود سعد سلمان رفته است و در گفتوگویی مبسوط از زندگی و آنچه بر او گذشته، پرسیده است. از شعرهایاش و از دورهی زندان او، از تولدش در لاهور و از زندگیاش در غزنین، از چگونگی حکمرانی سیفالدوله، از اینکه چگونه از بزرگترین قصیدهسرایان زبان فارسی شد، از حبسیهها و شهرآشوبهایاش پرسیده و مسعود سعد سلمان به دقت به پرسشهای عبداللهنژاد پاسخ گفته است و به اشتباهاتی که در تذکرهها و تواریخ درباره او نوشته شده اشاره و تصحیح کرده است.
کتاب «گفتوگو با مسعود سعد سلمان» از مجتبی عبداللهنژاد به تازگی به همت انتشارات هرمس منتشر شده است و نشست هفتگی شهر کتاب روز سهشنبه یازدهم آذر از ساعت ۱۶:۳۰ به نقد و بررسی کتاب «گفتوگو با مسعود سعد سلمان» اختصاص دارد که با حضور شمس لنگرودی، مهدی محبتی و مجتبی عبداللهنژاد در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار میشود.