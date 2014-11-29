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۸ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۰۲

جدول قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه/ دلار 3500 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در روز شنبه/ دلار 3500 تومان شد

جدول قیمت انواع سکه و ارز در بازار در روز ‌شنبه منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید و قدیم در روز شنبه در بازار 955 هزار تومان، نیم سکه 483 هزارتومان، ربع سکه 280 هزار تومان و سکه گرمی 172 هزار تومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد 18 عیار در بازار داخلی 97 هزار و 788 تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1169 دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش 3500 تومان، هر یورو را 4300 تومان، هر پوند را 5350 تومان و هر درهم امارات را 930 تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در ‌شنبه

(قیمت‌ها به تومان)

نوع سکهقیمت بازار
سکه‌تمام‌طرح‌جدید955000
سکه‌تمام‌طرح‌قدیم955000
نیم سکه483000
ربع سکه280000
گرمی172000
هر گرم طلای 18 عیار96600
نوع ارز 
دلار3500
یورو4300
پوند5350
درهم930

 

کد مطلب 2431944

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