سردر خانه‌ صبار فرمانفرما مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مالک باغ، عبدالحسین میرزا (فرمانفرما) یکی از رجال قاجار بود. این باغ پس از او به فرزندش صبار فرمانفرما (۱۲۹۱- ۱۳۸۵) رسید. او که در رشته پزشکی تحصیل کرده و در شاخه مالاریا تخصص داشت، از حامیان دکتر مصدق و در سال ۱۳۳۲ وزیر بهداشت کابینه او بود. فرمانفرماییان در سال ۱۳۸۵ در تهران درگذشت و در بهشت زهرا به خاک سپرده شد. او ازدواج نکرد و پیش از فوتش ملک مسکونی خود در خیابان شریعتی تهران را وقف انستیتو پاستور ایران کرد.

این ملک به مساحت 4843 متر مربع شامل یک قطعه باغ به انضمام چهار باب مغازه است که به دلیل عملیات عمرانی مترو در این باغ ، تنها اثر باقی مانده از مجموعه، دیوار و سردرب باغ است که دیوار، ستون‌ها و سر ستون‌های آن با آجرکاری بسیار هنرمندانه‌ای تزئین شده و سردرب آن نیز نقوش کاشی کاری به چشم می‌خورد.

ولی سردر این باغ هم به علت فرسودگی و هم به علت ارتعاشات کارگاه مترو در چند ماه اخیر آسیب جدی دید و در معرض خطر نابودی قرار گرفت تا اینکه اداره میراث فرهنگی شمیرانات و مترو با همکاری انیستیتو در اقدامی این سردر تاریخی را مرمت کردند.

مرمت این اثر تاریخی سه ماه زمان برد چون هم جزر سردر و هم شیروانی چوبی آن درحال نابودی بود. با این حال آسیب چندانی به ساختمان مرکزی این خانه وارد نشده است.

در این میان شرکت بهره برداری مترو هزینه مرمت این سردر تاریخی را به عهده گرفت و کارشناسان مرمت اداره میراث فرهنگی شمیرانات نیز عملیات ساماندهی آن را انجام دادند چرا که تا کنون هیچ گونه عملیات مرمتی روی آن انجام نشده بود.