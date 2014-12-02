نرخ های جدید انواع نان در زنجان اعلام شد

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش قیمت نان در استان زنجان اشاره کردو افزود: قیمت انواع نان در زنجان 30 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: قیمت جدید نان لواش با وزن چانه 170 گرم از یک هزار و 250 ریال به یک هزار و 600 ریال، بربری با وزن چانه 500 گرم از 3هزار و 500 ریال به 4هزار و 500 ریال و سنگک با وزن چانه 550 گرم از 4 هزار ریال به 5 هزار و 200 ریال افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان گفت: از 2,5 سال گذشته قیمت نان تغییری نداشته است و با توجه به نظر هیئت دولت و استانداران قیمت نان تغییر یافته است.

منصوری تاکید کرد: قیمت های جدید انواع نان از امروز سه شنبه 11 آذرماه در همه واحدهای نانوایی این استان اعمال می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان در ادامه به نظارت و بازرسی از نانوایی ها اشاره کرد و یاد آورشد: در این راستا این سازمان با همکاری سازمان مربوطه سازمان غله نظارت جدی از نانوایی ها را در دستور کار جدی خود قرار داده است.