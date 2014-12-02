  1. استانها
  2. زنجان
۱۱ آذر ۱۳۹۳، ۹:۳۶

منصوری :

نرخ های جدید انواع نان در زنجان اعلام شد

نرخ های جدید انواع نان در زنجان اعلام شد

زنجان -خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان گفت: با توجه به مصوبه هیئت دولت و همچنین استاندار زنجان نرخ های جدید انواع نان در زنجان اعلام شد.

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر به افزایش قیمت نان در استان زنجان اشاره کردو افزود: قیمت انواع نان در زنجان 30 درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: قیمت جدید نان لواش با وزن چانه 170 گرم از یک هزار و 250 ریال به یک هزار و 600 ریال، بربری با وزن چانه 500 گرم از 3هزار و 500 ریال به 4هزار و 500 ریال و سنگک با وزن چانه 550 گرم از 4 هزار ریال به 5 هزار و 200 ریال افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان گفت: از 2,5 سال گذشته قیمت نان  تغییری نداشته است و با توجه به نظر هیئت دولت و استانداران قیمت نان تغییر یافته است.

منصوری تاکید کرد:  قیمت های جدید انواع نان از امروز سه شنبه 11 آذرماه در همه واحدهای نانوایی این استان اعمال می شود.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 استان زنجان در ادامه به نظارت و بازرسی از نانوایی ها اشاره کرد و یاد آورشد: در این راستا این سازمان با همکاری سازمان مربوطه سازمان غله نظارت جدی از نانوایی ها را در دستور کار جدی خود قرار داده است.

کد مطلب 2434087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها