راه آهن ایران - ترکمنستان شرق دریای خزر را به آسیای مرکزی متصل می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن روحانی در بدو ورود به گرگان ضمن ابراز خرسندی از افتتاح راهآهن ایران، ترکمنستان و قزاقستان گفت: با افتتاح این خط راهآهن، شرق دریای خزر به کشورهای آسیای مرکزی متصل میشود که برای توسعه استان و ایران بسیار تاثیرگذار خواهد بود. این پروژه از جنوب به شمال برای ارتباطات و توسعه منطقه بسیار موثر است.
وی افزود: بسیار خوشحالم که دهمین سفر دولت تدبیر و امید در استان گلستان رقم خورد، در استانی که مردمش بسیار سختکوش هستند.
وی ادامه داد: نیازهای استان و مطالبات مردم و شنیدن نظرات آنها برای دولت مغتنم است. دولت برنامههای متعددی برای توسعه استان گلستان در نظر دارد که در تهران بررسی شده و اینجا نیز مورد بررسی بیشتر قرار خواهد گرفت.
رئیسجمهور در خاتمه خاطر نشان کرد: قطعا در طول سفر و طی جلسات مختلف مواردی که باید در سال آینده در گلستان مورد توجه جدی باشد به اطلاع مردم خواهد رسید.
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