به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی باقری معاون تولید کانون با اعلام این خبر تاکید کرد که کانون سیاستها و برنامههای آینده خود به مسالهی فرهنگسازی در حوزه محیط زیست توجه ویژهای نشان خواهد داد و همکاری در برگزاری جایزه سپیدار نیز بخشی از این اقدامها است.
این جایزه قرار است از سوی واحد کودک و نوجوان «انتشارات فنی ایران» (کتابهای نردبان) و دیگر ارگانهای همکار آن و با رویکرد آموزش و فرهنگسازی به مخاطب کودک و نوجوان برای حفاظت از محیط زیست، به آثار و کتابهای منتشر شده و منتشر نشده در این حوزه اختصاص یابد.
بر همین اساس مهدی باقری در زمینهی نحوهی همکاری کانون با برگزارکنندگان این مسابقه فرهنگی توضیح داد که دارابودن بیش از 900 مرکز فرهنگی هنری و حضور بیش از 420 هزار کودک و نوجوان و مربیان آنان در این مراکز، بستر مناسبی را برای جلب مشارکت مخاطبان کانون فراهم کرد و در همین زمینه قرار است با همکاری معاونت فرهنگی کانون این اطلاعرسانی از طریق ارسال پوسترهای جایزه به مراکز صورت گیرد.
باقری با تاکید بر اهمیت مسایل زیست محیطی در فعالیتها و تولیدات کانون و نقش مهم آن در فرهنگسازی در میان کودکان و نوجوانان گفت: نیاز به آموزش کودکان و فرهنگ سازی در این حوزه مقولهای است که در کشور باید بیشتر مورد توجه قرار بگیرد و کانون آمادگی دارد از چنین برنامههای فاخر و زیربنایی حمایت کند.
معاون تولید کانون همچنین گفت که توجه به محیط زیست در آثار و تولیدات کانون هم مورد تاکید است و برنامههایی برای تولید و انتشار آثار فرهنگیهنری مانند کتاب، فیلم، سرگرمی و بازیهای رایانهای و حتی تئاتر در نظر گرفتهایم.
وی همکاری کانون و سازمان حفاظت از محیط زیست و دفتر برنامهریزی و تألیف کتب درسی آموزش و پرورش را به عنوان سازمانهایی دولتی با دیگر ارگانها، انجمنها و سازمانهای مرمنهاد در برپایی این جایزه با اهمیت ارزیابی کرد و گفت که این اقدام میتواند گام مهمی برای گسترش همکاریهای مشترک در آینده تلقی شود.
بر اساس این گزارش، در برگزاری نخستین «جایزه سپیدار» علاوه بر این سازمانها، انجمن نویسندگان کودک و نوجوان، نشریه دوچرخه (ویژهنامه کودک و نوجوان روزنامه همشهری) و نشریه کولهپشتی (ویژهنامه کودک و نوجوان روزنامه شهروند) با واحد کودک و نوجوان انتشارات «فنی ایران (کتابهای نردبان) » همکاری میکنند.
این جایزه در چند بخش اصلی به صاحبان کتابهای تألیفی یا ترجمه، مطالب محیط زیستی چاپ شده در روزنامههای ویژه کودک و نوجوان و آثار چاپ نشده از قبیل شعر یا داستان اهدا میشود و آثاری مورد داوری قرار میگیرند که با موضوعهای محیط زیستی و برای مخاطب کودک و نوجوان نوشته شده باشد.
مهلت ارسال آثار به جایزه سپیدار 10 دی اعلام شده و دبیرخانه جایزه در عین حال رایانامهی sepidar@entesharat.com را برای ارسال آثار و شماره تلفن 88505130-021 را جهت کسب اطلاعات بیشتر در نظر گرفته
نظر شما