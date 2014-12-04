به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا امروز در بیست و یکمین همایش توسعه و بیمه گفت: عوارض وضع شده بر بیمه ها به تدریج حذف می شود. وزیر اقتصاد از معافیت صنعت بیمه از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در اصلاحیه قانون مالیات بر ارزش افزوده، خبر داد.

وی با بیان اینکه قدم های موثری برای بهبود وضعیت بیمه در سال جاری برداشته می شود اظهارداشت: تنوع و جامعیت بیمه ای هنوز به حد مطلوب نرسیده و اگر بخواهیم میزان ضریب نفوذ بیمه را صرفا به عوامل فرهنگی نسبت دهیم، فرار از مسئله اصلی است.

طیب نیا با به اشاره لزوم گسترش بیمه های خصوصی گفت: بیمه مرکزی هم بنا ندارد به عنوان رقیب بخش خصوصی عمل کند و امیدواریم سهم بخش خصوصی از بازار بیمه افزایش یابد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه توسعه اقتصادی بدون سرمایه گذاری مولد امکانپذیر نیست بیان داشت: برای اینکه زمینه سرمایه گذاری را فراهم کنیم نیازمند شرایط مساعد و امن و محیط با ثبات هستیم، چون در شرایط عدم اطمینان امکان افزایش سرمایه گذاری وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه دو عنصر اصلی برای فراهم شدن شرایط سرمایه گذاری لازم است گفت: رکن اول، ثبات در عرصه اقتصاد کلان و مهار تورم و رکن دوم صنعت بیمه است. برقراری آرامش و ثبات در بازار دارایی ها بسیار اهمیت دارد و بیمه از طریق نوآوری و ارائه محصولات متنوع می تواند ریسک فعالیت اقتصادی را کاهش دهد.

طیب نیا ادامه داد: با توجه به کارکردی که صنعت بیمه در پوشش ریسک های مختلف دارد می تواند جایگاه منحصر به فردی داشته باشد و بیمه به عنوان ابزار مطمئن و کارآمد در تأمین مالی سرمایه گذاری نقش بسزایی دارد.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: ایران به لحاظ جغرافیایی همواره در معرض بلایای طبیعی است و این مسئله فعالیت های اقتصادی را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد و صنعت بیمه در این شرایط می تواند زمینه برقراری اطمینان را در این فعالیت تامین کند.

وی با بیان اینکه همواره بین توسعه اقتصادی و توسعه صنعت بیمه رابطه دوسویه وجود دارد و این توسعه صنعت بیمه است که موجبات توسعه اقتصادی را فراهم می کند گفت: این در حالی که است که در کشورهای در حال توسعه به نظر می رسد این رابطه در جهت عکس است.

طیب نیا خاطرنشان کرد: در این زمینه بیمه های زندگی نقش منحصر بفردی دارند چون با جمع آوری سپرده های پراکنده و تجمیع آن زمینه سرمایه گذاری های بزرگ فراهم می شود و صنعت بیمه می تواند از طریق بیمه های زندگی در تامین مالی فعالیت های اقتصادی نقش مهمی ایفا کند.

وزیر اقتصاد گفت: بانک ها معمولا کمتر به تامین مالی بلندمدت می اندیشند و وظیفه تامین مالی عمدتا در اختیار بازار سرمایه است که بیمه هم یکی از ارکان مهم آن به شمار می رود. بیمه های زندگی می توانند منابع مالی را برای سرمایه گذاری های بلندمدت فراهم کنند و این نقش ممتاز صنعت بیمه و رشد اقتصادی است.