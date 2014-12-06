به گزارش خبرگزاری مهر، دره سیلیکون یا سیلیکون ولی Silicon Valley نام رایچ و غیر رسمی منطقه ای در حدود 70 کیلومتری جنوب شرقی سانفرانسیسکو در ایالات متحده امریکاست. شهرت این منطقه را می توان به دلیل قرار گرفتن شرکت های مهم انفورماتیک جهان در این منطقه دانست. شرکت های بزرگ فناوری مانند اینتل، اپل، گوگل، اچ پی، یاهو، اوراکل، سیمانتک، مایکروسافت و ... در این منطقه قرار گرفته اند.



اکنون خبری مبنی بر توجه ویژه پنتاگون به این منطقه منتشر شده است. پنتاگون ( وزارت دفاع امریکا) اعلام کرده است که جنگ آینده را با کمک فناوری های سیلیکون ولی پیش خواهد برد، به همین دلیل توجه ویژه ای را به این بخش اختصاص خواهند داد تا بتوانند مسیر پیشرفت در این حوزه را بیش از پیش هموار کنند. زیرا جنگ های آینده، جنگ تکنولوژی و فناوری خواهند بود تا مقامات امریکایی بتوانند بدون هیچ گونه تجهیز نیرو یا تلفات انسانی به سادگی و با استفاده از فناوری هایی مانند اعزام هواپیماهای بدون سرنشین، حملات سایبری و ... به کشور مقصد هجوم برده و بتوانند به اهداف خود دست پیدا کنند.

این موضوع در حالی مطرح می شود که مقامات امریکایی موسسه ای را با نام DARPA به معنای آژانس پروژه های تحقیقاتی دفاعی پیشرفته تاسیس کرده اند تا با کمک این آژانس بتوانند اهداف دفاعی و نظامی خود را پیش ببرند. برای مثال، چندی پیش این سازمان از روبات های سرباز یا تجهیزات مختلفی که در جنگ ها و برای سربازان کاربرد دارند، رونمایی کرده بود. البته اکثریت پروژه های دارپا به صورت مخفیانه و محرمانه دنبال می شوند.