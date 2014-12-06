ترکيب جديد هيئت مديره خانه مطبوعات استان سمنان مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس شورای مرکزی خانه مطبوعات استان سمنان صبح شنبه در پانزدهمین مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات استان سمنان در فرهنگسرای کومش سمنان با تلاوت آیه "مَا عِندَكُمْ یَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ" و بیان اینکه هر آنچه بشر در این دنیا به دست می آورد فانی است و باقی نمی ماند اظهار داشت: آن چیزی که در دنیا و آخرت برای ما باقی می ماند اعمال و کردار و کارهایی است که برای خدا و رضای او انجام می دهیم.

مصطفی کواکبیان با اشاره به راهپیمایی بیش از دوازده میلیون نفر از عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در ایام اربعین در کربلا گفت: رمز و راز چنین عظمتی همان قیام امام حسین (ع) برای خداست که ایشان فقط بخاطر جلب رضایت الهی زمزمه "لا مَعبودَ سِواکَ" را در قتلگاه تکرار می کند و زینب کبری (س) آن شیر زن قهرمان کربلا و آن قافله سالار و تداوم بخش نهضت حسینی در برابر یزید جنایتکار و در حقیقت نه به عنوان روزنامه نگار بلکه خون نگار کربلا جمله "ما رأیت الاّ جمیلاً" را بر زبان جاری می سازد.

وی در ادامه با اشاره به برگزاری هشتمین دوره انتخابات هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان سمنان با اساسنامه جدید، گفت: ما معتقدیم رای یک اعضا حق الناس است و باید به گونه ای عمل کنیم تا وحدت مجموعه استانی خانه مطبوعات در آرای ما ظاهر شود و از همه شهرستان ها در شورای مرکزی این خانه حضور داشته باشند.

خانه مطبوعات جایگاه واقعی خود را پیدا کند

رئیس شورای مرکزی خانه مطبوعات استان سمنان، با تاکید بر اینکه خانه مطبوعات استان باید جایگاه واقعی خود را پیدا کند، اظهار داشت: مسئولان دستگاه های اجرائی باید به خانه مطبوعات مرکز استان و سایر شهرستانها توجه کنند و به جایگاه خبرنگاران و روزنامه نگاران این تشکل احترام بگذارند و بدانند که اگر بی توجهی کنند هیچ یک از خبرهای آنان به صورت مکتوب منتشر نخواهد شد.

کواکبیان اظهار داشت: امیدواریم دولت هر چه سریعتر لایحه نظام صنفی رسانه را در هیئت دولت تصویب و به مجلس ارائه کند تا به صورت قانون به استان ها ابلاغ شود.

وی گفت: قطعا این نظام صنفی رسانه همانند نظام پزشکی و مهندسی در استان ها نیز شکل خواهد گرفت و خانه مطبوعات پشتیبان خوبی برای این نظام است.

مبنای کار خانه مطبوعات بر طبق اساسنامه باشد

معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان نیز در این مراسم با تقدیر از رئیس و اعضای شورای مرکزی سابق خانه مطبوعات استان، اظهار داشت: امیدواریم خانه مطبوعات جدید بتواند شرایط مساعد برای همراهی، همکاری، انسجام و وحدت بین تمام آحاد اصحاب مطبوعات فراهم کند.

امیر هوشنگ باهنر ضمن تاکید بر اینکه خانه مطبوعات باید به رسالت اصلی خود توجه داشته باشد گفت: مبنای کار باید بر طبق اساسنامه باشد و اگر هم اشکالی در اساسنامه وجود دارد باید پیگیری، مطرح و اصلاح شود.

وی تصریح کرد: خانه مطبوعات باید مشکلات اصحاب رسانه را به بهترین نحو ممکن پیگیری و در جهت رفع آنها اقدام کنند.

خانه مطبوعات استان سمنان ۲۵۰ نفر عضو فعال دارد

رئیس خانه مطبوعات استان سمنان هم در این جلسه، با تشریح اقدامات و فعالیت های صورت گرفته توسط این خانه، گفت: در حال حاضر ۲۵۰ نفر عضو این خانه هستند.

مهدی صمیمیان تاسیس صندوق قرض الحسنه خانه مطبوعات (عضویت بیش از ۱۰۰ نفر و اعطای تسهیلات به اعضا به تعداد ۲۱ نفر در مدت ۴ ماه با کارمزد شش درصد و باز پرداخت ۱۸ ماهه) را از جمله اقدامات خانه مطبوعات استان سمنان اعلام کرد و گفت: برگزاری مجمع عمومی فوق العاده و تصویب اساسنامه جدید خانه مطبوعات در مهر ماه ۹۳ و برگزاری مجامع عمومی در سال های مختلف به تعداد ۱۵ نوبت و برگزاری هشتمین دوره انتخابات خانه مطبوعات از دیگر عملکرد این خانه بوده است.

وی، تاسیس شرکت تعاونی مسکن، تشکیل نمایندگی در شهرستانهای گرمسار، دامغان، مهدیشهر، شاهرود، اعزام ۱۵۰ نفر از اعضاء به همراه خانواده به عتبات عالیات با اقساط ۱۰ ماهه، احداث و واگذاری ۱۶ واحد مسکونی برای اعضا در قالب مسکن مهر، برگزاری کلاس های آموزشی خبرنگاری و روزنامه نگاری برای اعضا و برپایی و حضور در نمایشگاه ها و جشنواره های مطبوعات در استان های مختلف را از دیگر اقدامات این خانه عنوان کرد.

تشریح فعالیت های خانه مطبوعات استان سمنان

رئیس خانه مطبوعات استان سمنان، هماهنگی و اعزام اعضاء برای بازدید از نمایشگاه مطبوعات تهران، آغاز عملیات احداث ساختمان خانه مطبوعات مدیران به پیشرفت فیزیکی بیش از ۲۰ درصد (بیش از ۶۰۰ متر مربع زیر بنا)، پیگیری برای اعطای تسهیلات بانکی از طریق بانکها و موسسات مالی برای کلیه اعضا، هماهنگی و برگزاری مراسم روز خبرنگار در سطح استان، ساماندهی به امور تشکیلات خانه مطبوعات، هماهنگی و اخذ سهمیه از طریق مراجع ذیصلاح برای تشرف به سرزمین وحی به تعداد ۱۵ نفر را از دیگر اقدامات این خانه عنوان کرد.

صمیمیان، اعزام بیش از ۱۰۰ نفر از اعضای خانه مطبوعات برای زیارت اماکن مقدس در کشور سوریه، برگزاری سفرهای تفریحی، فرهنگی به استانهای مازندران، کرمان، یزد، تهران، اردبیل، کردستان، همدان و ... و پیگیری برای حل و فصل مسائل فی ما بین اصحاب مطبوعات با دستگاه های اجرایی را از اقدامات گذشته خانه مطبوعات استان سمنان اعلام کرد.

وی دیدار اعضای هیئت مدیره با مسئولان و مقامات استانی برای پیگیری امور مطبوعاتی و صنفی اعضا، همکاری با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در نکوداشت اصحاب مطبوعات همچون استاد فرهنگ شکوهی، زنده یاد راحله سیستانی، زنده یاد خسرو عند لیب، رجب محمودی و ... با حضور کلیه اعضا و اصحاب مطبوعات، بررسی و پالایش مدارک اعضای خانه مطبوعات وفق اساسنامه های ارسالی، پیگیری اعضای جهت ثبت نام در سامانه سمان را از عملکرد و فعالیت های این خانه اعلام کرد.

صمیمیان اظهار داشت: تجلیل از کلیه اصحاب مطبوعات از بدو تاسیس به طور سالیانه، شرکت در جلسات شورای فرهنگی عمومی، کمیسیون تحول فرهنگی، کمیته شهروندی، صدور کارت عضویت اعضای خانه مطبوعات و تهیه معرفی نامه برای ارائه به صندوق حمایت از نویسندگان و هنرمندان را از دیگر فعالیت این خانه بوده است.

اعضاء جدید هیات رئیسه خانه مطبوعات استان سمنان معرفی شدند

سید اسماعیل هاشمی، علی اکبر اسدی، نغمه بیدقی فر، عبدالعلی نیازمند و حسن جلالی به ترتیب به عنوان رئیس، نایب رئیس، منشی و ناظران مجمع عمومی عادی خانه مطبوعات انتخاب و در جایگاه هیات رئیسه موقت مستقر شدند.

در پایان انتخابات هیات مدیره و بازرسان با حضور ۱۹۲ نفر از اعضای خانه مطبوعات استان سمنان برگزار شد و اعضاء با رای مخفی، هیات مدیره جدید و بازرسان این خانه را برای مدت دو سال انتخاب کردند.

در بخش مدیران مسئول مطبوعات محلی استان مصطفی کواکبیان با ۱۵۳ رای و سید رضا هاشمی با ۷۶ رای به عنوان اعضای اصلی و معصومه فهیم نیا با ۳۳ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در بخش روزنامه نگاران مطبوعات محلی استان نیز ابراهیم خوریبا ۱۰۲ رای و عباسعلی حسین پور با ۹۴ رای و منصور فرزامی رای با ۹۲ رای به عنوان اعضای اصلی و زین العابدین داوودی با ۶۳ رای به عنوان عضو علی البدل از سوی شرکت کنندگان منتخب شدند.

در بخش سرپرستی و نمایندگی های نشریات سراسری عباس منصوریان با ۱۱۱ رای به عنوان عضو اصلی و فاطمه احمدی با ۶۱ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

در بخش خبرگزاری ها نیز حسن رهایی با ۹۷ رای به عنوان عضو اصلی و صدیقه قدم با ۸۴ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

همچنین با رای شرکت کنندگان سید منصور عمادی چاشمیبا ۱۰۷ رای و میرزا بابا مطهری نژاد با ۹۸ رای به عنوان اعضای اصلی و محمد نوروزیان با ۷۲ رای به عنوان عضو علی البدل انتخاب شدند.

انتخاب اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان سمنان برای دوسال

اعضاء جدید هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان سمنان بر اساس آخرین اساسنامه مصوب مجمع عمومی فوق العاده مورخ هیجدهم مهرماه سال جاری که مورد تائید وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته است به مدت دو سال انتخاب شدند.

این انتخابات با حضور نظری رئیس امور استان ها و نماینده معاونت مطبوعاتی کشور، سما کوش نماینده تام الاختیار استانداری سمنان، سیما رجبی نماینده تام الاختیار اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصطفی کواکبیان رئیس و اعضا شورای مرکزی خانه مطبوعات، باهنر معاون فرهنگی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان، خبرنگاران، سرپرستان دفاتر جراید، خبرگزاری ها و پایگاه های خبری محلی در تالار امیر کبیر فرهنگسرای کومش سمنان برگزار شد، اعضای جدید هیئت مدیره و بازرسان خانه مطبوعات استان با برگزاری انتخاباتی پرشور مشخص شدند.

همچنین در این جلسه با رای اعضا مصوب شد برای احداث و تکمیل ساختمان خانه مطبوعات سمنان، مزایده ای برگزار و برنده مزایده به صورت مشارکتی، خانه مطبوعات را به بهره برداری رساند.

در این جلسه، میثاق نامه روزنامه نگاران جمهوری اسلامی ایران از سوی حسن یزدانی پیشکسوت خبر در استان سمنان قرائت شد.