گزارش تاییدنشده آسوشیتدپرس از لیست آخرین تعهدات هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس در گزارشی مدعی شد یک نسخه از لیست تعهداتی را که ایران در مذاکرات اخیر هسته ای 24 نوامبر پذیرفته است را به دست آورده است.

بنا بر این گزارش این لیست از سوی کاخ سفید تهیه شده است تا مقامات کنگره را در جریان مذاکرات هسته ای و توافقات حاصله با ایران قرار دهد.

البته در این گزارش همچنین اعلام شده است، معلوم نیست که آیا ایران تعهدات ذکر شده توسط کاخ سفید در این لیست را پذیرفته و یا خواهد پذیرفت. اما در عین حال 3 مقام امریکایی و یک مقام کنگره امریکا که در جریان مذاکرات پشت درهای بسته روزهای اخیر کاخ سفید و کنگره قرار دارند صحت این سند را تأیید کرده اند.

بر اساس ادعای مطرح شده ایران تعهدات زیر را در جریان تمدید توافق هسته ای بین ایران و گروه 1+5 در 24 نوامبر پذیرفته است:

- ایران بیش از پیش توسعه فنآوری های جدید غنی سازی اورانیوم را محدود خواهد کرد.

- برای یک نوع از سانتریفیوژها که ایران سرگرم کار کردن بر روی آن بوده است، تهران دیگر قادر به استفاده از آن در غنی سازی در مقیاس صنعتی نخواهد بود و برای انواع دیگر سانتریفیوژها هم ایران اجازه تزریق گاز را نخواهد داشت.

- ایران متعهد شده است 35 کیلوگرم دیگر از اورانیوم غنی شده با غلظت بالای خود را به پودر و سوخت رآکتور تبدیل کند.

- ایران اجازه دسترسی بیشتر به بازرسان به کارگاه تولید سانتریفیوژ خود را می دهد و همچنین بازدیدهای بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از تاسیسات هسته ای ایران و همچنین بازدیدهای اعلام نشده آنها 2 برابر خواهد شد.

- ایران از هر گونه غنی سازی دیگر از جمله غنی سازی لیزری که قبلا بر روی آن کار می کرده است، نیز خودداری خواهد کرد.