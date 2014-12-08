«بوف کور» ربطی به صادق هدایت ندارد/ انتخاب بازیگران آشنا به موسیقی

محمد خزاعی تهیه‌کننده فیلم «بوف کور» که به تازگی مجوز ساخت دریافت کرده است به خبرنگار مهر گفت: حدود دو سال قبل نگارش این فیلمنامه را به احمدرضا معتمدی سفارش داده بودم و اکنون در آخرین مراحل بازنویسی به سر می برد.

وی ادامه داد: داستان این فیلم سینمایی هیچ ربطی به رمان «بوف کور» صادق هدایت ندارد و داستانی مستقل و مجزا درباره بحران هویت در نسل جوان دارد.

به گفته وی، پس از نهایی شدن فیلمنامه پیش تولید فیلم قبل از پایان سال آغاز خواهد شد.

این تهیه کننده سینما با اشاره به فضای فیلمبرداری «بوف کور» گفت: نیمی از فضای فیلمبرداری این فیلمنامه در کشتی و روی دریا و نیمی دیگر از فیلمبرداری در لوکیشن های مختلف در تهران و سایر شهرهای دیگر می گذرد.

تهیه کننده فیلمنامه «بوف کور» درباره بازیگرانی که در این پروژه سینمایی حضور خواهند داشت، گفت: تنها از دو چهره شناخته شده بازیگری استفاده می کنیم و بنا داریم باقی شخصیت‌ها را به بازیگران جوان و تازه کار بسپریم. اما یکی از اولویت ها در انتخاب بازیگران جوان تسلط کامل به موسیقی پاپ و سنتی است به همین منظور طی فراخوانی از بازیگران جوان مسلط به هنر موسیقی برای تست بازیگری دعوت می کنیم.

خراعی در پایان عنوان کرد: در صورت فراهم شدن شرایط تولید تا پایان سال، فیلمبرداری را امسال آغاز خواهیم کرد در غیر این صورت سال 1394 کار کلید می‌خورد.