به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدشکرلله زندوی ظهر سه شنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی استان که در سالن کنفرانس اداره کل تبلیغات اسلامی هرمزگان تشکیل شد بیان داشت: هیئات مذهبی بعنوان یکی از خالص ترین و با انگیزه ترین تشکل هایی است که می تواند نظام مقدس جمهوری اسلامی را در برابر توطئه های شوم استکبار بیمه کند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان با بیان اینکه ظرفیت هایی که هیئات مذهبی از آن برخوردارند کمتر تشکل مردمی از آن بهره مند است افزود: هیئات مذهبی که با انگیزه الهی و به منظور ترویج فرهنگ اهل بیت علیهم الاسلام مخصوصا فرهنگ عاشورا شکل گرفته اند می توانند نقشی ارزنده در ترویج و توسعه و فرهنگ دینی داشته باشند.

زندوی ادامه داد: بسیاری از تشکل ها بر اساس مسائل مادی، منافع شخصی یا گروهی، حزبی و امثال اینها شکل می گیرد و جنبه اقتدارگرایی را دارد و دنبال قدرت و تسلط هستند که خودشان را به جامعه تحمیل کنند اما تشکل های دینی صرفا برای یک حرکت فرهنگی و حساب شده شکل گرفته اند که حرکتی عظیم و بی بدیل است.

وی با بیان اینکه باید قدردان اینگونه تشکل ها بود ابرازداشت: شاید خیلی از افراد جوامع مختلف دنیا، آرزوی و اندیشه تشکیل و ساماندهی این گونه تشکل ها را در سر داشته باشند اما بهانه و یا سوژه ای ندارند تا بتوانند به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند.

حجت الاسلام زندوی، هیئات مذهبی را بیمه کننده جوانان و نوجوانان در برابر تهدیدات و توطئه های دشمنان خواند و تصریح کرد: یکی از مسایلی که به عنوان نقطه امن، برای جوانان و نوجوانان به حساب می آید، هیئات مذهبی، هستند. هیئت مکانی است که در آن توکل به خدا، توسل به اهل بیت(ع) شکل می گیرد و ساختار آن یک ساختار کاملا مذهبی و عمده مباحث آن، پیرامون قرآن و روایات اهل بیت(ع) است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی هرمزگان در ادامه با اشاره به وظایف شورای هیئات مذهبی، شناسایی و ساماندهی هیئات مذهبی را از اهم وظایف این شورا خواند و افزود: تاکنون بیش از ۱۴۰۰ تشکل مذهبی و هیئت در استان هرمزگان شناسایی و ساماندهی شده اند که این رقم روبه افزایش است.

وی برنامه ریزی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان در هر شهرستان، از دیگر وظایف این شوراها خواند ابرازداشت: شورای هیئات مذهبی هر شهرستان باید بر اساس تفکر و نوع نگرش مردم آن منطقه برنامه ریزی کند چرا که هر شهرستان به لحاظ مذاهب با هم متفاوت است لذا با رصد و شناسایی آسیب ها و معضلات موجود در هر منطقه، باید برنامه ریزی های لازم انجام شود.

حجت الاسلام زندوی بر بصیرت افزایی بیش از پیش تأکید کرد و ابرازداشت: گاها مشاهده می شود برخی به خاطر عدم بصیرت و آگاهی لازم، خواسته یا ناخواسته دست به اقداماتی می زند که سبب تضعیف جایگاه رهبری شده و نظام را زیر سوال می برد. اینجاست که شوراهای هیئات مذهبی باید مسئولان این هیئات را توجیه کنند تا در مراسمات ملی مذهبی از حضور روحانیون برجسته، در جهت بصیرت افزایی استفاده کنند.