هیئات مذهبی نظام اسلامی را برابر توطئه ها بیمه می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسینعلی فعالی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هیئات مذهبی شهرستان، با بیان اینکه ظرفیت هایی که هیئات مذهبی از آن برخوردارند کمتر تشکل مردمی از آن بهره مند است افزود: هیئات مذهبی که با انگیزه الهی و به منظور ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) مخصوصا فرهنگ عاشورا شکل گرفته اند می توانند نقشی ارزنده در ترویج و توسعه و فرهنگ دینی داشته باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه اظهار داشت : بسیاری از تشکل ها بر اساس مسائل مادی، منافع شخصی یا گروهی، حزبی و امثال اینها شکل می گیرد و جنبه اقتدارگرایی را دارد و دنبال قدرت و تسلط هستند که خودشان را به جامعه تحمیل کنند اما تشکل های دینی صرفا برای یک حرکت فرهنگی و حساب شده شکل گرفته اند که حرکتی عظیم و بی بدیل است.

حجت الاسلام فعّالی با بیان اینکه باید قدردان اینگونه تشکل ها بود ابرازداشت: شاید خیلی از افراد جوامع مختلف دنیا، آرزوی و اندیشه تشکیل و ساماندهی این گونه تشکل ها را در سر داشته باشند اما بهانه و یا سوژه ای ندارند تا بتوانند به خواسته های خود جامه عمل بپوشانند.

این مسئول فرهنگی، هیئات مذهبی را بیمه کننده جوانان و نوجوانان در برابر تهدیدات و توطئه های دشمنان خواند و تصریح کرد: یکی از مسایلی که به عنوان نقطه امن، برای جوانان و نوجوانان به حساب می آید، هیئات مذهبی، هستند

​وی گفت: هیئت مکانی است که در آن توکل به خدا، توسل به اهل بیت(ع) شکل می گیرد و ساختار آن یک ساختار کاملا مذهبی و عمده مباحث آن، پیرامون قرآن و روایات اهل بیت(ع) است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی گلوگاه در ادامه با اشاره به وظایف شورای هیئات مذهبی، شناسایی و ساماندهی هیئات مذهبی را از اهم وظایف این شورا خواند و افزود: تاکنون ۵۱ هیئت مذهبی در شهرستان گلوگاه شناسایی و ساماندهی شده اند که این رقم روبه افزایش است.