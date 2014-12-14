پیشرویهای استراتژیک ارتش سوریه در حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، منابع نظامی سوری اعلام کردند: ارتش سوریه با کمک نیروهای دفاع مردمی به طور کامل بر مزارع الملاح و منطقه جنوب و غرب حندرات در حلب مسلط شدند.

این منابع تاکید کردند: در عملیات ارتش سوریه شمار زیادی از تروریستها به هلاکت رسیده اند.

منابع سوری افزودند: نبردهایی از چند هفته قبل در منطقه حندرات حلب در جریان است که تروریستها می کوشند که این منطقه را حفظ کنند زیرا تنها منطقه ای که به تروریستها از طریق ترکیه امداد رسانی می شود و در صورت تسلط کامل بر حندرات، تروریستها به محاصره کامل درمی آیند و تنها راه امدادرسانی آنها قطع خواهد شد.