به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، آخرین فیلم از مجموعه فیلم‌های هابیت با عنوان «نبرد پنج لشکر» در آخر هفته گذشته در 37 بازار خارجی به نمایش درآمد و با شروعی بسیار قوی موفق به کسب 117.6 میلیون دلار شد. فروش کلی این فیلم از فروش آخر هفته دو فیلم قبلی هابیت که در ماه دسامبر دو سال گذشته اکران شده بودند فراتر رفته است.

«هابیت: نبرد پنج لشکر» که با اقتباس از آثار جی‌آر‌آر تالکین ساخته شده در سينماهاي آی‌مکس هم عملکردی چشم‌گیر داشت و در 160 پرده آی‌مکس اولیه که بیشتر در اروپا و خاورمیانه واقع بودند موفق به کسب 6.4 میلیون دلار شد و به این ترتیب به میانگین بسیار خوب 40 هزار دلار در هر صفحه بزرگ دست یافت. این فیلم رکورد بهترین اکران ماه دسامبر آی‌مکس بین‌المللی را شکست و فیلم «هابیت: سفری غیرمنتظره» را که در سال 2012 موفق به کسب 5.025 میلیون دلار شده بود را به رتبه دوم فرستاد.

فیلم سوم سه‌گانه هابیت در بریتانیا 66 درصد مجموع فروش پنج فیلم اول را با 15.15 میلیون دلار (9.7 میلیون یورو) فروش و 1.4 میلیون بلیت خریده شده در 1490 صفحه نمایش از آن خود کرد. «نبرد پنج لشکر» برای بزرگترین اکران آخر هفته در سطح «ارباب حلقه‌ها: بازگشت پادشاه» قرار گرفت. این فیلم همچنین در آلمان نیز فروشی فوق‌العاده داشت و با فروش 1.46 میلیون بلیت در 1442 صفحه نمایش 19.5 میلیون دلار (15.9 میلیون یورو) درآمد داشت. این نتایج از «سفری غیرمنتظره» 22 درصد و «نابودی اسماگ» 15 درصد پیشی گرفتند.

این فیلم با نقش‌آفرینی بازیگرانی مانند مارتین فریمن، ایان مک‌الن و ریچارد آرمیتاژ در کشورهای فرانسه (14.5 میلیون دلار)، برزیل (17.9 میلیون دلار) و مکزیک (17.9 میلیون دلار) نیز عملکرد بسیار خوبی داشت و در کشور روسیه نیز با فروش 2.4 میلیون بلیت در 2385 سالن نمایش و کسب 13.4 میلیون دلار بزرگترین اکران یک فیلم ساخت کمپانی برادران وارنر را داشت. فروش فیلم در اسکاندیناوی نیز خوب بود که از چهار بازار این منطقه موفق به کسب 14.84 میلیون دلار شد و رکورد اکران اولیه صنعت فیلم فنلاند را نیز شکست.

«هابیت: نبرد پنج لشکر» ساخت کمپانی‌های نیولاین و ام‌جی‌ام از طریق کمپانی برادران وارنر روز چهارشنبه هفدهم ماه دسامبر در ایالات‌متحده اکران خواهد شد. این فیلم در همان روز به کشورهای ایتالیا، اسپانیا و کره جنوبی می‌رسد و در روزهای بیست و ششم دسامبر و بیست و سوم ژانویه در کشورهای استرالیا و چین اکران خواهد شد.