به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامههای این شرکت برای تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع اظهار کرد: یکی از طرحهای مهم در دست پیگیری، پروژه شیرینسازی آب دریاست که مراحل مختلف اخذ مجوزهای آن دنبال شده است.
وی افزود: در مسیر اجرای این طرح، مجوزهای محیطزیست، پدافند غیرعامل، دفتر فنی و سایر مجوزهای مورد نیاز دریافت شده و پروژه توانسته بخش قابل توجهی از مراحل مقدماتی را پشت سر بگذارد.
حیدریان با بیان اینکه تأمین آب یکی از زیرساختهای اساسی توسعه صنعتی گلستان است، ادامه داد: تلاش ما این است که صنایع استان به دلیل کمبود زیرساختهای آبی با توقف یا محدودیت در فعالیت و توسعه مواجه نشوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای گلستان تأکید کرد: برای توسعه صنعت و جذب سرمایهگذار باید از ظرفیتهای جدید تأمین آب استفاده کرد و شیرینسازی آب دریا یکی از گزینههایی است که میتواند در تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع استان نقش داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: در کنار طرح شیرینسازی آب دریا، استفاده از پساب و منابع آب زیرزمینی نیز برای تأمین نیازهای آبی صنایع در دستور کار قرار دارد تا با ایجاد چند منبع پشتیبان، توسعه صنعتی استان با مشکل کمبود آب مواجه نشود.
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