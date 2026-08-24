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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۵۰

شیرین‌سازی آب دریا در گلستان یک گام تا اجرا

شیرین‌سازی آب دریا در گلستان یک گام تا اجرا

گرگان-مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان از اخذ مجوزهای محیط‌زیست برای طرح شیرین‌سازی آب دریاخبر داد و گفت:این پروژه با هدف تأمین پایدار آب مورد نیازبخش صنعت استان در مسیر اجرا قرار گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج حیدریان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع اظهار کرد: یکی از طرح‌های مهم در دست پیگیری، پروژه شیرین‌سازی آب دریاست که مراحل مختلف اخذ مجوزهای آن دنبال شده است.

وی افزود: در مسیر اجرای این طرح، مجوزهای محیط‌زیست، پدافند غیرعامل، دفتر فنی و سایر مجوزهای مورد نیاز دریافت شده و پروژه توانسته بخش قابل توجهی از مراحل مقدماتی را پشت سر بگذارد.

حیدریان با بیان اینکه تأمین آب یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه صنعتی گلستان است، ادامه داد: تلاش ما این است که صنایع استان به دلیل کمبود زیرساخت‌های آبی با توقف یا محدودیت در فعالیت و توسعه مواجه نشوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای گلستان تأکید کرد: برای توسعه صنعت و جذب سرمایه‌گذار باید از ظرفیت‌های جدید تأمین آب استفاده کرد و شیرین‌سازی آب دریا یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند در تأمین پایدار آب مورد نیاز صنایع استان نقش داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در کنار طرح شیرین‌سازی آب دریا، استفاده از پساب و منابع آب زیرزمینی نیز برای تأمین نیازهای آبی صنایع در دستور کار قرار دارد تا با ایجاد چند منبع پشتیبان، توسعه صنعتی استان با مشکل کمبود آب مواجه نشود.

کد مطلب 6925849

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