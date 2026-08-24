زارع: ۴۸ کلاس درس استاندارد در شهرستان دیر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر،ارسلان زارع صبح دوشنبه در آیین بهرهبرداری از مدرسه ۶ کلاسه پروین اعتصامی در دوراهک با تبریک هفته دولت و گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان رجایی و باهنر و شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بسیار خرسندم که در نخستین روز از هفته دولت توفیق حضور در جمع مردم نجیب شهرستان دیّر و افتتاح طرحهای عمرانی بخشهای بردخون و مرکزی از جمله شهر دوراهک حاصل شد؛ طرحهایی که با همافزایی مردم، پیگیری مستمر فرماندار، بخشداران، شهرداران پرتلاش و دستگاههای اجرایی به ثمر نشسته است.
استاندار بوشهر با تأکید بر راهبرد دولت در برقراری «توسعه متوازن» میان شهرستانهای استان بوشهر تصریح کرد: یکی از اولویتهای اساسی، ارتقای سرانه فضاهای آموزشی در مناطقی بود که نسبت به میانگین استانی نیاز به توجه ویژه داشتند.
وی بیان کرد: با تلاش ادارهکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، امروز شاهد افتتاح این فضای آموزشی استاندارد و مجهز هستیم و طبق برنامهریزیها، تا دهه مبارک فجر و پایان سال جاری، ۴۸ کلاس درس استاندارد دیگر نیز همراه با فضاهای جانبی شامل سالن اجتماعات، نمازخانه، آزمایشگاه و بخشهای اداری در شهرستان دیر به بهرهبرداری خواهد رسید تا عقبماندگی سرانه آموزشی این شهرستان بهطور کامل جبران شود.
وی با اشاره به ظرفیتهای بینظیر انسانی، اقتصادی و جغرافیایی شهرستان دیر افزود: این شهرستان به واسطه همجواری با خلیجفارس، کانون ارزشمندی برای تحقق اقتصاد دریامحور در حوزههای تجارت، شیلات، آبزیپروری و همچنین کشاورزی نوین و کشتهای گلخانهای است؛ اجرای دقیق قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی در کنار همت ملوانان و بازرگانان پرتلاش منطقه، گامی بنیادین در افزایش تولید ثروت و ارتقای سطح معیشت مردم خواهد بود.
توسعه محورهای مواصلاتی و افتتاح پروژههای شهری
مقام عالی دولت در استان بوشهر به پروژههای زیرساختی حوزه حملونقل اشاره کرد و گفت: چهار محور مواصلاتی مهم در شهرستان دیر توسط ادارات کل راهداری و حملونقل جادهای و راه و شهرسازی در دست اجرا است که پیشرفت فیزیکی مطلوبی دارند؛ همچنین امروز شاهد افتتاح بلوار اصلی شهر دوراهک بودیم که حاصل همکاری شهرداری، شورای اسلامی شهر، ادارهکل راهداری، شرکت توزیع نیروی برق و نظارت دفتر فنی استانداری بوده و پروژهای استاندارد و ایمن را در اختیار شهروندان قرار داده است.
زارع با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم جنوب استان در مجلس شورای اسلامی، خیرین، پیمانکاران و مردم شریف منطقه تأکید کرد: هفته دولت فرصتی مغتنم نه تنها برای ارائه گزارش عملکرد، بلکه برای حضور بیواسطه در میان مردم و شنیدن مطالبات آنان است؛ موفقیتها و درخشش دانشآموزان و نخبگان دیّر در کنکور سراسری و رویدادهای ملی، مسئولیت ما را در تأمین زیرساختهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی دوچندان میکند و امیدواریم فرزندان شایسته این خطه از این فضاها نهایت بهره را ببرند.
همزمان با نخستین روز از هفته دولت، آیین بهرهبرداری از مدرسه ۶ کلاسه «پروین اعتصامی» شهر دوراهک با زیربنای ۱۴۰۰ مترمربع، با حضور استاندار بوشهر، فرماندار شهرستان دیر، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان و جمعی از مسؤولان استانی، شهرستانی و مردم شریف منطقه برگزار شد.
نظر شما