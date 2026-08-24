به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش صبح دوشنبه در بازدید کانون‌های های گردوغبار قم در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به ضرورت استمرار برنامه‌های مقابله با پدیده گرد و غبار در استان قم اظهار کرد: مهار ریزگردها و کاهش آثار ناشی از کانون‌های غبارخیز از ابتدای فعالیت دوره فعلی در شمار موضوعات مهم و مورد پیگیری قرار داشته و در این زمینه اقدامات مختلفی در سطح استان به اجرا درآمده است.

وی با بیان اینکه مقابله با گرد و غبار نیازمند همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف است، افزود: در همین راستا کمیته مقابله با ریزگردها در استانداری قم تشکیل شده و موضوع کنترل کانون‌های غبارخیز استان را به صورت تخصصی دنبال می‌کند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: این کمیته با مسئولیت معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قم فعالیت دارد و دستگاه‌هایی همچون منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، محیط زیست، آبفا و آب منطقه‌ای در آن حضور دارند و هر یک متناسب با مأموریت‌های خود در اجرای برنامه‌های مقابله با گرد و غبار مشارکت می‌کنند.



روانبخش با اشاره به بازدید خود از طرح کشت گیاه طاق در اراضی حسین‌آباد میش‌مست که با حضور مدیران دستگاه‌های مرتبط انجام شد، گفت: اجرای طرح‌های گیاهکاری یکی از محورهای اصلی برای تثبیت اراضی و کنترل کانون‌های غبارخیز به شمار می‌رود و گونه‌های مورد استفاده نیز بر اساس مطالعات و بررسی‌های کارشناسی انتخاب شده‌اند.



۱۲۰۰ هکتار از اراضی غبارخیز کنترل شد



وی با تشریح بخشی از اقدامات انجام شده در استان اظهار کرد: تاکنون نزدیک به یک هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی حادثه‌خیز و غبارخیز قم با استفاده از گونه‌های گیاهی متناسب با شرایط منطقه تحت پوشش طرح‌های کنترل گرد و غبار قرار گرفته است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: انتخاب گونه‌های گیاهی برای اجرای این طرح‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی صورت گرفته تا گیاهان مورد استفاده بتوانند با شرایط اقلیمی و محیطی مناطق بیابانی استان سازگاری داشته باشند.



روانبخش با تأکید بر ضرورت مراقبت از طرح‌های گیاهکاری در سال‌های نخست اجرای آنها ادامه داد: پوشش‌های گیاهی ایجادشده در مناطق بیابانی برای تثبیت و استقرار اولیه به پشتیبانی نیاز دارند و در دو تا سه سال نخست باید آبیاری آنها مورد توجه قرار گیرد.



وی خاطرنشان کرد: پس از گذشت این دوره و با گسترش ریشه گیاهان و سازگار شدن آنها با شرایط منطقه، میزان نیاز به آبیاری کاهش می‌یابد و زمینه برای تثبیت پایدارتر پوشش گیاهی فراهم می‌شود.



۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای اجرای برنامه‌های مقابله با ریزگردها در قم تخصیص یافت



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود به اعتبارات در نظر گرفته شده برای اجرای برنامه‌های مقابله با ریزگردها اشاره کرد و گفت: از محل اعتبارات مسئولیت اجتماعی صنعت نفت، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای مقابله با ریزگردها در استان قم پیگیری شده است.



روانبخش افزود: تاکنون ۱۰۰ میلیارد تومان از این اعتبار تخصیص یافته و پیگیری‌ها برای تأمین و تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان باقی‌مانده ادامه دارد تا روند اجرای طرح‌های مقابله با کانون‌های غبارخیز با سرعت بیشتری دنبال شود.



وی همچنین از اختصاص اعتبار از سوی منابع طبیعی برای اجرای طرح‌های مرتبط خبر داد و اظهار کرد: حدود ۵۰ میلیارد تومان نیز از محل اعتبارات منابع طبیعی برای این اقدامات در نظر گرفته شده که از این میزان تاکنون حدود ۲۱ میلیارد تومان تخصیص پیدا کرده است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: بخشی از عملیات گیاهکاری که در اراضی حسین‌آباد میش‌مست و مناطق پیرامونی انجام شده نیز با استفاده از همین منابع اعتباری به اجرا درآمده است.



تثبیت شن‌های روان با روش‌های مکمل دنبال می‌شود



روانبخش با اشاره به ضرورت استفاده همزمان از روش‌های مختلف برای مقابله با کانون‌های گرد و غبار بیان کرد: یکی از اقدامات مورد توجه، استفاده از ظرفیت مطالعاتی جهاد دانشگاهی برای دستیابی به روش‌هایی است که بتواند روند تثبیت شن‌های روان را با سرعت بیشتری دنبال کند.



وی افزود: مطالعات انجام شده در جهاد دانشگاهی ظرفیت‌هایی را برای استفاده از روش‌های دیگر در کنار گیاهکاری بررسی کرده است تا ضمن تسریع در تثبیت شن‌های روان، این اقدامات با طرح‌های گیاهکاری اجراشده و در حال اجرا تداخلی ایجاد نکند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی همچنین انتقال پساب به مناطق غبارخیز را از دیگر ظرفیت‌های قابل بررسی برای توسعه سطح گیاهکاری دانست و گفت: مطالعات مربوط به انتقال پساب به این مناطق انجام شده و استفاده از منابع آبی موجود می‌تواند در توسعه طرح‌های کنترل کانون‌های غبارخیز مورد توجه قرار گیرد.



روانبخش ادامه داد: یکی از ظرفیت‌هایی که برای انتقال پساب به منطقه سراجه مورد بررسی قرار گرفته، استفاده از خط لوله گاز قدیمی و بلااستفاده است که در صورت فراهم شدن شرایط لازم می‌توان از این زیرساخت برای انتقال پساب استفاده کرد.



۵۲ هزار هکتار درگیر کانون‌های بحران است



وی با اشاره به گستردگی کانون‌های بحرانی گرد و غبار در استان قم اظهار کرد: حدود ۵۲ هزار هکتار از اراضی استان درگیر کانون‌های بحران گرد و غبار است و مقابله با چنین گستره‌ای نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، تأمین اعتبار و همراهی دستگاه‌های اجرایی است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف این است که با افزایش سرعت اجرای طرح‌های کنترل کانون‌های غبارخیز و تداوم حمایت‌های دولت، بخش قابل توجهی از این اراضی در یک بازه زمانی سه تا چهار ساله تحت کنترل قرار گیرد.



روانبخش با اشاره به نقش مجموعه مدیریت استان و دستگاه‌های اجرایی در پیشبرد این برنامه‌ها گفت: همکاری استانداری، دستگاه‌های مسئول و نمایندگان استان می‌تواند به تسریع روند اجرای طرح‌ها و تأمین منابع مورد نیاز کمک کند.



وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقدامات انجام شده در زمینه گیاهکاری، تثبیت شن‌های روان و بررسی راهکارهای تأمین آب برای توسعه پوشش گیاهی با یک هدف دنبال می‌شود و آن فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای زندگی مردم قم و حرکت به سمت کاهش کانون‌های تولید گرد و غبار و بهبود کیفیت هوای استان است.