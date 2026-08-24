جابجایی ۱۸ هزار و ۲۸۲ مسافر از طریق حمل و نقل هوایی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم طهماسبی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران، با تشریح آخرین وضعیت پروازهای فرودگاه ارومیه اظهار کرد: طی بازه زمانی ۷ اردیبهشت تا ۳۱ مردادماه سال جاری، ۱۹۰ پرواز خارجی شامل ۱۰۲ نشست و ۸۸ برخاست در فرودگاه ارومیه انجام شده و مجموع مسافران ورودی و خروجی خارجی به ۱۸ هزار و ۲۸۲ نفر رسیده است. از این تعداد، ۹ هزار و ۶۵۵ مسافر ورودی و ۸ هزار و ۶۲۷ مسافر خروجی بودهاند.
وی با اشاره به رشد فعالیتهای بینالمللی فرودگاه ارومیه گفت: تعداد پروازهای خارجی نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۶۲ درصد افزایش داشته و شمار مسافران خارجی نیز ۳۹ درصد رشد کرده است.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی با اشاره به افزایش تقاضا برای پروازهای خارجی اظهار کرد: در گذشته پرواز ارومیه ـ استانبول تنها دو روز در هفته انجام میشد، اما اکنون این پرواز به جز روزهای شنبه، هر روز از فرودگاه ارومیه انجام میشود.
وی ادامه داد: افزایش تعداد پروازها متناسب با تقاضای موجود انجام شده و توسعه پروازها در مسیرهای خارجی نیز از برنامههای مورد توجه فرودگاه ارومیه است.
طهماسبی در ادامه با ارائه آماری از عملکرد پروازی فرودگاه ارومیه در این بازه زمانی گفت: در بخش پروازهای داخلی، ۱۸۷ نشست و ۲۰۲ برخاست انجام شده که در مجموع ۳۸۹ پرواز داخلی را شامل میشود.
وی افزود: در این مدت ۱۵ هزار و ۹۱۰ مسافر ورودی و ۱۵ هزار و ۹۹۶ مسافر خروجی داخلی ثبت شده و مجموع مسافران داخلی به ۳۱ هزار و ۹۰۶ نفر رسیده است.
به گفته وی، در مجموع ۵۷۹ پرواز داخلی و خارجی در این مدت انجام شده و شمار مسافران جابهجا شده در پروازهای داخلی و خارجی به ۵۰ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است.
احداث باند دوم فرودگاه ارومیه
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی همچنین راهاندازی باند دوم فرودگاه ارومیه و جذب سرمایه گذار برای بخش فرودگاهی استان را از اولویت های این مجموعه عنوان کرد.
طهماسبی با اشاره به وضعیت باند فعلی فرودگاه ارومیه گفت: باند موجود فرودگاه شهید باکری ارومیه با توجه به قدمت آن، نیازمند بهسازی است؛ با این حال، بهسازی کامل باند مستلزم تعطیلی آن خواهد بود و به همین دلیل تعمیرات و بهسازی آن به صورت مقطعی انجام میشود.
وی با بیان اینکه راهاندازی باند دوم فرودگاه بین المللی شهید باکری ارومیه جزو برنامههای توسعهای فرودگاه است، ادامه داد: پس از پایان فرآیند تملک ۷۰ هکتار زمین در ضلع شرقی فرودگاه، مطالعات احداث باند دوم آغاز خواهد شد.
مدیرکل فرودگاههای آذربایجان غربی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اهمیت فعالیت رسانهها گفت: نقش خبرنگاران در بازتاب صحیح وقایع و رویدادهای برجسته و تأثیرگذار، نقشی مهم و تعیینکننده است.
نظر شما