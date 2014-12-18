وحدت حوزه و دانشگاه باعث پیشرفت توام علم با اخلاق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روز بیست و هفتم آذرماه سالروز شهادت شهید آیت الله مفتح است که در تقویم مزین به نام "وحدت حوزه و دانشگاه" است.

شهید ایت الله مفتح تمام عمرش را برای تحقق آرمان های اسلام و انقلاب در محیط و حوزه و دانشگاه دنبال کرد و ویژگی بارز ایشان سعه صدر بود که در این سال ها خسته نشد به همین روی روز شهادت این شهید بزرگوار را روز وحدت حوزه و دانشگاه نام نهادند.

در ادامه باید گفت؛ اسلام هم به فعالیتهای حوزوی و دینی و هم به فعالیتهای علمی توجه ویژه ای دارد. و در طول تاریخ این دو معقوله از سوی عالمان و اندیشمندان همزمان با هم دنبال می شده است.

یکی از ضرورت های جامعه پیوند و هم اندیشی دو قشر حوزه و دانشگاه است

بررسی اندیشه های امام خمینی (ره) در این زمینه همطرازی دین و علم را به دنبال دارد چرا که در همه پیام های امام راحل به دانشجویان هم بر مبارزه با طاغوت تاکید شده است و هم به پیشرفت های علمی، و از دید امام خمینی (ره) دانشگاه و حوزه دو بال اصلی انقلاب برای اوج گرفتن بودند.

در این خصوص حجت الاسلام سید عباس مسعودی مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت به مناسبت شهادت آیت الله مفتح اظهار داشت: وی یکی از بزرگان حوزه ای بود که با سعه صدر زمینه های وحدت و دانشگاه را ایجاد کرد.

مسعودی در ادامه با اشاره به اینکه یکی از ضرورت های حال حاضر جامعه پیوند و هم اندیشی دو قشر حوزوی و دانشگاهی است، تاکید کرد: عالمان و دانشمندان باید با درک عمیق و مشترکی از علم دست پیدا کنند.

دشمنان اسلام قصد جدایی حوزه و دانشگاه را دارند

این مسئول با اشاره به اینکه در سالهای اخیر این دو قشر در کنار هم با سبک و سیاق فقه و فلسفه آشنا شده اند، خاطرنشان کرد: ارتباط حوزه و دانشگاه باعث می شود که در آینده نیروهای متخصص و متعهد برای نظام تربیت شوند و با تحقق چنین مهمی پیشرفت های علمی محقق می شود.

مدیرکل اداره کل تبلیغات اسلامی البرز اضافه کرد: وحدت حوزه و دانشگاه باعث پیشرفت های علمی توام با پیشرفت تقوا و رعایت اخلاق می شود.

مسعودی ادامه داد: دشمنان اسلام بر آنند که میان حوزه و دانشگاه جدایی اندازند و باعث شوند که قشر دانشگاهی و حوزوی از هم جدا بمانند به همین منظور باید با دقت فراوان و از رسیدن دشمنان به مقصدشان جلوگیری کنیم.

این مسئول در پایان، با اشاره به اینکه باید ارتباط میان قشر حوزوی و دانشگاهی باعث بشود که تبلیغات سوء دشمنان از میان برود، بیان کرد: مسائل پژوهشی باید توام با مسائل شرعی انجام شود.