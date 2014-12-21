مرتضی احمدی دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی احمدی متولد سال ۱۳۰۳ تهران از ۱۶ سالگی به ورزش باستانی و فوتبال گرایش پیدا کرد. وی که از جمله طرفداران با سابقه و شناخته شده تیم پرسپولیس تهران بود، در برنامه تلویزیونی ۹۰ به تهیه ‌کنندگی عادل فردوسی‌پور حضور پیدا کرد.



وی از سال ۱۳۲۱ به کارآموزی تئاتر پرداخت و به عنوان پیش‌ پرده‌خوان از سال ۱۳۲۲ در اجراهای نمایشی حضور پیدا کرد و پس از آن علاوه بر فعالیت به عنوان بازیگر تئاتر، در رادیو تهران نیز حضور پیدا کرد. وی برای اولین بار در سال ۱۳۳۲ با فیلم «ماجرای زندگی» نصرت‌الله محتشم بازیگری سینما را تجربه کرد و بعدها برای خواندن ترانه عنوان بندی فیلم «حسن کچل» از سوی علی حاتمی دعوت شد. احمدی حضور در عرصه تلویزیون را هم با سریال «تک مضراب» آغاز کرد.



احمدی تنها ضربی‌خوان ایران بود که خواندن ۴۰۰ ترانه ضربی و ۱۵۰ ترانه فکاهی را در کارنامه فعالیت‌های خود به ثبت رساند. این هنرمند توانمند عرصه بازیگری، در دوبلاژ نیز فعالیت مؤثری داشت و «روباه مکار» در کارتون تلویزیونی «پینوکیو» از جمله معروفترین دوبله‌های انجام شده توسط مرتضی احمدی است.



کتاب‌های «فرهنگ بر و بچه‌های ترون»، «پرسه در احوالات ترون و ترونیا»، «من و زندگی» و «کهنه‌های همیشه نو» از جمله تألیفات مرتضی احمدی در حوزه ادبیات و فرهنگ و هنر تهران و مردم آن هستند.



«چهره‌ها»، «هردمبیل و هردم کلنگ»، «سلطان صاحبقران»، «چنگک»، «آیینه» و «آرایشگاه زیبا» از جمله مجموعه‌های تلویزیونی هستند که احمدی به عنوان بازیگر در آن‌ها حضور داشت. این بازیگر با سابقه در عرصه سینما نیز با کارگردان‌های مطرحی چون علی حاتمی، محمد متوسلیانی، نصرت کریمی، یدالله صمدی، مهدی فخیم‌زاده، سیروس الوند و فریدون جیرانی همکاری داشته است.



احمدی از چهره‌های شناخته شده و مطرح بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون ایران از ۱۰ آذرماه در بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان ایران‌مهر بستری شد و روز یکشنبه ۳۰ آذرماه دار فانی را وداع گفت.



خبرگزاری مهر فقدان مرتضی احمدی هنرمند مطرح و با سابقه سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو را به خانواده این هنرمند و جامعه هنری تسلیت می‌گوید.