عادل فردوسیپور که از شنیدن خبر درگذشت زندهیاد مرتضی احمدی بسیار متأثر شده بود، درباره این بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو که علاقه زیادی به ورزش فوتبال نیز داشت به خبرنگار مهر گفت: آقای مرتضی احمدی خیلی دوستداشتنی بود و آدم را یاد تهران قدیم، یاد مادربزرگ و پدربزرگ، یاد پرسپولیس و طرفداران این تیم فوتبالی میانداخت و حضورش خیلی تأثیرگذار بود.
تهیهکننده و مجری برنامه تلویزیونی «90» درباره برنامهای که مهمان آن زندهیاد احمدی بود، یادآور شد: آن برنامه خیلی دوستداشتنی و گرم بود. مخاطبان نیز استقبال خیلی خوبی از آن برنامه داشتند که آن استقبال و دوستداشتنی شدن برنامه به خاطر حضور آقای مرتضی احمدی بود.
این چهره شناخته شده عرصه کارشناسی فوتبال ایران که به عنوان مخاطب عرصههای مختلف هنری از جمله سینما و تئاتر نیز حضوری مستمر دارد با اشاره به ارتباط مداوم خود با زندهیاد مرتضی احمدی، افزود: مدام با آقای مرتضی احمدی در تماس بودم و وقتی پرسپولیس میبرد یا میباخت با هم درباره بازیها صحبت میکردیم. آخرین بار که برای صحبت با ایشان تماسی تلفنی گرفتم، متوجه شدم که حالشان خوب نیست و خیلی متأثر شدم. حتی قصد داشتم که گزارشی از این وضعیت تهیه و در برنامه پخش کنم که دخترشان صلاح ندانست.
فردوسیپور با بیان اینکه ما هنرمندان علاقهمند به فوتبال زیادی داریم، تأکید کرد: اما آقای مرتضی احمدی با بقیه فرق داشتند. ایشان از طرفداران پر و پا قرص تیم پرسپولیس بود که استقلالیها هم خیلی دوستاش داشتند.
مجری برنامه تلویزیونی 90 که در نمایش «فنز» به کارگردانی محمد رحمانیان هم به عنوان گزارشگر فوتبال حضور داشت، از زندهیاد مرتضی احمدی به عنوان هنرمندی یاد کرد که زندگی با عزتی داشت و خاطرش از یادها نخواهد رفت.
وی تصریح کرد: آقای مرتضی احمدی یک تهرانی قدیمی بود و درگذشتاش همزمان با شب یلدا نیز کنایهای به ماست. متأسفانه جامعه و جامعه هنری قدر زندهیاد مرتضی احمدی را ندانست.
در گفتگو با مهر مطرح شد:
عادل فردوسیپور از مرتضی احمدی گفت/ هنرمندی محبوب برای قرمز و آبیها
تهیهکننده و مجری برنامه تلویزیونی 90 که پیش از این در یکی از برنامهها خود میزبان زندهیاد مرتضی احمدی بود، از احمدی به عنوان هنرمندی دوستداشتنی یاد کرد که جامعه هنری قدر او را ندانست.
عادل فردوسیپور که از شنیدن خبر درگذشت زندهیاد مرتضی احمدی بسیار متأثر شده بود، درباره این بازیگر شناخته شده سینما، تئاتر، تلویزیون و رادیو که علاقه زیادی به ورزش فوتبال نیز داشت به خبرنگار مهر گفت: آقای مرتضی احمدی خیلی دوستداشتنی بود و آدم را یاد تهران قدیم، یاد مادربزرگ و پدربزرگ، یاد پرسپولیس و طرفداران این تیم فوتبالی میانداخت و حضورش خیلی تأثیرگذار بود.
نظر شما