به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون بیش از 90 درصد از فیلم توسط سیامک مهماندوست تدوین شده و طی روزهای آینده نیز مراحل پایانی تدوین انجام خواهد شد.

نهنگ عنبر در دوره هاي زماني متفاوت و در بيش از ٣٠ لوكيشن فيلمبرداري شده است. این در حالی است که گروه تولید در تلاش است فيلم را براي نمايش در جشنواره فيلم فجر آماده کند.

براساس این گزارش گروه جلوه هاي ويژه رايانه اي فيلم سينمايي نهنگ عنبر به سرپرستی جواد مطوري در حال ساخت جلوه هاي ويژه هستند البته انچه مشخص است نقش مهم جلوه هاي ويژه رايانه اي در فيلم سينمايي نهنگ عنبر است که سامان مقدم و جواد مطوري با همفكري و حساسيت ويژه اي مشغول آماده سازي اين پلان ها هستند.

این در حالی است که حمید رسولیان نیز جلوه های ویژه میدانی این اثر سینمایی را عهده دار است.

فيلم سينمايي «نهنگ عنبر» با بازي رضا عطاران، مهناز افشار، ويشكا آسايش، رضا ناجي، نادر سليماني، حسين سليماني و اميرحسين رستمي، سام نوري، سپند امير سليماني، نيما راد، ايليا كيوان، امير حسين شام بياتي، الهام حاج فتحعلي و با حضور افتخاري هانيه توسلي و علي قربانزاده از جمله تولیدات سینمایی پر بازیگر این ماه های سینمای ایران است.

سامان مقدم و شركت «ري را» سرمايه گذاران فيلم سينمايي نهنگ عنبر هستند كه به تهيه كنندگي سامان مقدم ساخته شده است.