حملات "ائتلاف" به چاههای نفت تحت سیطره داعش در شرق سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکای نیوز، برای دومین روز متوالی حملات جنگنده های ائتلاف به رهبری آمریکا به مواضع داعش در چاههای نفت تحت سیطره این گروه تروریستی در شرق سوریه ادامه دارد.

دیده بان حقوق بشر در این خصوص با انتشار گزارشی اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف صبح امروز چاههای نفت تحت سلطه داعش در استان دیرالزور را مورد هدف قرار دادند.

شایان ذکر است حملات ائتلاف به مواضع داعش در سوریه به سرکردگی آمریکا و با مشارکت بحرین، امارات، اردن، عربستان و قطر از دوشنبه شب آغاز شد و انگلیس نیز شب گذشته به طور رسمی از پیوستن خود به این حملات خبر داد.