اجرای طرح تکاپو درحوزه گیاهان دارویی مورد تاکید قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، دهمین جلسه کارگروه اشتغال خراسان شمالی دوشنبه شب با موضوع اجرای طرح تکاپودر حوزه گیاهان دارویی با حضور اعضا در محل استانداری خراسان شمالی برگزار شد.

حسن نوری مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان در این جلسه با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های موجود در زمینه گیاهان دارویی و انتخاب این استان از طرف کانون کار آفرینان کشور به عنوان پایلوت گیاهان دارویی، این انتخاب را یک فرصت برای استان دانست و بر همکاری و مشارکت همه دستگاه‌ها و بهره برداری از این ظرفیت تاکید کرد.

بهشت دانش گیاهان دارویی

در ادامه هادی هزارخانی، دبیر کانون کارآفرینان کشور نیز با بیان اینکه خراسان شمالی با وجود ظرفیت گیاهان دارویی می‌تواند به بهشت دانش گیاهان دارویی کشور تبدیل شود، گفت: این استان برای دست یابی به این مهم باید از مرحله کشت، تا فرآوری و بازاریابی این محصولات را برنامه ریزی وبرای تحقق آن سرمایه گذاری کند.

جلوگیری از خروج گیاهان دارویی

رئیس کمیسیون توسعه روستایی و مناطق محروم کانون کارآفرینان کشور نیز در این جلسه اظهار کرد: جذب سرمایه و سرمایه گذاران به ایجاد پنجره مدیریتی نیازمند است.

علیرضا نبی اظهار کرد: خراسان شمالی باید به ظرفیت گیاهان دارویی خود توجه و برای کشت، فرآوری و ایجاد مشاغل خانگی و همچنین بازاریابی و فروش آن برنامه ریزی و سرمایه گذاری و از خروج خام این ثروت جلوگیری کند.

اشتغالزایی با گسترش تولید گیاهان دارویی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان شمالی نیز بر حفظ زنجیره تولید تاکید کرد و افزود: باید بتوانیم تمام تولید کننده‌ها را با هم ارتباط دهیم.

محمود دلپسند افزود: با دادن وام کار ایجاد کرده‌ایم اما متاسفانه تولید کنندگان توانایی فروش تولیدات خود را نداشته و به بانک‌ها بدهکار شده‌اند.

وی بر اقتصاد خرد در روستاها تاکید کرد و گفت: می‌توان بحث گیاهان دارویی را گسترش داد و با کمک از روستاییان و تشکیل شرکت‌ها و تعاونی‌ها، اشتغال زایی و درآمد بالایی کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ۷۰ گونه شاخص گیاهان دارویی در استان خراسان شمالی از جمله بارهنگ، شاه تره، باریجه، زرشک و سایر موارد از گونه‌های با ارزش هستند که ارزش اقتصادی بالایی دارند.

در جلسه کارگروه اشتغال استان، اعضای کانون کار آفرینان کشور، روسای کانون کارآفرینی استان‌های خراسان رضوی، سمنان و گلستان به همراه نمایندگان ادارت جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و تنی چند از سرمایه گذاران به منظور بررسی و برنامه ریزی در حوزه گیاهان دارویی شرکت داشتند.