به گزارش خبرنگار مهر، حسن عابدی در جلسه وزیر ورزش و جوانان با مسئولان هیئت‌های ورزشی قم و تشکل‌های جوان اظهار داشت: ۳ پروژه جدید برای توسعه ورزش قم به وزارت معرفی شده است که امیدوارم در کمیسیون ماده ۵ مجوز آن را دریافت کنیم که بودجه ساخت یک پروژه از محل بخش خصوصی تامین می‌شود.

وی افزود: در بخش فرهنگی، ۲۰۵ سازمان مردم نهاد در قم به ثبت رسیده که ۵۰ سازمان از این تعداد آن به صورت جدی فعالیت دارند و فعالیت آن‌ها در قالب ۳۲ طرح فرهنگی اجرا شده که مهم‌ترین آن برگزاری مسابقات قرآنی بانوان ورزشکار در قم بود.

مدیر کل ورزش و جوانان قم افزود: توانسته‌ایم در شورای فرهنگ عمومی و ساماندهی امور جوانان قم طرح اجباری آموزش زوج‌های جوان را ایجاد کنیم که این طرح شامل آموزش زوج‌های جوان است که در هفته ۲ روز انجام می‌شود و پیش بینی می‌کنیم تا پایان امسال ۲۲ هزار زوج جوان را تحت آموزش قرار دهیم.

عابدی بیان داشت: ۱۵ ایستگاه ورزش همگانی در اماکن سرپوشیده قم فعالیت دارند و ورزش قم در بعد قهرمانی نیز صاحب ۵ مدال طلا نقره وبرنز از مسابقات جهانی و ۱۱ مدال نقره و طلا و ۲۷۲ مدال کشوری است.

وی عنوان کرد: ۴۵ ورزشکار قمی در عضویت تیم‌های ملی قرار دارند و حدود ۵۰ تیم از قم در لیگهای کشور فعالیت دارند که ظرفیت استان قم در زمینه قهرمان پروری و استعدادیابی را نشان می‌دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان قم اظهار داشت: ۳۸۸ باشگاه و مکان ورزشی در قم داریم که ۱۳۰ باشگاه خصوصی و ۱۷۰ باشگاه دولتی و در مالکیت دستگاه‌ها و ۸۸ باشگاه و مکان ورزشی متعلق به اداره کل ورزش و جوانان است اما باشگاه‌های خصوصی برای فعالیت مشکلات زیادی دارند که امیدواریم با نظر مساعد وزرات ورزش این مشکلات مدیریت و حل شود.

عابدی ابراز داشت: افتتاح ۵ پروژه ورزشی در ایام دهه فجر را در دستور کار داریم که سالن چند منظوره در جمکران و زورخانه حضرت ابوالفضل (ع) در منطقه امامزاده ابراهیم از این جمله است و ۵ پروژه در دست احداث نیز در برنامه قراردارد که یکی از آن‌ها مجموعه پیامبر اعظم (ص) است که سالنی ۱۵۰۰ نفری ویژه بانوان و استخر سرپوشیده بانوان و یک سالن باستانی از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری به رقم را تشکیل می‌دهد.

وی تصریح کرد: احداث زمین‌های چمن مصنوعی و سالن باستانی پوریای ولی و سالن ۴۵۰۰ نفره امام رضا (ع) در منطقه پردیسان که ۵۰ درصد پیشرفت دارد و بودجه آن‌ها از محل اعتبارات ملی است دیگر برنامه‌های اداره کل روزش و جوانان قم است و از وزرات ورزش و جوانان می‌خواهم که نسبت به این پروژه مساعدت داشته باشند.

مدیر کل ورزش و جوانان قم خاطرنشان کرد: سرانه ورزشی قم در حال حاضر ۴۰ سانی متر است تا رسیدن به سرانه استاندارد فاصله زیادی داریم که تا پایان برنامه پنجم، این سرانه باید به یک متر برسد و قصد داریم با افتتاح پروژه‌های ورزشی در سطح استان قم به این هدف برسیم.