پژوهش باید در راستای حل مشکلات جامعه باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام نجف لک‌زایی ظهر دوشنبه در مراسم تجلیل از پژوهشگران بر‌تر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی که در سالن جلسات این پژوهشگاه برگزار شد، ضمن تبریک ماه ربیع الاول و دهه بصیرت بیان کرد: ۹ دی ماه روز تجلی بصیرت و تجدید بیعت امت با ولی امر خودشان است.

وی ادامه داد: ۹ دی روزی است که دشمن سلطه گر از طمعی که برای ایجاد آشوب در ایران داشت نا‌امید شد و متوجه شد که در ایران پایگاه و جایگاهی ندارد.

رئیس پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی افزود: زمانی که برخی افراد به امام خمینی(ره) مراجعه و برخی وقایع ضد دین که پیش از انقلاب ایران رخ می‌داد عنوان می‌کردند، ایشان می‌فرمودند باید بررسی کرد مشکل به صورت ریشه‌ای از کجا است.

حجت السلام لک زایی گفت: محققی که قلم به دست می‌گیرد برای این می‌نویسد که مشکلی را حل کند، یعنی در واقع با ذهنیتی که دارد می‌نویسد و پژوهش او باید ناظر به حل مسئله باشد.

وی عنوان کرد: یک محقق باید آگاه باشد که در حال حاضر جایگاه فرهنگ و اندیشه کجاست و سپس به تحقیق و بررسی در این زمینه بپردازد، یعنی مطابق با نیاز روز قلم به دست بگیرد و بنویسد.

رئیس پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی با بیان اینکه مسجد، مدرسه و خانواده از دیر باز محل مناسبی برای آموزش بوده است گفت: تحقیقات امروز نشان می‌دهد که خانواده و مدرسه توسط دشمن با ابزارهای گوناگون در حال تهدید است و فقط مسجد باقی مانده که باید این سنگر را برای اینکه به دست دشمن نیفتد از خطر حفظ کرد.

حجت الاسلام لک زایی ادامه داد: برای اسلامی‌سازی مراکز آموزشی از هم اکنون برای سال ۹۴ درحال برنامه‌ریزی هستیم و باید پیشنهادات مناسب را در این زمینه جمع‌آوری کرده و با ارائه پژوهش‌های اسلامی در راستای پیشرفت علمی جامعه قدم برداریم.