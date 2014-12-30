ببر بنگال با حکم قضائی از قرنطینه خارج شد/وضعیت نامعلوم ببر سیبری

به گزارش خبرنگار مهر، از ورود دو قلاده ببر سیبری از کشور روسیه ۴ سال می گذرد که پس از مرگ ببر نر بر اثر ابتلا به بیماری مشمشه ناشی از تغذیه گوشت الاغ آلوده و معدوم سازی ۱۴ قلاده شیر باغ وحش به دلیل "احتمال" ابتلا به این بیماری، ببر سیبری ماده به قرنطینه سازمان دامپزشکی واقع در مجموعه ارم انتقال یافت. ببری که سالهاست به فراموشی سپرده شده است.

اما ورود یک ببر بنگال در اسفند سال گذشته به قرنطینه سازمان دامپزشکی، پرونده خاک خورده ببر سیبری را مجددا باز کرد و توجه انجمن های حمایت از حیوانات را بار دیگر به مسئله قرنطینه جلب کرد.

حالا در حالی که ببر ماده سیبری باغ وحش ارم که به گفته بسیاری از دامپزشکان هیچ مشکلی ندارد همچنان در انتظار گواهی سلامت سازمان دامپزشکی برای خروج از قرنطینه است ببر بنگالی که سال گذشته با مجوز محیط زیست و دامپزشکی به پیشنهاد مسئولان باغ وحش ارم از کشور اسپانیا خریداری و تنها به دلیل اینکه مسئولان این باغ وحش از خریداری آن منصرف شدند ۸ ماه محکوم به زندگی در قرنطینه شد با حکم دادگاه از قرنطینه خارج و در محیطی مناسب نگهداری می شود.

مدير مركز مجاز خريد و فروش حيوانات وحشي در این رابطه به خبرنگار مهر می گوید: سال گذشته به پیشنهاد باغ وحش ارم و با مجوز سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی، اقدامات لازم جهت خرید یک قلاده ببر بنگال از یک مرکز تحقیقاتی در اسپانیا و انتقال آن به باغ وحش ارم انجام شد.

به گفته شهروز حسینی، ببر ماده ۱۸ ماهه با گواهی سلامت در اسفند ماه سال گذشته وارد کشور شد اما در بدو ورود و پس از انتقال این ببر بنگال به قرنطینه، باغ وحش ارم از خرید و نگهداری این ببر منصرف شد.

او با انتقاد از شرایط غیراستاندارد قرنطینه سازمان دامپزشکی می گوید: برای نجات این حیوان از شرایط نامناسب قرنطینه دامپزشکی، بلافاصله جایگاهی کاملا استاندارد برای نگهداری از حیوان در اطراف تهران آماده شد اما سازمان دامپزشکی با این توجیه که حیوان باید حتما به یک باغ وحش یا یک مرکز تحقیقاتی انتقال یابد از صدور مجوزبرای خروج حیوان از قرنطینه خودداری کرد.

حسینی با بیان اینکه در صورت عدم رسیدگی به این ببر، شرایط غیر استاندارد قرنطینه سازمان دامپزشکی منجر به صدمات جدی به سلامت حیوان می شد اضافه می کند: به منظور حفظ سلامت این ببربنگال و بهبود نسبی وضعیت حیوان که در اثر نگهداری در شرایط قرنطینه، ایجاد شده بود وقت و هزینه زیادی صرف شد.

آنطور که مدير مركز مجاز خريد و فروش حيوانات وحشي می گوید: قرنطینه در نظرگرفته شده توسط سازمان دامپزشکی برای (مایا) ببر بنگال ماده در بدو ورود این حیوان فاقد آب، برق، چاه فاضلاب، تهویه و حفاظ بود که تمام این امکانات در جایگاه فعلی که با صدور مجوز محیط زیست برای نگهداری و انتقال این حیوان در نظرگرفته شده فراهم شده است.

او به عدم همکاری مسئولان سازمان دامپزشکی برای خروج ببر بنگال از قرنطینه غیر استاندارد ارم اشاره می کند و می افزاید: با وجود تلاش های زیاد که برای بهتر شدن شرایط قرنطینه انجام شد از جمله تغذیه مناسب این حیوان، استفاده از مکملهای غذایی، شستشوی روزانه اتاق قرنطینه با مواد ضدعفونی کننده بی بو و شستشوی حیوان، به دلیل فضای بسیار کوچک، نور ناکافی و گرمای هوا، شرایط زندگی برای این ماده ببر بسیار دشوار و سلامتش بطور جدی به خطر افتاده بود.

به گفته حسینی، بنابراین به ناچار به قانون پناه برده و با شکایت از شرایط قرنطینه دامپزشکی و با توضیح اینکه جایگاهی کاملا استاندارد، ماه هاست برای این حیوان فراهم شده، انتقال حیوان به این جایگاه و یا قرنطینه ای با شرایط استاندارد درخواست شد.

او از همکاری قوه قضاییه و کارشناس حقوقی پرونده برای صدور حکم خروج ببر بنگال از قرنطینه سازمان دامپزشکی قدردانی می کند و می گوید: برای اولین بار در کشور حقوق نادیده گرفته شده یک حیوان توسط قانون گرفته شد و مایا در آبان ماه با حکم دادگاه به جایگاهی استاندارد در اطراف تهران انتقال یافت.

به گفته مدير مركز مجاز خريد و فروش حيوانات وحشي، ببر بنگال ماده خیلی زود به جایگاه جدیدش با مساحت ۱۶۰ متر مربع که به استخر و جایگاهی زمستانی نیز مجهز است عادت کرد و در حال حاضر در سلامت کامل پس از ۸ ماه از دیدن آسمان، آفتاب گرفتن و آب تنی در استخر لذت می برد.

حسینی با اشاره به ببر ماده سیبری که ۴ سال است در یک قرنطینه نگهداری می شود تأکید می کند: با توجه به اینکه ببرهای سیبری نسبت به ببرهای بنگال به آب و هوای خنکتری نیازمند اند شرایط دشوار زندگی برای این حیوان به ویژه در تابستانها دو چندان است.

به گفته او این ببر طی ۴ سال قرنطینه، علائمی از بیماری مشمشه نشان نداده با این حال علیرغم اعلام آمادگی، اشخاص و گروههای مختلف داخلی و خارجی از جمله خود من برای تقبل مسئولیت و هزینه خونگیری از حیوان جهت آزمایش مشمشه در خارج از کشور، سازمان دامپزشکی تا به امروز تمایلی به تعیین تکلیف برای این گونه در خطر انقراض نشان نداده است.

شاید لازم باشد تکلیف این ماده ببر سیبریایی که ۴ سال است در شرایط دشوار قرنطینه نگهداری می شود را نیز از طریق قضایی روشن کرد چرا که مسئولان وزارت بهداشت و سازمان دامپزشکی با وجود پیگیری های گروههای فعال حقوق حیوانات و حتی مسئولان سازمان محیط زیست هنوز واکنشی نسبت به درخواست ها برای خونگیری و آزمایش مجدد این حیوان بخت برگشته نشان نداده اند.